Nach dem Eröffnungsspiel tragen der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach auch den Rückrunden-Auftakt untereinander aus. Wer zeigt / überträgt den Startschuss zur zweiten Saison-Hälfte der Bundesliga live im Free-TV und Livestream? Hier erfahrt Ihr es.

Das runde Leder ruht. In der Bundesliga ist seit dem 20. Dezember Winterpause. Diese insgesamt zweieinhalb Wochen, weiter geht es am 7. Januar 2022. Damit beginnt in der höchsten deutschen Spielklasse passenderweise auch die Rückrunde.

Und so wie bereits in der Hinrunde zum Saisonstart werden sich im Eröffnungsspiel auch diesmal der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach gegenüberstehen.

Mitte August hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 getrennt, woraufhin das Team von Julian Nagelsmann Ende Oktober ebenfalls auswärts gegen die Fohlen ein Desaster erlebte und mit einem 0:5 aus dem DFB-Pokal ausschied.

Der FCB dürfte demzufolge am 18. Spieltag auf Rache gesinnt sein. Dass diese gelingt, ist nicht unwahrscheinlich, denn die Gladbacher haben unter Trainer Adi Hütter mit fünf sieglosen Partien in Folge (vier Niederlagen, ein Unentschieden) extrem schwache Wochen hinter sich. 18 Gegentore setzte es dabei, vor allem das 0:6 gegen den SC Freiburg machte fassungslos.

Im Folgenden verrät SPOX Euch, wie es Euch möglich sein wird, das Wiedersehen zwischen dem FC Bayern und Gladbach sogar im Free-TV live und auch im Livestream zu verfolgen.

© getty Bei bisher zwei Duellen in dieser Saison hat der FC Bayern die Gladbacher nicht schlagen können.

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Rückrunden-Auftakt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live im Free-TV und Livestream?

Üblicherweise ist die TV-Aufteilung an Bundesliga-Wochenenden so: DAZN überträgt stets freitags und sonntags, Sky zeigt dafür immer alle Samstagsspiele. Das wird am 18. Spieltag nicht anders sein, jedoch kommt mit SAT.1 noch ein weiterer Sender hinzu.

Der frei empfangbare Sender darf drei Bundesliga-Spiele in dieser Saison live zeigen: Dazu gehörten bereits das Eröffnungsspiel am 1. Spieltag sowie das Freitagsspiel am 17. Spieltag. Eine Partie verbleibt nun also noch - und das ist: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach.

Via ran.de könnt Ihr die 90 Minuten dann auch per Livestream verfolgen. Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss, der ja hauptsächlich für Sky am Mikrofon sitzt.

Wie erwähnt: Einschalten könnt Ihr selbstverständlich auch bei DAZN, gerade, wenn Ihr dort ohnehin schon Mitglieder seid. Jan Platte kommentiert mit Experte Sandro Wagner, Moderator ist Alex Schlüter. Als Reporter vor Ort dient Daniel Herzog.

Der Streamingdienst seht Ihr von der Bundesliga weitaus mehr live als nur den Auftakt zum 18. Spieltag. DAZN hat in Sachen Fußball außerdem die Champions League, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1 im Angebot.

Bundesliga: Duelle am 18. Spieltag

Termin Begegnung FR, 07.01.2022, 20.30 Uhr FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach SA, 08.01.2022, 15.30 Uhr RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 SA, 08.01.2022, 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin SA, 08.01.2022, 15.30 Uhr SC Freiburg - Arminia Bielefeld SA, 08.01.2022, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - FC Augsburg SA, 08.01.2022, 15.30 Uhr Greuther Fürth - VfB Stuttgart SA, 08.01.2022, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund SO, 09.01.2022, 15.30 Uhr Hertha BSC - 1. FC Köln SO, 09.01.2022, 17.30 Uhr VfL Bochum - VfL Wolfsburg

