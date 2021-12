FC Bayern München: Leihgabe Ron-Thorben Hoffmann will "langfristig" in Sunderland bleiben

Leihgabe Ron-Thorben Hoffmann vom FC Bayern München strebt einen langfristigen Verbleib beim AFC Sunderland an. Sollte der englische Drittligist im Sommer aufsteigen, würde ohnehin eine Kaufpflicht für den 22-jährigen Keeper greifen.

"Wir sind noch sieben Monate von diesem Szenario entfernt. Ich will mit der Mannschaft aufsteigen und langfristig hier bleiben. Das ist für mich ganz klar", sagte Hoffmann gegenüber The Athletic. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2023.

Hoffmann war im Sommer per einjährige Leihe nach Sunderland gewechselt, nachdem es für ihn in drei Jahren bei den Profis des FC Bayern zu keinem Pflichtspieleinsatz gereicht hatte. Er kam hauptsächlich für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz.

Bei Sunderland ist Hoffmann gesetzt. Mit seiner Mannschaft liegt er nach 21 Spieltagen auf Platz drei, der am Saisonende für die Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde. Am Dienstag trifft Sunderland im League-Cup-Viertelfinale auf den FC Arsenal.

Von einem England-Wechsel träumte Hoffmann nach eigener Auskunft schon lange: "Ich habe meinen Eltern immer gesagt, dass ich in England oder für Bayern München spielen will."