Am Samstagnachmittag trifft der FC Bayern München am 11. Spieltag der Bundesliga auf den SC Freiburg. Hier könnt Ihr die gesamte Begegnung im Liveticker verfolgen.

Der FC Bayern München versucht am heutigen Samstagnachmittag, die Tabellenspitze in der Bundesliga zu festigen. Gegen den gut aufgelegten SC Freiburg wird das jedoch alles andere als leicht. Hier im Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels.

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern wird nach dem Lösen des Achtelfinaltickets in der Champions League heute mit viel Selbstvertrauen auflaufen. Doch die Defensive der Bayern war in den letzten Spielen alles andere als sattelfest. Neun Tore kassierten die Bayern in den letzten drei Pflichtspielen. Das wird auch Freiburgs Trainer Christian Streich beobachtet haben. Kann der SC Freiburg heute die Lücken in der Münchner Defensive für sich nutzen?

Vor Beginn: Das Spiel wird heute um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg.

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, L. Sané, Davies - Lewandowski

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, L. Sané, Davies - Lewandowski SC Freiburg: Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Günter - Schade, Grifo - Höler

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt heute exklusiv die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg live im TV.

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD seht Ihr die Begegnung live und in voller Länge. Auf Sky Sport Bundesliga 1 seht Ihr die Partie in der Konferenz, zusammen mit den restlichen Partien der Bundesliga am Samstagnachmittag.

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV - Die Übertragung im Livestream

Mit der Sky-Go-App oder dem Sky Ticket seht Ihr die heutige Begegnung bequem im Livestream, beispielsweise auf dem Tablet oder dem Smartphone. Alternativ sehen Kunden von Magenta Sport die Sky-Konferenz am Nachmittag und damit auch das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg.

