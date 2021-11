FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Topspiel des 13. Spieltags der Bundesliga duellieren sich heute der FC Bayern München und Arminia Bielefeld. Alle Informationen zur Übertragung des Abendspiels und wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Turbulente Wochen beim FC Bayern München! Vor allem das Coronavirus und das Thema Katar machen dem FC Bayern aktuell zu schaffen. Doch auch sportlich lief in letzter Zeit nicht alles rund, wie die Pleite in Augsburg zeigte. Gegen Arminia Bielefeld wird der Rekordmeister am heutigen Abend dennoch das Ziel haben die Tabellenspitze in der Bundesliga zu verteidigen.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute live: Datum, Termin, Infos

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld findet am heutigen Samstagabend, den 27. November, um 18.30 Uhr. Der FC Bayern empfängt dabei zum Topspiel des 13. Spieltags die Arminia in der heimischen Allianz-Arena.

Die Corona-Diskussionen beim FC Bayern München scheinen aktuell kein Ende zu nehmen: Nach der 1:2 Niederlage am vergangenen Freitag gegen den FC Augsburg mussten zunächst wieder einige Spieler des Rekordmeisters in Quarantäne. Darunter waren Serge Gnabry, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Eric-Maxim Choupo-Moting. Joshua Kimmich und Eric-Maxim Choupo-Moting wurden schließlich vor wenigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet.

Damit fallen die beiden selbstverständlich für die heutige Partie aus, während zumindest Gnabry, Musiala und Musiala zurückkehre. Neben der Diskussion um die Bezahlung während der Quarantäne herrscht in der Mannschaft zunehmend Unruhe. Und auch Trainer Julian Nagelsmann würde sich lieber auf das Sportliche fokussieren.

Auf dem Platz nämlich gab es unter der Woche in der Champions League erneut einen Sieg. Glanzlos gewann der FC Bayern mit 2:1 gegen Dynamo Kiew und kann von der Tabellenspitze in der Gruppe nicht mehr verdrängt werden. Deutlich schlechter lief es dagegen am letzten Spieltag gegen den FC Augsburg. Mit 1:2 verlor der Rekordmeister die Partie. Sollten die Bayern heute wieder patzen, könnte der BVB die Tabellenspitze von den Münchenern erobern.

Arminia Bielefeld wird alles daran setzten am heutigen Abend Punkte aus München mitzunehmen. Grund zur Hoffnung gibt da die ansteigende Form aus den letzten Wochen. Vier Punkte holte Bielefeld aus den letzten zwei Spielen. Gegen den VfL Wolfsburg war Bielefeld am letzten Spieltag schon mit 2:0 vorne ehe die Arminia sich am Ende mit einem Unentschieden begnügen musste.

Mit dem FC Bayern München steht Arminia Bielefeld heute eine schwere Aufgabe bevor. In der Allianz-Arena ist der FC Bayern sicherlich, trotz der vielen Ausfälle, der Favorit in der heutigen Partie.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld: Voraussichtliche Aufstellungen

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Coman, T. Müller, L. Sané, Davies - Lewandowski Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Vasiliadis - Wimmer, Schöpf, Okugawa - Klos

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld ist exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hält alle Übertragungsrechte der Bundesliga-Spiele am Samstag. Zudem bietet Sky gleich zwei Möglichkeiten die Partie im Livestream zu verfolgen.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Am heutigen Abend seht Ihr das Duell zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld live und in voller Länge sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1, als auch auf Sky Sport Bundesliga UHD. Die Vorberichte zum Spiel beginnen am heutigen Abend schon um 17.30 Uhr. Wolff Fuss ist am heutigen Abend für Sky als Kommentator im Einsatz. Spielbeginn ist dann um 18.30 Uhr.

© getty Ähnlich wie sein Team zeigt sich Fabian Klos in den letzten Wochen formverbessert. Kann die Arminia heute Punkte aus München entführen?

Um die heutige Partie heute live bei Sky sehen zu können, braucht Ihr ein gültiges Sky-Abo. Hier findet Ihr das Angebot von Sky.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld huete live im Livestream

Sky bietet Euch gleich zwei Alternativen, um die heutige Partie zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld im Livestream zu sehen. Das geht zum einen mit der App Sky Go. Mit Eurem Tablet oder Smartphone seht Ihr über diese App ganz bequem die heutige Partie im Livestream. Die andere Alternative bietet das Sky Ticket. Das erlaubt es Euch ebenfalls das heutige Topspiel live und in voller Länge zu streamen.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Die Infos im Überblick

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wer das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld heute Abend nicht live im TV oder im Livestream schauen kann, der kann sich auf SPOX verlassen. SPOX verfolgt für Euch die Partie im ausführlichen Liveticker und Ihr verpasst keine wichtige Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

