FC Bayern München, News und Gerüchte - Sport- und Menschenrechtsexpertin: FCB "schadet Qatar Airways"

Sport- und Menschenrechtsexpertin Sylvia Schenk hat erklärt, dass der FC Bayern München seinem Sponsor Qatar Airways schadet. Benjamin Pavard äußerte sich währenddessen zu seiner Zukunft. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern München "schadet Qatar Airways"

Die Sport- und Menschenrechtsexpertin Sylvia Schenk von Transparency International Deutschland hat den Umgang des FC Bayern mit dem Thema Qatar Airways kritisiert und dabei erklärt, dass der FCB seinem Sponsor damit auch schaden würde.

"Der FC Bayern geht mit seinen engagierten Fans völlig verkehrt um und schadet damit nicht nur der Vereinsdemokratie, sondern dem eigenen Sponsor Qatar Airways", sagte sie im Interview mit dem kicker.

Ihrer Meinung nach sollte sich der Vorstand der Münchner "an die Arbeit machen. Immerhin hat auch die DFL-Taskforce 'Zukunft Profifußball' in ihrem Anfang Februar 2021 veröffentlichten Bericht festgehalten, wie fundamental ein verbindliches Menschenrechtskonzept ist", führt sie aus.

Dabei kritisierte sie auch die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge, der zuletzt betonte hatte, dass der FC Bayern "gutes Geld" durch das Sponsoring erhalten habe. "Wenn Karl-Heinz Rummenigge so die finanzielle Seite in den Vordergrund rückt, verstärkt er unnötig den Eindruck, es gehe im Fußball immer nur um Geld - egal auf wessen Kosten. Fußball kann, wenn er seiner Verantwortung in der eigenen Geschäftstätigkeit gerecht wird, die Achtung der Menschenrechte voranbringen und trotzdem Geld verdienen", sagte Schenk.

Bei der Jahreshauptversammlung im November gab es hitzige Diskussionen zwischen FCB-Vorstand und Fans über die Fluggesellschaft Qatar Airways, die noch bis 2023 Sponsor des FC Bayern ist. Im Nachgang räumten die Münchner Fehler im Umgang mit der Thematik ein.

FC Bayern München: Pavard spricht über Zukunft

Benjamin Pavard hat sich zu seiner Zukunft geäußert und dabei erklärt, dass er sich aktuell keinen Wechsel vorstellen könne.

"Aktuell liegt mein Fokus auf München", sagte der Franzose im Interview mit dem kicker. Zugleich betonte er, dass er sich auch einen Verbleib seiner Nationalmannschaftskollegen Corentin Tolisso und Kingsley Coman beim FCB wünschen würde. "Ich hoffe, dass ich mit beiden zusammenspielen kann, solange ich in München bin", sagte Pavard.

Dabei ist Pavard nach eigener Aussage derzeit sehr glücklich mit seiner Rolle beim FC Bayern. "Laut Statistik spiele ich regelmäßig, also fühle ich mich auch als Stammspieler. Wir haben zwar auf jeder Position einen harten Konkurrenzkampf, aber das zwingt mich dazu, jeden Tag noch härter an mir zu arbeiten und meine beste Leistung zu bringen - im Training oder während der Spiele", führte er aus.

Der Vertrag des 25-Jährigen, der in den vergangenen Wochen immer in der Startelf stand, läuft noch bis 2024.

Bayern-Spieler mit den meisten BL-Einsätzen © getty 1/26 Thomas Müller hat beim 4:0-Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg am Freitag sein 400. Bundesligaspiel absolviert. Wo landet er damit im Ranking der FCB-Spieler mit den meisten BL-Einsätzen? © getty 2/26 Platz 25: JEROME BOATENG - 229 Bundesligaspiele, 2011-2021 beim FC Bayern (aktuell Olympique Lyon) © getty 3/26 Platz 24: HASAN SALIHAMIDZIC - 234 Bundesligaspiele, 1998-2007 beim FC Bayern © getty 4/26 Platz 23: ROBERT LEWANDOWSKI - 236 Bundesligaspiele, 2014-heute beim FC Bayern © imago images 5/26 Platz 22: ULI HOENESS - 239 Bundesligaspiele, 1970-1978 beim FC Bayern © imago images 6/26 Platz 21: UDO HORSMANN - 242 Bundesligaspiele, 1975-1983 beim FC Bayern © imago images 7/26 Platz 20: ROLAND WOHLFARTH - 254 Bundesligaspiele, 1984-1993 beim FC Bayern © getty 8/26 Platz 19: PAUL BREITNER - 255 Bundesligaspiele, 1970-1974 und 1978-1983 beim FC Bayern © getty 9/26 Platz 18: FRANCK RIBERY - 273 Bundesligaspiele, 2007-2019 beim FC Bayern (aktuell US Salernitana) © getty 10/26 Platz 17: HANS PFLÜGLER - 277 Bundesligaspiele, 1981-1992 beim FC Bayern © getty 11/26 Platz 16: DAVID ALABA - 281 Bundesligaspiele, 2010-2011 und 2011-2021 beim FC Bayern (aktuell Real Madrid) © getty 12/26 Platz 15: MANUEL NEUER - 299 Bundesligaspiele, 2011-heute beim FC Bayern © getty 13/26 Platz 14: LOTHAR MATTHÄUS - 302 Bundesligaspiele, 1984-1988 und 1992-2000 beim FC Bayern © getty 14/26 Platz 13: KARL-HEINZ RUMMENIGGE - 310 Bundesligaspiele, 1974-1984 beim FC Bayern © getty 15/26 Platz 12: FRANZ ROTH - 322 Bundesligaspiele, 1966-1978 beim FC Bayern © getty 16/26 Platz 11: PHILIPP LAHM - 332 Bundesligaspiele, 2002-2003 und 2005-2017 beim FC Bayern © getty 17/26 Platz 10: MEHMET SCHOLL - 334 Bundesligaspiele, 1992-2007 beim FC Bayern © getty 18/26 Platz 9: BASTIAN SCHWEINSTEIGER - 342 Bundesligaspiele, 2002-2015 beim FC Bayern © getty 19/26 Platz 8: BERND DÜRNBERGER - 375 Bundesligaspiele, 1972-1985 beim FC Bayern © getty 20/26 Platz 7: FRANZ BECKENBAUER - 396 Bundesligaspiele, 1964-1977 beim FC Bayern © getty 21/26 Platz 6: THOMAS MÜLLER - 400 Bundesligaspiele, 2009-heute beim FC Bayern © getty 22/26 Platz 5: KLAUS AUGENTHALER - 404 Bundesligaspiele, 1976-1991 beim FC Bayern © getty 23/26 Platz 4: GEORG SCHWARZENBECK (Mitte) - 416 Bundesligaspiele, 1966-1981 beim FC Bayern © getty 24/26 Platz 3: GERD MÜLLER - 427 Bundesligaspiele, 1964-1979 beim FC Bayern © getty 25/26 Platz 2: OLIVER KAHN - 429 Bundesligaspiele, 1994-2008 beim FC Bayern © getty 26/26 Platz 1: SEPP MAIER - 473 Bundesligaspiele, 1962-1980 beim FC Bayern

