FC Bayern - Kingsley Coman vermeidet Bekenntnis: "Mehrere Optionen"

Der französische Nationalspieler Kingsley Coman hat ein klares Bekenntnis zu seinem Klub Bayern München vermieden und sieht für seine Zukunft "mehrere Optionen". Allerdings sei die Tür noch "nicht zugeschlagen, um hier zu bleiben", betonte er am Dienstag.

"Ich möchte momentan einfach die Saison fertig spielen und das Beste geben. Danach werden wir sehen, aber das ist ja noch ein bisschen hin", sagte der 25-Jährige.

Seit Monaten ranken sich Gerüchte, wonach Coman die Bayern schon vor Ablauf seines Vertrages 2023 verlassen könnte. Zuletzt wurde er mit englischen Spitzenvereinen sowie dem FC Barcelona, der am Mittwochabend in der Champions League in München zu Gast sein wird, in Verbindung gebracht.

Eine Vertragsverlängerung kam wegen finanzieller Diskrepanzen zwischen Coman und den FCB-Verantwortlichen bislang nicht zustande. Nach Informationen von SPOX und GOAL beschäftigen sich die Kaderplaner um Hasan Salihamidzic und Marco Neppe daher bereits mit Alternativen, sollte man in den kommenden Monaten mit Coman nicht auf einen Nenner gelangen.

Coman: "Vielleicht haben wir bald Neuigkeiten"

"Wir haben natürlich Gespräche geführt. Der Klub wird weiter mit meinem Berater sprechen und vielleicht haben wir bald Neuigkeiten", meinte er jetzt.

Er habe immer für einen Topklub spielen wollen, "und der FC Bayern ist ein Topklub, einer der größten in Deutschland und der Welt. Ich bin sehr dankbar für alles, was man für mich getan hat".

Nach seiner Herz-OP im September gehe es ihm wieder sehr gut, berichtete der Flügelspieler. "Ich hatte große Sorgen, ob das alles funktioniert", sagte er. Doch es sei "alles sehr gut verlaufen und alles sehr viel besser seit dem Eingriff. Ich kann mich jetzt besser aufs Spiel konzentrieren".

Nagelsmann hofft auf Coman-Verbleib

Coman schwärmte auch von Trainer Julian Nagelsmann: "Er at viel Energie und gibt diese an uns weiter. Er hat Lust zu gewinnen. Wir hatten schon lange keinen Trainer mehr, der so eine gute Auswirkung auf die Mannschaft hatte."

Nagelsmann gab das Lob an Coman zurück: "Sein Torabschluss hat sich deutlich verbessert, er hat einen sehr guten seitlichen Kontakt. Er kann viele 1-gegen-1-Situationen lösen und ist ein sehr guter Vorbereiter." Der 34-Jährige stellte zudem klar, auf einen Verbleib des Franzosen zu hoffen: "Ich will ihn noch mehrere Jahre behalten und schätze ihn sehr - auch als Mensch."

