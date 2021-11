Impf-Turbulenzen beim FC Bayern München: Es rumpelte schon in Lissabon

Beim FC Bayern steht dieser Tage Corona statt Fußball im Mittelpunkt. Nach Joshua Kimmich sind nun vier weitere - mutmaßlich nicht geimpfte - Spieler zum Zusehen verdammt. Hinter den Kulissen brodelt es wegen der Impfdebatte schon länger, die Verantwortlichen erhöhen nun aber den Druck.

Julian Nagelsmann würde zur Abwechslung gerne mal wieder über Fußball sprechen.

Doch wie schon in den vergangenen Wochen geht es beim FC Bayern auch vor dem Champions-League-Auswärtsspiel gegen Dynamo Kiew am Dienstag (18.45 Uhr, live auf DAZN) wieder einmal nur um ein Thema: Corona.

Denn neben dem ungeimpften Joshua Kimmich, der wegen eines Corona-Falls in seinem privaten Umfeld schon das jüngste 1:2 in der Bundesliga beim FC Augsburg verpasste, befinden sich seit Sonntag auch die mutmaßlich ungeimpften Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala und Mickael Cuisance in häuslicher Quarantäne. Der Grund dafür: Ein Staff-Mitglied des Rekordmeisters, zu dem die genannten Spieler Kontakt hatten, wurde zuvor positiv getestet.

Nagelsmann kann das nicht gefallen, zumal ihm in Kiew auch die frisch aus der Quarantäne zurückgekehrten Niklas Süle und Josip Stanisic sowie Dayot Upamecano (Sperre) fehlen. Doch die Impfthematik hält längst nicht mehr nur den Trainerstab in Atem.

Bayern-Noten: Einer verspielt das letzte bisschen Vertrauen © getty 1/17 Dämpfer nach der Länderspielpause: Der FC Bayern hat nach einem müden Auftritt mit 1:2 gegen den FC Augsburg verloren. Ein Neuzugang betrieb Anti-Werbung, ein anderer war überfordert. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Mal wieder einer dieser undankbaren Abende als Bayern-Keeper. Hatte weitestgehend nichts zu tun, gegen Pedersens Sahne-Schuss (23.) und Hahns Kopfball (36.) jedoch völlig machtlos. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Aufgrund von Süles Corona-Erkrankung zurück in der Startelf machte er keine Werbung für sich. Gab Iago vor dem 0:1 nur Begleitschutz und blieb vor dem 0:2 viel zu passiv. Dafür Ausgangspunkt beim Anschlusstreffer. Note: 4,5. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Rückte beim Spielaufbau in der Dreierkette in die Mitte und dirigierte das Geschehen mit vielen öffnenden sowie zielgenauen Pässen (Quote von 91,9 Prozent). War noch der beste FCB-Defensivspieler. Note: 3. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Setzte Zeqiri vor dem 0:1 zwar gut unter Druck, dessen Ablage auf Pedersen konnte er aber nicht verhindern. Schlechtes Timing gegen Hahn. In den direkten Zweikämpfen aber meist Sieger. Note: 4. © imago images 6/17 OMAR RICHARDS: Hatte die große Aufgabe, den “müden” Davies (Nagelsmann) zu ersetzen. Begann gut, offensiv fehlte es ihm aber an Durchschlagskraft. Zudem mit einigen technischen Defiziten. Dafür mit sechs Balleroberungen. Note: 4,5. © getty 7/17 MARCEL SABITZER: Auffallend aktiv bei der Spieleröffnung (67 Ballaktionen). Trägt bei beiden Gegentreffern aber Mitschuld. Ließ erst Pedersen entwischen, ehe er gegen Zeqiri vor Hahns Tor ein verheerendes Zweikampfverhalten an den Tag legte. Note: 5,5. © getty 8/17 Während der Länderspielpause hatte Sabitzer noch fehlendes Vertrauen in ihn moniert, mit diesem Auftritt katapultierte sich der Österreicher aber wohl noch mehr ins Aus. Argumente für weitere Startelfnominierungen fehlen gänzlich. © imago images 9/17 LEON GORETZKA: Tat sich gegen die aufmüpfigen Hausherren schwer. In der ersten Hälfte gewann er keinen Zweikampf und blieb ohne Abschluss. Nach der Pause mit etwas mehr Zugriff. Note: 4. © getty 10/17 SERGE GNABRY: Der schwächste Spieler des Angriff-Quartetts! Traf oft die falschen Entscheidungen. Hatte noch vor dem Seitenwechsel zwölf Ballverluste auf seinem Konto - so auch vor dem 0:1. Offensiv blieb er blass. Noten: 4,5. © getty 11/17 THOMAS MÜLLER: Lange mit wenig Einfluss, verlängerte Pavards Flanke vor Lewandowski Tor (38.) aber entscheidend mit der Hacke. Trotz seiner Bemühungen blieb er ohne echten Abschluss. Note: 3,5. © getty 12/17 LEROY SANE: Mit enorm vielen Freiheiten in den Halbräumen. Der Nationalspieler war stets dort, wo sich der Ball aufhielt. In seinen Aktion fehlte ihm aber das Quäntchen Glück, weshalb er nach 70 Minuten vom Platz ging. Note: 3,5. © getty 13/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Erneut mit etwas wenig Bindung zum Spiel, weshalb er oft den Weg nach hinten suchte. Bei seinem Treffer mal wieder im Stile eines Weltklasse-Stürmers. Ließ nach der Pause aber zwei gute Chancen auf den Ausgleich liegen. Note: 3,5. © imago images 14/17 JAMAL MUSIALA (ab 52.): Ersetzte den schwachen Sabitzer und sorgte mit seiner Leichtigkeit sofort für Gefahr. Mit vielen guten Bewegungen. Scheiterte kurz vor Schluss an Gikiewicz. Note: 3. © imago images 15/17 ALPHONSO DAVIES (ab 52.): Kam für den leicht überforderten Richards ins Spiel, um für mehr Offensiv-Power zu sorgen. Beinahe hätten seine vielen Versuche in der 70. Minute Früchte getragen, doch Framberger störte entscheidend. Note: 3. © getty 16/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 69.): Wurde für Sane eingewechselt und reihte sich neben Lewandowski in die Spitze ein. Fand allerdings nicht ins Spiel und blieb völlig harmlos. Note: 4,5. © getty 17/17 TANGUY NIANZOU (ab 87.): In der Schlussphase für Pavard in die Partie gekommen. Sorgte beim Spiel auf ein Tor für mehr Präsenz im Rückraum, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Ohne Bewertung.

Bayern München: Kein Gehalt für Ungeimpfte in Quarantäne, aber kein Trainings- und Spielausschluss

So suchten die Verantwortlichen nach Informationen von SPOX und GOAL mithilfe von Mannschaftsarzt Professor Roland Schmidt in den vergangenen Monaten mehrfach den Dialog mit den ungeimpften Spielern, um vor Situationen wie der aktuellen zu warnen und aufzuklären, wie wichtig die Impfung sei - bekanntermaßen mit überschaubarem Erfolg.

Die Haltung der ungeimpften Spieler, auch wenn sie in den Gesprächen zum Teil schlichtweg Zweifel und Ängste vor möglichen Impfschäden äußerten, sorgte intern zunehmend für Verstimmung.

Die Unruhe im Verein stieg innerhalb der letzten vier Wochen deutlich an. Erstmals laut geworden sein soll es in Lissabon im Zuge der Corona-Infektion von Trainer Nagelsmann vor dem Champions-League-Duell mit Benfica Mitte Oktober.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll die ungeimpften Spieler zusammengetrommelt und mit deutlichen Worten aufgefordert haben, sich impfen zu lassen - andernfalls würde früher oder später der sportliche Erfolg darunter leiden.

Einen Monat und einige Corona-Turbulenzen später die nächste Eskalationsstufe: Die ungeimpften Spieler, die in Quarantäne müssen, werden während ihrer Abwesenheit nicht mehr bezahlt. SPOX und GOAL können entsprechende Meldungen über einen "Rapport" an der Säbener Straße am vergangenen Donnerstag bestätigen, auch wenn den Spielern ein von der Bild genannter möglicher Ausschluss vom Trainings- und Spielbetrieb dabei nicht angedroht wurde.

FC Bayern will bis Januar 100-prozentige Impfquote

Vereinzelte Betroffene sollen sich trotzdem einigermaßen überrascht von der Schärfe des Gesprächs und mehr noch von der Maßnahme gezeigt haben, ihnen mit Blick auf die vergangenen zwei Wochen rückwirkend bereits erste Teile des Gehalts zu streichen. Sie erwägen - wie auch der BR berichtet - deshalb sogar, rechtliche Schritte zu prüfen. In den vorherigen Dialogen hatten die Verantwortlichen nämlich dem Vernehmen nach nicht auch nur im Ansatz ein solches Szenario in Aussicht gestellt.

Vielmehr sei größtenteils immer nur sachlich für die Impfung plädiert worden. Doch Salihamidzic und Co. schienen es nach zuletzt auch sportlich schwierigen Wochen mit der 0:5-Klatsche im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach nicht mehr bei der "netten Tour" belassen zu wollen.

Ob das zu einem Umdenken bei den Ungeimpften führt? Nach Informationen von SPOX und GOAL wollen die Verantwortlichen spätestens bis zum Rückrundenstart eine 100-prozentige Impfquote.

Die Winterpause wäre eine gute Möglichkeit für die Impfung. Das ist zumindest auch der Rat von Prof. Dr. Tim Meyer, Teamarzt des DFB und Mitentwickler des Hygienekonzepts der DFL, der allen nicht geimpften Bundesliga-Profis in der vergangenen Wochen eine E-Mail mit dem Betreff zukommen ließ: "Lasst euch impfen!"