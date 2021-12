FC Bayern, News und Gerüchte: Nico Schlotterbeck spricht über den FC Bayern

Freiburgs Nico Schlotterbeck wurde zuletzt immer mal wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht - nun spricht der Innenverteidiger selbst. Julian Nagelsmann trifft im Kracher gegen den BVB auf seinen ganz persönlichen Angstgegner, während Lothar Matthäus Zweifel an einem Bayern-Sieg in Dortmund hegt. Hier gibt es News und Gerüchte zu den Münchnern.

FC Bayern, Gerüchte: Schlotterbeck spricht über seine Zukunft - und den FC Bayern

Nico Schlotterbeck hat sich in den letzten Jahren zum gestandenen Innenverteidiger entwickelt und zuletzt sogar den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Ein junger, deutscher Spieler mit vielen Qualitäten und noch Entwicklungspotenzial: Das wäre doch auch etwas für den FC Bayern. Und tatsächlich gab es zuletzt immer mal wieder lose Gerüchte.

Nun spricht Schlotterbeck in einem Sport1-Interview selbst. "Es gibt wohl kaum einen Spieler, den der FC Bayern nicht reizt. Aber ich bin jetzt erstmal beim SC Freiburg und konzentriere mich bis zum Ende auf die Saison, dann schaue ich, was die Zukunft bringt", so der 22-Jährige.

"Ich habe im Sommer auch schon mal gesagt, dass ich schauen muss, wo der nächste Schritt ist. Jetzt habe ich mich für den nächsten Schritt in Freiburg entschieden, und wenn ich merke, dass ich dieses Gefühl auch in den nächsten ein, zwei Jahren habe, weil ich mich hier weiterentwickeln kann, dann bleibe ich in Freiburg. Wenn ich irgendwann merke, der nächste Schritt ist woanders, dann muss man sich vielleicht nach anderen Dingen umschauen."

FC Bayern, News: Nagelsmanns dünne Bilanz gegen den BVB

In der Gesamtbilanz liegt der FC Bayern meilenweit vor Borussia Dortmund, hat in der Bundesliga 50 Spiele im direkten Duell gewonnen - der BVB erst deren 25. Am Samstag kommt es im Kracher nun auch zu den beiden Premieren von Julian Nagelsmann und Marco Rose für ihre neuen Mannschaften. Und zumindest für Nagelsmann geht es dann gegen den absoluten Alptraum-Gegner.

Nagelsmann hat bei 13 Duellen gegen den BVB als Trainer (in Hoffenheim und Leipzig) bisher erst zwei gewonnen, dafür aber auch schon sieben Mal verloren. Gegen keinen Verein hat der 34-Jährige damit häufiger verloren. Zum Vergleich: Sein Dortmunder Pendant Marco Rose hat von fünf Duellen gegen die Bayern zwei gewonnen (und drei verloren). Immerhin: Im direkten Duell der beiden Trainer liegt Nagelsmann bisher mit drei Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden klar vorn.

© getty Joshua Kimmich (l.) wird den Bayern in Dortmund fehlen - hinter Leon Goretzka steht noch ein kleines Fragezeichen

FC Bayern, News: Probleme im Mittelfeld? Matthäus zweifelt am Bayern-Sieg

Den Bayern wird Joshua Kimmich in Dortmund definitiv fehlen. Für Sky-Experte Lothar Matthäus ist alleine schon der Ausfall des Nationalspielers eine erhebliche Schwächung des Rekordmeisters. "Das Mittelfeld funktioniert im Moment nicht ohne Kimmich. Er ist der emotionale Leader", sagte Matthäus bei einem Presse-Event am Donnerstag.

Auch Leon Goretzka musste zuletzt das Training wegen Hüftproblemen abbrechen. "Es wäre ein Riesenvorteil für Borussia Dortmund, wenn Goretzka nicht im Vollbesitz der Kräfte wäre. Weil im Mittelfeld, da spielt die Musik", spekuliert Matthäus. "Wenn Kimmich und Goretzka ausfallen, zweifle ich an einem Bayern-Sieg."

FC Bayern München: Die kommenden Spiele