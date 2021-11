FC Bayern München steht vorzeitig im CL-Achtelfinale: Wild wie nie

Beim 5:2-Sieg gegen Benfica Lissabon hat der FC Bayern München die Entwicklungen der letzten Zeit unterstrichen. Die Offensive bleibt furchteinflößend, die Defensive löchrig.

Es war durchaus stimmig, dass der entscheidende Mann des Spiels danach auch noch den entscheidenden Satz sagte. "Gegentore motivieren uns, noch mehr Tore zu schießen", verkündete Dreierpacker Robert Lewandowski am späten Dienstagabend nach dem 5:2-Sieg gegen Benfica Lissabon. Besser kann man das Spiel, ja eigentlich die aktuelle Situation beim FC Bayern kaum zusammenfassen.

Egal ob vorne oder hinten: Alles muss rein! 5:1, 4:0, 4:0, 0:5, 5:2, 5:2. So lauten die sechs Ergebnisse seit der letzten Länderspielpause. Der FC Bayern ist wild wie nie zuvor. Den DFB-Pokal verließen die Münchner im Zuge dessen durchaus blamabel gegen Borussia Mönchengladbach. In der Champions League gelang dagegen bereits nach vier von sechs Spielen der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale, auch der Gruppensieg ist mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten "Verfolger" FC Barcelona so gut wie sicher.

Den entscheidenden Schritt dahin ging die Mannschaft beim 5:2-Sieg gegen Benfica, der die Entwicklungen der letzten Zeit ganz hervorragend unterstrich. Die Offensive bleibt furchteinflößend, die Defensive löchrig. Wer in den jeweiligen Mannschaftsteilen zum Einsatz kommt, ist dabei relativ unerheblich.

Bayern-Noten: Mit diesem Coman muss verlängert werden! © getty 1/17 Der FC Bayern München bleibt in der Champions League verlustpunktfrei. Am 4. Spieltag der Gruppenphase gewann der FCB in der Allianz Arena gegen Benfica mit 5:2. Die Noten und Einzelkritiken der eingesetzten FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Hatte im Grunde nichts zu tun. Bei beiden Gegentoren machtlos. Legte Lewandowskis dritten Treffer vor! Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Schoss eine Direktabnahme nur knapp drüber (20.), kurz darauf mit guter Flanke auf Gnabry. Viel in der Offensive unterwegs und sehr sicher im Passspiel. Note: 3. © imago images 4/17 TANGUY NIANZOU: Für den Franzosen war es das erste Spiel seit Mitte September. War dabei auf Sicherheit bedacht und agierte weitestgehend solide, aber nicht mehr. Note: 3,5. © getty 5/17 DAYOT UPAMECANO: Ordentliche Vorstellung ohne große Highlights. Beim 1:2 nicht ganz auf der Höhe. War ansonsten wenig gefordert. Note: 3,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Blockte an seinem 21. Geburtstag gleich früh doppelt gegen Pizzi (1.). Toller Distanzschuss (19.), lief kurz darauf einen vielversprechenden Konter ab und führte die meisten Zweikämpfe beim FCB. Legte das 3:1 auf. Note: 2. © getty 7/17 LEON GORETZKA: Mit einer Passquote von 100 Prozent in Halbzeit eins. Ordentlich gegen den Ball und starker Pass auf Gnabry (36.). Holte den Elfmeter heraus. Note: 3. © getty 8/17 JOSHUA KIMMICH: Ohne sein tolles Zuspiel auf Lewandowski wäre das 2:0 nicht entstanden. Gleiches gilt für den Treffer zum 3:1, als er Davies schön freispielte. Bis zu seiner Auswechslung mit den meisten Ballaktionen beim FCB. Note: 2. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Hatte die erste gute FCB-Chance (6.) und traf wunderschön per Hacke zum 2:0. Verschlampte nach Pavards Flanke eine gute Chance (21.), scheiterte allein vorm Tor (36.) und war bei der Flanke zum 1:2 nicht auf der Höhe. Note: 2. © getty 10/17 LEROY SANE: Kam meist über den linken Halbraum, war fleißig und zeigte sich immer wieder zwischen den Linien. Nach der Pause noch stärker und mit dem herausragenden Treffer zum 3:1. Bereitete das 4:1 vor. Note: 2. © getty 11/17 KINGSLEY COMAN: Überragende Partie des Franzosen, der Grimaldo schwindelig spielte, dutzende Eins-gegen-eins-Duelle gewann und viele brauchbare Flanken schlug - wie beim 1:0. Dazu bester Zweikämpfer bei den Bayern. Note: 1,5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Schoss den FCB in seinem 100. CL-Spiel in Führung, traf zum 4:1 und 5:2 und steht jetzt bei 8 Buden in der Gruppenphase. Bereitete zudem das 2:0 vor. Scheiterte aber mit einem schwachen Elfmeter (45.+1). Note: 1. © getty 13/17 JAMAL MUSIALA: In Minute 64 für Coman eingewechselt. Die Leichtigkeit geht ihm gerade etwas ab, eine auffällige Aktion war nicht dabei. Note: 3,5. © getty 14/17 OMAR RICHARDS: Davies machte für ihn nach 64 Minuten Platz. Links hinten ließ er sich nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © getty 15/17 THOMAS MÜLLER: Sane ging für ihn nach 72 Minuten runter. Blieb größtenteils unauffällig und war kaum am Ball. Keine Bewertung. © getty 16/17 MARCEL SABITZER: Kam für Kimmich nach 72 Minuten. Kurz darauf mit dem Fehlpass, der das 2:4 einleitete. Ihm fehlt weiterhin ein wenig die Bindung zum Spiel der Bayern. Keine Bewertung. © getty 17/17 BOUNA SARR: Kurz vor dem Ende für Gnabry gekommen. Keine Bewertung.

FC Bayern: Die Offensivspieler überbieten sich gegenseitig

Gegen Benfica verzichtete Nagelsmann etwas überraschend auf den Fixposten Thomas Müller, der zum 5:2-Sieg gegen Union Berlin am Samstag vier Scorerpunkten beigetragen hatte. Die gleiche Anzahl sammelte diesmal Lewandowski, der seine Torausbeute mit seinem Dreierpack in seinem 100. Champions-League-Spiel auf 81 schraubte.

"Man reduziert ihn jetzt auf die drei Tore", sagte Nagelsmann nach dem Spiel und fragte sich direkt selbst, ob "reduzieren" dafür tatsächlich das richtige Wort sei. Dann schwärmte er von Lewandowskis "Spielfreude in den letzten 30 Minuten. Da wollte er jeden Ball haben und hat viele Situationen eingeleitet." Es ist diese immense Gier nach immer mehr und mehr Toren trotz deutlicher Führung, die nicht nur Lewandowski, sondern alle Spieler des FC Bayern auszeichnet.

Sei es Serge Gnabry, der gegen Benfica in einer eher ungewohnten zentralen Rolle glänzte. Sei es Kingsley Coman, der nur wenige Wochen nach seiner Operation am Herzen auf rechts mit etlichen starken Dribblings und Flanken auffiel. Sei es Leroy Sane, der sich seit den Pfiffen gegen ihn im August in absoluter Topform befindet und von seiner linken Seite als Freigeist immer wieder ins Zentrum zog.

Nagelsmann: "Die letzten Wochen waren zu wild"

Die Gier nach Toren und nach Offensivaktionen zeichnet aber auch einige weiter hinten positionierte Spieler aus. Die beiden zentralen Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka etwa, oder auch Alphonso Davies, diesen sogenannten Linksverteidiger, der eigentlich kein Verteidiger ist. Bei ihrem Offensivdrang vergessen sie jedoch gerne mal die Lücken, die bei ihren Vorstößen entstehen, vor allem bei den kollektiven Vorstößen. Jeder weitere Schritt nach vorne bedeutet im Umkehrschluss einen mehr zurück. In der Theorie.

"Die letzten Wochen waren zu wild, wir hatten nicht so die Kontrolle", sagte Nagelsmann vor dem Spiel bei Amazon. Bei der Pressekonferenz tags zuvor hatte er bereits moniert: "Wir lassen in zu vielen Spielen zu viele Torchancen zu. Es ist zu leicht. Es geht darum, wieder die letzten Schritte zu machen. Wir dürfen nicht darauf hoffen, dass unsere Abwehr wie bis vor dem Gladbach-Spiel alles wegverteidigt."

Meiste CL-Einsätze für Bayern: Lewandowski knackt die Top 10 © getty 1/18 Robert Lewandowski hat gegen Benfica Lissabon sein insgesamt 100. Spiel in der Champions League bestritten. In der internen Bayern-Rangliste liegt er aber noch weit zurück. Hier gibt's das Ranking. © getty 2/18 Platz 17: Giovane Elber - 60 Einsätze in der Champions League für Bayern München © getty 3/18 Platz 16: Claudio Pizarro - 62 Einsätze © getty 4/18 Platz 15: Bixente Lizarazu - 62 Einsätze © getty 5/18 Platz 14: Javi Martinez - 66 Einsätze. © getty 6/18 Platz 12: Mehmet Scholl - 70 Einsätze © getty 7/18 Platz 12: Arjen Robben - 70 Einsätze © getty 8/18 Platz 10: Robert Lewandowski: 72 Einsätze (weitere 28 Einsätze in der Königsklasse für Borussia Dortmund) © getty 9/18 Platz 10: Samuel Kuffour - 72 Einsätze © getty 10/18 Platz 8: Hasan Salihamidzic - 85 Einsätze © getty 11/18 Platz 8: Jerome Boateng - 85 Einsätze © getty 12/18 Platz 7: Franck Ribery - 87 Einsätze © getty 13/18 Platz 6: Bastian Schweinsteiger - 89 Einsätze © getty 14/18 Platz 5: David Alaba - 91 Einsätze © getty 15/18 Platz 4: Manuel Neuer - 101 Einsätze © getty 16/18 Platz 3: Oliver Kahn - 103 Einsätze © getty 17/18 Platz 2: Philipp Lahm - 105 Einsätze © getty 18/18 Platz 1: Thomas Müller - 128 Einsätze

FC Bayern: Die Innenverteidiger haben ihre Topform verloren

In der ersten Saisonphase kaschierten tatsächlich vor allem die Innenverteidiger Dayot Upamecano, Lucas Hernandez und Niklas Süle mit überragenden Leistungen die schon damals vor sich hin köchelnden Absicherungs-Probleme. Sie begleiten die Mannschaft seit der Amtszeit von Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick.

"Wir haben zu viele Gegentore in den vergangenen beiden Jahren bekommen", erklärte zuletzt Vorstandschef Oliver Kahn. Nun könne die Mannschaft hingegen "wieder zu Null spielen, was die Basis für erfolgreichen Fußball ist". Das sagte er selbstredend vor dem Gladbach-Spiel, bei dem die Topformen der Innenverteidiger abrupt endeten. Seitdem hagelt es nur so Gegentore: fünf gegen Gladbach, je zwei gegen Union und Benfica.

Nagelsmann erkennt eine Verbesserung der Kontrolle

Weil Hernandez (Prellung) und Süle (muskuläre Probleme) gegen Benfica angeschlagen fehlten, kam in der Innenverteidigung Tanguy Nianzou zu seinem ersten Einsatz seit Mitte September. Nagelsmanns anschließende Note "herausragend" war zwar etwas gewagt, ein ordentliches Spiel machte der erst 19-jährige Franzose aber zweifelsohne.

An den generellen Problemen änderte auch Nianzou nichts. Anfällig war der FC Bayern gegen Benfica erneut vor allem bei schnellen gegnerischen Kontern, wie bei einer gerade noch so vereitelten Chance von Pizzi Mitte der ersten Hälfte. Bei Flanken, wie bei Lucas Verissimos wegen einer knappen Abseitsstellung nicht gegebenem Treffer oder Moratos 1:2. Und bei groben individuellen Fehlern wie bei Marcel Sabitzers Fehlpass vor Darwin Nunez' 2:4.

Nach seinen harten Worten in Sachen defensive Stabilität vor dem Spiel erkannte Nagelsmann gegen Benfica immerhin eine Steigerung. Er sprach gar von einer "sehr guten Kontrolle", was ähnlich wie Nianzous "herausragende" Leistung eher etwas übertrieben war. Immerhin ließ seine Mannschaft aber keine so energische gegnerische Druckphase wie beim Union-Spiel um die Pause herum zu.

Womöglich war Nagelsmann auch einfach nur berauscht davon, endlich wieder Live-Fußball im Stadion gesehen zu haben. Die vergangenen vier Spiele hatte er wegen einer Corona-Infektion bekanntlich verpasst. "Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen", sagte er und lächelte. Trotz aller Sorgen um das Defensivverhalten sind die Freuden über die Offensivwucht aktuell absolut bestimmend.