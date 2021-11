FC Bayern, News und Gerüchte - Berater über Salihamidzics Verhandlungstaktiken: "Das war bei Hoeneß noch anders"

Ein Berater packt über die Verhandlungstaktiken von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic aus. Der deutsche Rekordmeister muss im Zuge einer Corona-Quarantäne auf vier weitere Profis verzichten. Außerdem: Karl-Heinz Rummenigge stichelt gegen die Konkurrenz aus Dortmund. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FCB, News: Berater packt über Salihamidzic aus

Hasan Salihamidzic gehört mittlerweile zu den mächtigsten Männern beim FC Bayern. Spätestens seit Uli Hoeneß' endgültigem Rückzug aus dem operativen Geschäft leitet der 44-Jährige die Transfer-Verhandlungen des deutschen Rekordmeisters.

Gegenüber der Bild-Zeitung hat nun ein ungenannter Berater über die genauen Taktiken des Bosniers ausgepackt. Demnach sei Salihamidzic bei wichtigen Verhandlungen telefonisch nicht immer gut zu erreichen, was vielen in der Szene sauer aufstoße: "Auf Rückrufe von ihm wartet man lange, oft kommt auch gar nix. Das war bei Uli Hoeneß noch anders."

Will der FC Bayern hingegen einen Spieler unbedingt für sich gewinnen, greift "Brazzo" schon einmal häufiger zu Hörer. "Dann klingelt das Handy morgens, mittags, abends. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie beim Flirten. Man merkt, wenn der gegenüber die Braut wirklich unbedingt will", skizziert ein Berater.

Generell sei Salihamidzic in Gesprächen aber sehr umgänglich und eher weich. "Ich habe mich total gewundert. Wir kannten uns noch gar nicht gut und es gab viel Ärger. Aber er hat mich begrüßt wie einen alten Schulfreund", erzählt ein Berater. Die Abteilung Attacke überlässt der Bosnier nach wie vor lieber seinem Mentor Hoeneß.

Bayern-Noten: Einer verspielt das letzte bisschen Vertrauen © getty 1/17 Dämpfer nach der Länderspielpause: Der FC Bayern hat nach einem müden Auftritt mit 1:2 gegen den FC Augsburg verloren. Ein Neuzugang betrieb Anti-Werbung, ein anderer war überfordert. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Mal wieder einer dieser undankbaren Abende als Bayern-Keeper. Hatte weitestgehend nichts zu tun, gegen Pedersens Sahne-Schuss (23.) und Hahns Kopfball (36.) jedoch völlig machtlos. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Aufgrund von Süles Corona-Erkrankung zurück in der Startelf machte er keine Werbung für sich. Gab Iago vor dem 0:1 nur Begleitschutz und blieb vor dem 0:2 viel zu passiv. Dafür Ausgangspunkt beim Anschlusstreffer. Note: 4,5. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Rückte beim Spielaufbau in der Dreierkette in die Mitte und dirigierte das Geschehen mit vielen öffnenden sowie zielgenauen Pässen (Quote von 91,9 Prozent). War noch der beste FCB-Defensivspieler. Note: 3. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Setzte Zeqiri vor dem 0:1 zwar gut unter Druck, dessen Ablage auf Pedersen konnte er aber nicht verhindern. Schlechtes Timing gegen Hahn. In den direkten Zweikämpfen aber meist Sieger. Note: 4. © imago images 6/17 OMAR RICHARDS: Hatte die große Aufgabe, den “müden” Davies (Nagelsmann) zu ersetzen. Begann gut, offensiv fehlte es ihm aber an Durchschlagskraft. Zudem mit einigen technischen Defiziten. Dafür mit sechs Balleroberungen. Note: 4,5. © getty 7/17 MARCEL SABITZER: Auffallend aktiv bei der Spieleröffnung (67 Ballaktionen). Trägt bei beiden Gegentreffern aber Mitschuld. Ließ erst Pedersen entwischen, ehe er gegen Zeqiri vor Hahns Tor ein verheerendes Zweikampfverhalten an den Tag legte. Note: 5,5. © getty 8/17 Während der Länderspielpause hatte Sabitzer noch fehlendes Vertrauen in ihn moniert, mit diesem Auftritt katapultierte sich der Österreicher aber wohl noch mehr ins Aus. Argumente für weitere Startelfnominierungen fehlen gänzlich. © imago images 9/17 LEON GORETZKA: Tat sich gegen die aufmüpfigen Hausherren schwer. In der ersten Hälfte gewann er keinen Zweikampf und blieb ohne Abschluss. Nach der Pause mit etwas mehr Zugriff. Note: 4. © getty 10/17 SERGE GNABRY: Der schwächste Spieler des Angriff-Quartetts! Traf oft die falschen Entscheidungen. Hatte noch vor dem Seitenwechsel zwölf Ballverluste auf seinem Konto - so auch vor dem 0:1. Offensiv blieb er blass. Noten: 4,5. © getty 11/17 THOMAS MÜLLER: Lange mit wenig Einfluss, verlängerte Pavards Flanke vor Lewandowski Tor (38.) aber entscheidend mit der Hacke. Trotz seiner Bemühungen blieb er ohne echten Abschluss. Note: 3,5. © getty 12/17 LEROY SANE: Mit enorm vielen Freiheiten in den Halbräumen. Der Nationalspieler war stets dort, wo sich der Ball aufhielt. In seinen Aktion fehlte ihm aber das Quäntchen Glück, weshalb er nach 70 Minuten vom Platz ging. Note: 3,5. © getty 13/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Erneut mit etwas wenig Bindung zum Spiel, weshalb er oft den Weg nach hinten suchte. Bei seinem Treffer mal wieder im Stile eines Weltklasse-Stürmers. Ließ nach der Pause aber zwei gute Chancen auf den Ausgleich liegen. Note: 3,5. © imago images 14/17 JAMAL MUSIALA (ab 52.): Ersetzte den schwachen Sabitzer und sorgte mit seiner Leichtigkeit sofort für Gefahr. Mit vielen guten Bewegungen. Scheiterte kurz vor Schluss an Gikiewicz. Note: 3. © imago images 15/17 ALPHONSO DAVIES (ab 52.): Kam für den leicht überforderten Richards ins Spiel, um für mehr Offensiv-Power zu sorgen. Beinahe hätten seine vielen Versuche in der 70. Minute Früchte getragen, doch Framberger störte entscheidend. Note: 3. © getty 16/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 69.): Wurde für Sane eingewechselt und reihte sich neben Lewandowski in die Spitze ein. Fand allerdings nicht ins Spiel und blieb völlig harmlos. Note: 4,5. © getty 17/17 TANGUY NIANZOU (ab 87.): In der Schlussphase für Pavard in die Partie gekommen. Sorgte beim Spiel auf ein Tor für mehr Präsenz im Rückraum, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Ohne Bewertung.

Bayern, News: Vier weitere Profis in Quarantäne

Der FC Bayern muss für das anstehende Champions-League-Duell gegen Dynamo Kiew erneut auf einige Profis verzichten. Nach Joshua Kimmich müssen sich nun auch Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance nach "Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden" in Quarantäne begeben. Das teilten die Münchner am Sonntag mit.

"Sie hatten Kontakt zu einer Person im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft des FC Bayern, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist", hieß es in einer Mitteilung. Kimmich befindet sich derzeit ebenfalls in Quarantäne. Der 26-Jährige hatte am Freitag die Liga-Niederlage im Derby beim FC Augsburg (1:2) als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten verpasst.

Die Nationalspieler Gnabry und Musiala sowie Choupo-Moting und Cuisance gelten ebenfalls als ungeimpft. Zuletzt hatten sich Kimmich, Gnabry, Musiala und Choupo-Moting als Kontaktpersonen des positiv getesteten Niklas Süle bereits schon einmal in Quarantäne begeben müssen.

SPOX und Goal können darüber hinaus einen Bericht der Bild am Sonntag bestätigen, wonach ungeimpfte FCB-Profis, die dem Team wegen einer Corona-Erkrankung fehlen, für die Ausfallzeit kein Gehalt mehr erhalten sollen.

Meiste Bayern-Einsätze: Müller sorgt für Novum beim FCB © imago images 1/21 Thomas Müller hat am 19. November beim Auswärtsspiel in Augsburg sein 600. Pflichtspiel für den FC Bayern gemacht. Aus diesem Anlass zeigen wir Euch das Ranking der Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen für den deutschen Rekordmeister. © getty 2/21 Platz 20: Jerome Boateng (363 Spiele) © getty 3/21 Platz 19: Hasan Salihamidzic (365 Spiele) © imago images / Kicker/Liedel 4/21 Platz 18: Hansi Pflügler (371 Spiele) © getty 5/21 Platz 17: Lothar Matthäus (410 Spiele) © imago 6/21 Platz 16: Karl-Heinz Rummenigge (422 Spiele) © imago images 7/21 Platz 15: Franck Ribery (425 Spiele) © imago images / MIS 8/21 Platz 14: David Alaba (431 Spiele) © imago 9/21 Platz 13: Franz "Bulle" Roth (435 Spiele) © imago images / GEPA pictures 10/21 Platz 12: Manuel Neuer (451 Spiele) © getty 11/21 Platz 11: Mehmet Scholl (469 Spiele) © getty 12/21 Platz 10: Bastian Schweinsteiger (500 Spiele) © imago 13/21 Platz 9: Bernd Dürnberger (507 Spiele) © getty 14/21 Platz 8: Philipp Lahm (517 Spiele) © imago 15/21 Platz 7: Franz Beckenbauer (546 Spiele) © imago 16/21 Platz 6: Georg Schwarzenbeck (549 Spiele) © imago 17/21 Platz 5: Klaus Augenthaler (551 Spiele) © imago 18/21 Platz 4: Gerd Müller (580 Spiele) © getty 19/21 Platz 3: Thomas Müller (600 Spiele) - als erster Feldspieler seit Einführung der Bundesliga absolvierte er mindestens 600 Pflichtspiele für die Bayern. © getty 20/21 Platz 2: Oliver Kahn (632 Spiele) © imago 21/21 Platz 1: Sepp Maier (661 Spiele)

FCB, News: Rummenigge stichelt gegen Dortmunder Konkurrenz

Karl-Heinz Rummenigge hat das frisch entflammte Meisterschaftsduell seines FC Bayern mit dem Herausforderer Borussia Dortmund mit einigen Seitenhieben gewürzt.

Der Ex-Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters stichelte in der Sendung Sky90 am Sonntag in Richtung BVB-Kapitän Marco Reus sowie Abwehrchef Mats Hummels und riet den Bayern von einer möglichen Verpflichtung von Erling Haaland ab.

Reus habe sich 2012 gegen die Münchner und für den BVB entschieden, erzählte Rummenigge und meinte: "Viele Titel hat er da nicht gewonnen." Auch Ex-Bayern-Profi Hummels bekam sein Fett weg. Der 32-Jährige vermittle "mittlerweile schon den Eindruck, dass er mit der Geschwindigkeit Probleme hat", sagte Rummenigge weiter. Es gebe gute Gründe dafür, dass der Verteidiger aktuell keine Berücksichtigung in der deutschen Nationalmannschaft finde.

Zum Thema Haaland meinte der 66-Jährige: "Bayern München hat Robert Lewandowski - das steht über Haaland. Man kann nicht beide haben in einer Mannschaft, das wäre ja Wahnsinn, weil einer immer auf der Bank sitzen müsste." Er könne "nur eine Empfehlung aussprechen: Robert zu halten!"

FC Bayern München: Die kommenden Spiele