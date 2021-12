FC Bayern München - Marc Roca über möglichen Abschied von Lewandowski: "Er ist glücklich bei Bayern"

Marc Roca vom FC Bayern München hat sich zu den Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Robert Lewandowski geäußert und den Fans Mut gemacht.

"Es gibt immer Gerüchte, aber für mich ist klar, dass Lewandowski bei Bayern glücklich ist und weitermachen will", erklärte er gegenüber der spanischen As.

Der Pole besitzt in München zwar noch einen Vertrag bis 2023, in den vergangenen Monaten wurde jedoch immer wieder über einen Lewandowski-Wechsel zu einem anderen internationalen Topklub spekuliert.

Zuletzt meldete sich auch Bayern-Boss Oliver Kahn bei Sky90 zu Wort: "Lewandowski ist der beste Stürmer, den es überhaupt gibt. Über 2023 hinaus wäre uns das (eine Verlängerung, Anm. der Red.) natürlich am liebsten. Man sieht ja nicht mal im Ansatz, dass er irgendwo etwas abgebaut hat."

Lewy sei aufgrund seiner Lebensweise und Trainingseinstellung ein "absoluter Vollprofi", erklärte Kahn. "Ich denke er wird noch einige Jahre auf diesem Niveau spielen."

Viererpacker dieses Jahrtausends: In Gerd Müllers Fußstapfen © getty 1/20 Patrik Schick erwischte am 14. Spieltag einen Sahnetag und erzielte gegen Fürth gleich vier Tore. Aus diesem Anlass blickt SPOX auf alle Spieler, denen dieses Kunststück in diesem Jahrhundert bereits gelang. © getty 2/20 10.03.02: Bart Goor (Hertha BSC) gegen Hamburger SV © getty 3/20 17.08.02: Giovane Elber (FC Bayern München) gegen DSC Arminia Bielefeld © getty 4/20 30.10.04: Martin Petrov (VfL Wolfsburg) gegen 1. FSV Mainz 05 © getty 5/20 15.04.08: Kevin Kuranyi (FC Schalke 04) gegen FC Energie Cottbus © getty 6/20 09.05.09: Mario Gomez (VfB Stuttgart) gegen VfL Wolfsburg © getty 7/20 20.02.10: Cacau (VfB Stuttgart) gegen 1. FC Köln © getty 8/20 05.03.11: Christian Eigler (1. FC Nürnberg) gegen FC St. Pauli © getty 9/20 10.09.11: Mario Gomez (FC Bayern München) gegen SC Freiburg © getty 10/20 30.03.13: Claudio Pizarro (FC Bayern München) gegen Hamburger SV © getty 11/20 14.02.15: Bas Dost (VfL Wolfsburg) gegen Bayer 04 Leverkusen © getty 12/20 22.09.15: Robert Lewandwoski (FC Bayern München) gegen VfL Wolfsburg - dem Polen gelangen sogar fünf Tore in nur neun Minuten © getty 13/20 05.11.16: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) gegen Hamburger SV © getty 14/20 22.04.17: Max Kruse (Werder Bremen) gegen den FC Ingolstadt 04 © imago images 15/20 19.10.18: Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) gegen Fortuna Düsseldorf - dem Serben gelangen sogar fünf Tore innerhalb von nur 45 Minuten © getty 16/20 27.06.20: Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) gegen Borussia Dortmund © getty 17/20 04.10.20: Robert Lewandowski (FC Bayern) gegen Hertha BSC © getty 18/20 21.11.20: Erling Haaland (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC © getty 19/20 04.12.21: Patrik Schick (Bayer Leverkusen) gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth © getty 20/20 Zu guter Letzt präsentieren wir den Godfather des Viererpacks: Gerd Müller. Der Stürmer des FC Bayern München erlebte insgegsamt 14 Bundesligaspiele, in denen er mindestens viermal traf. In vier Partien müllerte es sogar fünfmal - Respekt!

Marc Roca: "Deutscher Fußball ist "dynamischer"

Lewandowski ist für Roca jedoch nicht das einzige Vorbild in den eigenen Reihen. Der junge Spanier schwärmte ebenso von Manuel Neuer und Thomas Müller, bei denen es eine Menge Dinge gebe, "die man von ihnen lernen muss". Er freue sich, dass er jeden Tag mit lebenden Legenden spielen könne.

Und er zeigte auch deutliche Unterschiede zum spanischen Fußball auf: "In La Liga spielen sie eher einen kontrollierten, positionsorientierten Fußball, um Überlegenheit zu erzeugen. In der Bundesliga wird der Fußball mehr von Box zu Box gespielt. Man greift früher an, man spielt schneller", betonte Roca.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F vor dem 6. Spieltag