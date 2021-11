Nach der hitzigen Jahreshauptversammlung und vor dem Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld steht Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag Rede und Antwort. Neben der Aufarbeitung der JHV dürfte es einmal mehr auch um die Corona-Lage in der Mannschaft und natürlich den kommenden Gegner Bielefeld gehen.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die turbulente Jahreshauptversammlung dürfte auch für das Pressegespräch am Freitag noch von Belang sein, vermutlich wird sich Nagelsmann - der selbst anwesend war - auch zur einen oder anderen hitzigen Debatte äußern.

Vor Beginn: Den Bayern fehlen Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Eric-Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala und Mikael Cuisance, die alle Corona positiv oder in häuslicher Quarantäne sind. Hinter den Einsätzen der zuletzt angeschlagenen Marcel Sabitzer und Tanguy Nianzou steht noch ein Fragezeichen. Dazu dürfte der Trainer aber später auf jeden Fall Stellung beziehen.

Vor Beginn: Nach dem 1:2 in Augsburg vom vergangenen Freitag und dem Sieg von Borussia Dortmund über Stuttgart beträgt der Vorsprung der Bayern auf den BVB nur noch einen Zähler. Zur Anstoßzeit am Samstagabend könnte die Tabellenführung sogar schon weg sein, wenn der BVB sein Spiel in Wolfsburg gewinnt. Die Bayern spüren also wieder Druck in der Liga.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Pressetalk mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER) am 13. Bundesliga-Spieltag.

FC Bayern: Pressekonferenz vor dem Bielefeld-Spiel im Livestream

Wie gewohnt bietet der FC Bayern einen kostenlosen Livestream zur Presserunde an. Auf fcbayern.com könnt Ihr live dabei sein und die PK außerdem im Re-Live nachverfolgen.

