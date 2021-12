FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart JETZT im Liveticker

Der FC Bayern ist in der Englischen Woche der Bundesliga am Dienstagabend beim VfB Stuttgart gefordert. Einen Tag zuvor stellt sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Pressevertreter - und wird auch zur Champions-League-Auslosung Stellung nehmen. Hier könnt Ihr die PK im Liveticker verfolgen.

Serge Gnabry: Er ist wieder bereit. 100 Prozent kannst du es nie vorhersagen, aber grundsätzlich gehe ich davon aus. Nach dem letzten Jahr hat er sich stabilisiert. Ich halte unglaublich viel von ihm - seit Jahren.

Fußball: Ich gehe davon aus, dass am Donnerstag noch einmal eine Frage zu Kimmichs Psyche kommt. Und wenn wir in 2022 starten, hoffe ich generell, dass wir das Thema Pandemie etwas kürzer behandeln dürfen.

Bayern-Bonus: Das müssen sie entscheiden. Am Ende gibt es immer Regeln. Allein, dass wir über die Diskussion unzählige Tage diskutieren, zeigt, dass es nicht so eindeutig scheint. Und dann ist es Auslegungssache und der Schiedsrichter entscheidet dann. Ich habe auch als Trainer eines anderen Vereins nie gesagt, dass Bayern mit Dusel gewonnen hat.

Joshua Kimmich: Grundsätzlich finde ich es gut, dass er sich den Medienvertretern gestellt hat. Es wurde ja in den letzten Wochen sehr viel über ihn berichtet. Ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn ein Mensch seine Meinung äußert. Ich habe ihm meine Meinung gesagt, am Ende ist diese Überzeugung aber von anderen Personen im Klub gelaufen. Ich versuche eher auf dem Feld zu wirken. Dafür sind wir ein großer Verein, da gab es unter Garantie das ein oder andere Gespräch.

Winterpause: Ich freue mich auf Freitagabend, aber jetzt ist das noch gar nicht im Kopf. Der Energiehaushalt der Mannschaft wird wieder gut sein. Wir müssen dann auch schauen, wie frisch der VfB ist und wie intensiv der Gegner es gestalten kann.

Jamal Musiala: Ich hätte am liebsten alle Spieler dabei. Ich kümmere mich um die Spieler, die da sind und schaue, dass ich sie gut auf das Spiel vorbereite. Diese Verletzungen sind am Ende einer kräftezehrenden Hinrunde aber normal.

Das Personal: Die Personalsituation erlaubt es, Tolisso ist angeschlagen, wo wir jetzt entscheiden, ob er trainiert oder nicht. Jamal hat sich den Mittelhandknochen gebrochen und geschient. Der Bruch ist im Spiel passiert. Wir müssen noch sechs, sieben Tage warten, um festzustellen, wie wir es behandeln. Er könnte laut Regularien und Ärzten spielen. Auch Leon Goretzkas Knie haben wir mehr behandelt, da müssen wir noch entscheiden, ob er mitfährt. Marcel Sabitzer steigt heute wieder ins Training ein. Sonst haben wir einige müde Spieler. Choupo-Moting und Josh sind ja bekannt.

Marc Roca: Perspektive liegt am Ende immer am Spieler. Marc Roca trainiert sehr fleißig, ist sehr charakterstark und tut seine Meinung kund. In Kiev war er zu ehrgeizig, zuletzt in der Bundesliga hat er einen guten Job gemacht. Ich mag es immer, wenn ein Spieler gut gelaunt ist und immer Gas gibt.

Spiele mit Leipzig gegen Atletico: Das ist sicher kein Nachteil. Damals hat Atletico mit anderem Personal und anderer Formation gespielt.

Nagelsmann über die CL-Auslosung: Gutes Los, guter Gegner. Sehr schöne Stadt und ein super Stadion. Wir haben zuletzt mit Leipzig gegen Atletico gespielt. Sie spielen seit Jahren sehr erfolgreich und mit einem unglaublich emotionalen Trainer. Aber es ist nicht so, dass sie nur hinten drin parken. Sie haben eine gute fußballerische Qualität. Jetzt ist es seit fast eineinhalb Jahren die gleiche Grundordnung.

Los geht's! Pünktlich betreten die Bayern-Verantwortlichen den Raum - Nagelsmann ist bereit.

Vor Beginn: Aus personeller Sicht gibt es einige Fragezeichen, vor allem in der Mittelfeldzentrale. Joshua Kimmich ist erst im neuen Jahr wieder ein Thema. Gegen Mainz fielen auch Leon Goretzka (Patellasehne) und Marcel Sabitzer (Oberschenkel) aus. Reicht es bei einem der beiden für einen Einsatz gegen den VfB? Und was ist mit Corentin Tolisso?

Vor Beginn: Dessen Fokus wird jedoch in erster Linie auf dem Gastspiel in Schwaben am Dienstagabend liegen. Durch den 2:1-Arbeitssieg gegen Mainz und das gleichzeitige Remis des BVB in Bochum ist der Vorsprung des Rekordmeisters auf sechs Punkte angewachsen. Bis zur Winterpause will der FCB diesen sicherlich nicht einbüßen.

Vor Beginn: Los geht es heute um 12.30 Uhr im Mediencenter. Dass es in der Presserunde nicht nur um den kommenden Gegner gehen wird, hat auch damit zu tun, was sich kurz zuvor in der UEFA-Zentrale in Nyon abspielt. Dort wird ermittelt, auf wen der FCB im Achtelfinale der Champions League trifft. Wie schätzt Nagelsmann das Los ein?

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern mit Coach Julian Nagelsmann vor der Partie gegen den VfB Stuttgart.

