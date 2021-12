FC Bayern München: Pressekonferenz mit Nagelsmann und Coman heute im Liveticker

Vor dem letzten Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Barcelona stellen sich Trainer Julian Nagelsmann und Kingsley Coman den Fragen der Journalisten. SPOX begleitet die Pressekonferenz des FC Bayern München im Liveticker.

FC Bayern: PK mit Nagelsmann und Coman heute im Liveticker

Vor Beginn: Neben den Fragen nach dem Personal wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Zukunft von Coman thematisiert. Der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer 2023 aus, für eine Verlängerung seines Arbeitspapiers fordert der Flügelstürmer dem Vernehmen nach eine ordentliche Gehaltserhöhung. Nach Informationen von SPOX und GOAL rechnen die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit einem Abgang von Coman im kommenden Sommer. Nagelsmann hingegen würde den 25-Jährigen gerne halten.

Vor Beginn: Dem FC Bayern fehlen weiterhin Joshua Kimmich (Quarantäne), Michael Cuisance (Quarantäne), Marcel Sabitzer (Wadenprobleme), Bouna Sarr (Adduktorenprobleme) und Josip Stanisic (Muskelbündelriss). Zudem könnte Lucas Hernandez, der nach einer weiteren Gelben Karte für das Achtelfinal-Hinspiel gesperrt wäre, geschont werden. Wie stellt Nagelsmann also auf, wird die Rotationsmaschine mit Blick auf das Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag angeworfen oder will er seine beste Elf für die perfekte Ausbeute von 18 Punkten bringen?

Vor Beginn: Für die Münchner geht es rein sportlich um nichts mehr. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen ist der deutsche Rekordmeister bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert. Anders sieht es beim Krisen-Klub aus Katalonien aus: Barca befindet sich mit sieben Zählern auf Rang zwei, dicht dahinter steht Benfica Lissabon mit fünf Punkten. Sollten die Portugiesen also gegen Kiew gewinnen, ist das Team von Trainer Xavi ebenfalls zum Siegen verdammt. Den direkten Vergleich haben die Blaugrana deutlich verloren (0:3 und 0:0).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Pressekonferenz des FC Bayern vor dem letzten Gruppenspiel gegen den FC Barcelona. Ab 13 Uhr stehen Trainer Julian Nagelsmann und Kingsley Coman Rede und Antwort.

FC Bayern - FC Barcelona: Mögliche Aufstellungen

FC Bayern : Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Roca, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Musiala - Lewandowski

: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Roca, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Musiala - Lewandowski Barca: ter Stegen - Araujo, Pique, Garcia, Jordi Alba - Nico, S. Busquets, Gavi - Dembele, Coutinho - Depay

