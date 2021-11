Joshua Kimmich befindet sich wegen eines positiven Corona-Tests derzeit in häuslicher Quarantäne. Wie lange und für welche Partien des FC Bayern München fällt der Mittelfeldspieler damit aus? Hier erfahrt Ihr es.

Seit dem 6. November ist er von der Bildfläche verschwunden. Nach seinem 90-minütigen Einsatz in der Bundesliga gegen den SC Freiburg hat Joshua Kimmich fünf Pflichtspiele in Folge verpasst - drei beim FC Bayern München, zwei bei der deutschen Nationalmannschaft.

Grund: Der Mittelfeldakteur hat sich bis dato nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, musste sich daher zweimal als Kontaktperson einer jeweils positiv getesteten Person - erst FCB-Mitspieler Niklas Süle, dann jemand aus seinem privaten Umfeld - in Quarantäne begeben.

FC Bayern München: Wie lange fällt Joshua Kimmich wegen Corona aus?

Während sich der 26-Jährige in Isolation befand, teilte der FC Bayern am 24. November schließlich mit: Jetzt hat sich auch Kimmich selbst mit COVID-19 infiziert. Ab diesem Zeitpunkt muss er sich daher nochmals 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Diese dauert also nun erst einmal bis zum 8. Dezember an.

Anschließend kann Kimmich sie verlassen, sofern er symptomfrei sein sollte und zudem ein PCR-Test ein negatives Ergebnis aufweist.

Bei seinem Verein wird der Sechser nach den Bundesliga-Partien gegen den FC Augsburg (1:2) und Arminia Bielefeld (1:0) sowie dem Champions-League-Duell mit Dynamo Kiew (2:1) damit jetzt auch ganz sicher im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (4. Dezember, 18.30 Uhr) und in der Königsklasse zum Gruppenphasen-Abschluss gegen den FC Barcelona (8. Dezember, 21 Uhr) fehlen.

FC Bayern München: Wann ist Joshua Kimmich nach Corona zurück?

Sein Comeback geben könnte Kimmich dementsprechend frühestens am Samstag, den 11. Dezember, wenn Mainz 05 in der Allianz Arena zu Gast sein wird - wobei er im Falle eines negativen Tests nach den 14 Quarantäne-Tagen dann auch erst einmal noch einen Trainingsrückstand aufholen müsste und sicherlich nicht gleich wieder bei 100 Prozent sein würde.

© getty Joshua Kimmich befindet sich aktuell Corona-positiv in Quarantäne.

Sobald Kimmich die Coronavirus-Infektion abgeschüttelt hat, gilt er als Genesener und fällt unter die 2G-Regel.

Der Baden-Württemberger steht seit seiner öffentlichen Bekanntmachung am 23. Oktober, nicht geimpft zu sein, massiv in der Kritik. Bundestrainer Hansi Flick hatte zuletzt erst kurz vor der Infizierung Kimmichs mitgeteilt, sich mit ihm unterhalten zu haben und zuversichtlich zu sein, dass er sich in absehbarer Zeit doch impfen lässt.

"Es war ein sehr gutes Gespräch, eine Tendenz habe ich gesehen. Ihn beschäftigt das sehr. Ich denke, dass es bei Jo in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt. Es ist in Zukunft auch nicht mehr anders möglich, denke ich", so Flick.

FC Bayern München: Die nächsten fünf Pflichtspiele