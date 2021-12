FC Bayern München, News und Gerüchte: Film-Star bestreitet Spuckattacke gegen FCB-Mitarbeiter

Ein deutscher Filmstar hat vehement dementiert, dass es beim Topspiel des FC Bayern beim BVB zu einer Spuckattacke gegen FCB-Mitarbeiter gekommen war. Von einer solchen hatte die Bild berichtet. Außerdem glaubt der Barca-Präsident an ein "Wunder" von München. Bayern hingegen möchte eine weitere historische Gruppenphase abschließen. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum deutschen Rekordmeister von Montag.

FC Bayern, News: Filmstar Lau dementiert Spuckattacke auf FCB-Mitarbeiter

Der deutsche Filmstar Frederick Lau hat in aller Deutlichkeit Bild-Informationen widersprochen, wonach sich der bekennende Dortmund-Fan beim Spiel gegen den FC Bayern zu einer Spuckattacke gegen die Analysten des FCB habe hinreißen lassen. Chefanalyst Benjamin Glück saß zusammen mit seinem Team während der Partie auf der Haupttribüne - unterhalb des Logenbereichs, in dem sich Lau aufhielt.

Nach dem Schlusspfiff der hitzigen Partie, die mit dem viel diskutierten Elfmeterpfiff gegen Mats Hummels ihren Höhepunkt fand, soll es laut Bild zu besagtem Vorfall gekommen sein - und außerdem zu heftigen Beschimpfungen. Der FC Bayern bestätigte auf Bild-Nachfrage, dass es zu einem Zwischenfall gekommen war, wollte sich jedoch nicht konkreter äußern. Grimme-Preisträger Lau stellte später auf Instagram klar, dass dies nicht der Wahrheit entspreche.

"Also bei so einem Top-Spiel geht es ja manchmal drunter und drüber. Aber gespuckt hab' ich nicht. Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Getränk in seinen Nacken gelaufen ist. Aber gespuckt habe ich nicht", schrieb Lau und meinte weiter: "Ihr wisst ganz genau, ich bin kein Bayern-Freund. Der Typ hat sich danebenbenommen, das ist ein Fußball-Spiel. Aber spucken, FC Bayern, eijejei."

FC Bayern, News: Barca-Präsident rechnet mit "Wunder"

Während das letzte Spiel in der Champions-League-Gruppenphase für den FC Bayern gegen den FC Barcelona (Mittwoch, 21 Uhr) nach fünf Siegen in fünf Spielen nur noch ein besseres Schaulaufen ist, geht es für die Katalanen um alles. Barca-Präsident Joan Laporta ist trotz der kritischen Ausgangsposition und der Außenseiterrolle optmistisch: "Es wird ein Wunder geben. Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen", wird er von der as zitiert.

Den Münchnern ist der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen, Barca steht derzeit mit nur sieben Punkten auf Platz zwei. Sollte es für das Team vom neuen Coach Xavi nur zu einem Remis reichen, könnte das drittplatzierte Benfica Lissabon mit einem Sieg gegen Dynamo Kiew an den Blaugrana vorbeiziehen. Für diese würde das bedeuten, dass es in der Europa League weitergeht. Letztmals scheiterte Barca vor 20 Jahren in der Vorrunde der Königsklasse.

Helfen soll dabei auch der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele, der nach einer seiner vielen Verletzungen vor zwei Wochen sein Comeback gab und seitdem auf drei Kurzeinsätze kam. "Er hat mit seiner Dynamik die Partie verändert", sagte Xavi über Dembeles 24-Minuten-Auftritt am 23. November gegen Benfica. "Wenn er ins Dribbling geht, erzeugt er Angst beim Gegner. Wenn er auf dem Feld ist, passieren immer gute Dinge. Er macht einfach einen großen Unterschied." Gut möglich, dass es in der Allianz Arena für eine Berufung in die Startelf reicht.

Bayern vs. Barca: So könnten sie spielen

FC Bayern: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Roca, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Musiala, Davies - Lewandowski

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Roca, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Musiala, Davies - Lewandowski FC Barcelona: ter Stegen - Araujo, Piqué, Garcia, Jordi Alba - Nico, S. Busquets, Gavi - Dembelé, Coutinho - Depay

Ranking: FCB-Transferperioden im Check - das war Bayerns bestes Jahr! © getty 1/38 Der FC Bayern hat seit einigen Jahren den mit Abstand besten Kader der Bundesliga und ist auch international vorne dabei. Das liegt auch an den Transfers. Oder? SPOX beleuchtet die markantesten Transferperioden seit 2000 - darunter auch Flop-Jahre. © getty 2/38 PLATZ 10 | Saison 2008/09 - Zugänge: Tim Borowski, Hans Jörg Butt (beide ablösefrei), Massimo Oddo, Landon Donovan (beide Leihe) © getty 3/38 Abgänge: Marcell Jansen (8 Mio.), Jan Schlaudraff (2 Mio.), Markus Steinhöfer (0,9 Mio.), Toni Kroos (Leihe), Sandro Wagner, Julio dos Santos (beide ablösefrei) © getty 4/38 Zur Saison 2008/09 übernahm Jürgen Klinsmann das Ruder von Ottmar Hitzfeld. Als Neuzugänge sind vor allem noch die Buddha-Statuen an der Säbener Straße in Erinnerung. Borowski kehrte nach nur einem Jahr nach Bremen zurück. © getty 5/38 PLATZ 9 | Saison 2005/06 - Zugänge: Valerien Ismael (8,5 Mio.), Julio dos Santos (2,7 Mio.), Ali Karimi (ablösefrei) / Abgänge: Torsten Frings (5 Mio.), Vahid Hashemian (1,3 Mio.), Tobias Rau (0,75 Mio.), Zickler, Linke, Kuffour, R. Kovac (ablösefrei) © getty 6/38 Im zweiten Jahr unter Felix Magath zogen die Bayern vom Olympiastadion in die Allianz Arena um. Große Investitionen in den Kader blieben aus. Der aus Bremen geholte Ismael war zunächst Stammspieler, später bremsten ihn Verletzungen aus. © getty 7/38 Der als potenzieller Nachfolger von Michael Ballack gehandelte Julio dos Santos floppte ebenfalls. Auch Ali Karimi spielte in seinen zwei Jahren für die Bayern keine allzu große Rolle (drei Tore in 34 Spielen). © getty 8/38 PLATZ 8 | Saison 2010/11 - Zugang: Luiz Gustavo (17 Mio.) / Abgänge: Martin Demichelis (3 Mio.), Jose Sosa (3 Mio.), David Alaba, Mehmet Ekici (beide ausgeliehen), Mark van Bommel, Edson Braafheid, Luca Toni, Christian Lell, Andreas Görlitz (ablösefrei) © getty 9/38 Nach dem verlorenen Champions-League-Finale passierte im Transfersommer 2010 in Sachen Neuzugänge nichts. Stattdessen ging Martin Demichelis, der unter Louis van Gaal einen schweren Stand hatte. © getty 10/38 Für Wirbel sorgte Luiz Gustavos Winterwechsel, der schließlich auch zur Trennung von TSG-Trainer Ralf Rangnick führte, der sich dabei übergangen fühlte. Immerhin zahlte sich die Leihe von Talent David Alaba an Hoffenheim für den FCB langfristig aus. © getty 11/38 PLATZ 7 | Saison 2017/18 - Zugänge: Corentin Tolisso (41,5 Mio.), Kingsley Coman (21 Mio.), Niklas Süle (20 Mio.), Sandro Wagner (13 Mio.), Serge Gnabry (8 Mio.), James Rodriguez (Leihe) © getty 12/38 Abgänge: Medhi Benatia (16,7 Mio.), Gianluca Gaudino (0,05 Mio.), Renato Sanches, Douglas Costa, Serge Gnabry (alle ausgeliehen), Holger Badstuber (ablösefrei) © getty 13/38 Lahm und Alonso hatten ihre Karrieren beendet. In Tolisso wurde ein vielversprechendes Mittelfeldtalent verpflichtet, das aber aufgrund von Verletzungen nie wirklich zum Stammspieler wurde. Noch heute ist das der Fall. © getty 14/38 Allerdings traf man die goldrichtige Entscheidung, den zuvor ausgeliehenen Coman fest zu verpflichten und Gnabry aus Bremen loszueisen. Ebenfalls clever war es, Letzteren für Spielpraxis an die TSG Hoffenheim zu verleihen. Damit aber nicht genug … © getty 15/38 Mit Süle verpflichtete der FCB einen hochveranlagten Innenverteidiger, der inzwischen in der Nationalmannschaft gesetzt ist. Seine Zukunft in München ist jedoch offen. Leihspieler James ergänzte das Team zudem gut. Bäume riss er aber nicht aus. © getty 16/38 PLATZ 6 | Saison 2011/12 - Zugänge: Manuel Neuer (30 Mio.), Jerome Boateng (13,5 Mio.), Rafinha (5,5 Mio.), Nils Petersen (2,8 Mio.), Takashi Usami (Leihe) / Abgänge: Mehmet Ekici (5 Mio.), Miroslav Klose, Thomas Kraft, A. Ottl, H. Altintop (ablösefrei) © getty 17/38 Neuer füllte endlich die Lücke, die nach dem Karriereende von Oliver Kahn im FCB-Tor aufgeklafft war. Noch heute gehört der mehrmalige Welttorhüter zu den besten seines Fachs. Boateng brauchte zwar seine Zeit, entwickelte sich … © getty 18/38 … aber in den kommenden Jahren zu einem der besten Innenverteidigern der Welt. Bis 2020 spielte er im Bayern-Dress und war bei beiden Triples Stammspieler. Mit Rafinha kam zudem ein vielseitiger Verteidiger, der schnell zum Publikumsliebling wurde. © getty 19/38 PLATZ 5 | Saison 2012/13 - Zugänge: Javi Martinez (40 Mio.), Mario Mandzukic (13 Mio.), Xherdan Shaqiri (11,8 Mio.), Dante (4,7 Mio.), Mitchell Weiser (0,8 Mio.), Tom Starke, Lukas Raeder, Claudio Pizarro (alle ablösefrei) © getty 20/38 Abgänge: Nils Petersen, Mitchell Weiser (beide verliehen), Ivica Olic, Danijel Pranjic (beide ablösefrei) © getty 21/38 Nach dem verlorenen Finale dahoam wurde der Kader entscheidend optimiert. Abräumer Martinez, damals neuer Buli-Rekordtransfer, wurde die perfekte Ergänzung zu Schweinsteiger auf der Sechs, Dante zum Fels in der Brandung in der Verteidigung. © getty 22/38 Dazu wurde mit Mandzukic ein weiterer Knipser, mit Pizarro der perfekte Joker und mit Shaqiri eine solide Ergänzung für die Flügel verpflichtet. Die Folge: das Triple aus Meisterschaft, Pokal und CL. Das Finale gewann Bayern ausgerechnet gegen den BVB. © getty 23/38 PLATZ 4 | Saison 2009/10 - Zugänge: Mario Gomez (30 Mio.), Arjen Robben (25 Mio.), Anatoliy Tymoshchuk (11 Mio.), Danijel Pranjic (7,7 Mio. Euro), Edson Braafheid (2 Mio.), Ivica Olic, Alexander Baumjohann (beide ablösefrei) © getty 24/38 Abgänge: Lukas Podolski (10 Mio.), Lucio (7 Mio.), Mats Hummels (4,2 Mio.), Alexander Baumjohann (1 Mio.), Tim Borowski (0,75 Mio.), Luca Toni, Breno Andreas Ottl, Edson Braafheid, Jose Sosa (alle verliehen) © getty 25/38 An Hummels’ Fähigkeiten glaubte man damals noch nicht hundertprozentig. Lucio, für den Trainer Louis van Gaal keine Verwendung mehr hatte, wurde später schmerzlich vermisst. Dennoch wurden einige richtige Entscheidungen getroffen. © getty 26/38 Der damalige Rekordtransfer Gomez überzeugte besonders in seiner zweiten und dritten Saison, insgesamt erzielte er 113 Tore in 174 Spielen. Olic kristallisierte sich schnell als Glücksgriff heraus. Auf dem Weg ins CL-Finale machte er sieben Buden. © getty 27/38 Dass dieses am Ende gegen Lucios neuen Verein Inter Mailand verloren ging, konnte die herausragende Saison und das Double nicht schmälern. Besonders weil mit Robben ein weiterer Star, später Held (2013) und absolute Vereinslegende, verpflichtet wurde. © getty 28/38 PLATZ 3 | Saison 2002/03 - Zugänge: Ze Roberto (9,5 Mio.), Sebastian Deisler (9 Mio.), Ballack (6 Mio.) / Abgänge: Carsten Jancker (2,5 Mio.), Pablo Thiam (1 Mio.), Stephan King, Stefan Effenberg, Paulo Sergio, Alou Diarra, Ciriaco Sforza (ablösefrei) © getty 29/38 Mit Ballack und Ze Roberto wurden gleich zwei wichtige Bausteine aus Leverkusen verpflichtet, nachdem Bayer im Vorjahr im CL-Finale gestanden und nur knapp die Meisterschaft verpasst hatte. Deisler gehörte zudem zu den größten Talenten des Landes. © getty 30/38 Dass er am Ende aufgrund von Depressionen seine Karriere vorzeitig beenden musste, steht auf einem anderen Blatt. Außerdem zog der FCB zwei vielversprechende Talente aus der Jugend hoch: die späteren Vereinslegenden Schweinsteiger und Lahm. © getty 31/38 PLATZ 2 | Saison 2014/15 - Zugänge: Medhi Benatia (28 Mio.), Juan Bernat (10 Mio.), Xabi Alonso (9 Mio.), Pepe Reina (3 Mio.), Sinan Kurt (3 Mio.), Ivan Lucic (0,4 Mio.), Robert Lewandowski, Sebastian Rode (beide ablösefrei) © getty 32/38 Abgänge: Toni Kroos (25 Mio.), Mario Mandzukic (22 Mio.), Diego Contento (1 Mio.), Alessandro Schöpf (0,4 Mio.), Pierre-Emil Höjbjerg, Xherdan Shaqiri und Julian Green (alle verliehen) © getty 33/38 Im zweiten Jahr unter Pep Guardiola gelang den Bayern der womöglich größte Transfercoup der Vereinsgeschichte. Lewandowski kam für keinen Cent von Erzrivale BVB. Auch in seiner achten Saison für die Münchner befindet er sich noch in Top-Form … © getty 34/38 … und hätte um Haaresbreite den Ballon d’Or gewonnen. Der Pole ist der beste Stürmer des Planeten, was auch die Zahlen verraten: 321 Tore in 350 Spielen für Bayern. Zudem kam mit Alonso der verlängerte Arm von Pep. Die restlichen Transfers? Nebensache! © getty 35/38 PLATZ 1 | Saison 2007/08 - Zugänge: Franck Ribery (30 Mio.), Miroslav Klose (15 Mio.), Marcell Jansen (14 Mio.), Breno (12 Mio.), Luca Toni (11 Mio.), Jose Sosa (9 Mio.), Jan Schlaudraff (1,2 Mio.), Ze Roberto (Leihe) © getty 36/38 Abgänge: Owen Hargreaves (25 Mio. Euro), Roque Santa Cruz (5 Mio.), Roy Makaay (Feyenoord), Julio dos Santos (Leihe), Valerien Ismael (0,2 Mio.) Claudio Pizarro (ablösefrei), Hasan Salihamidzic (ablösefrei), Ali Karimi (ablösefrei) © getty 37/38 Auf den ersten Blick liest sich das Transferfenster nicht besonders gut. Zumal Schlaudraff, Sosa und Breno durchaus als Flops gelten. Mit Ribery verpflichtete der FCB aber ein späteres Klubidol und dazu zwei Weltklasse-Stürmer (Toni und Klose). © getty 38/38 Makaay und Santa Cruz gingen im Gegenzug, nachdem ihre Leistungen abgebaut hatten. Für Hargreaves gab es eine stattliche Summe. Bayern holte nach der verkorksten Vorsaison das Double und stand im Halbfinale des UEFA-Cups.

FC Bayern, News: Reicht es wieder zur perfekten Gruppenphase?

Sollte der FC Bayern auch sein finales Gruppenspiel gegen Barcelona gewinnen, würde die Mannschaft von Julian Nagelsmann Historisches schaffen. In der Geschichte der Champions League gelang es bisher nur Real Madrid (2011/12, 2014/15) und dem FC Bayern selbst (2019/20), auf die perfekte Punkteausbeute in der Vorrunde zu kommen.

Dieses Jahr haben mit Ajax Amsterdam und dem FC Liverpool aktuell sogar noch zwei weitere Mannschaften die Möglichkeit dazu. Seit 27 Gruppenspielen ist der FCB unbesiegt (24 Siege), nur Real Madrid übertraf diese Serie bisher in der CL-Geschichte (30 Spiele zwischen 2012 und 2017). In der Allianz Arena sieht die Bilanz sogar noch besser aus: In den vergangenen 23 Heimspielen in der Gruppenphase der Königsklasse stehen 22 Siege und ein Remis (gegen Ajax 2018) zu Buche. Gute Vorzeichen also, um gegen Barcelona einen weiteren Erfolg folgen zu lassen.

FC Bayern: Die nächsten Spiele