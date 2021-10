FC Bayern - Reaktionen auf Kimmich-Aussagen: "Ist eine Sache von ihm selbst"

Nachdem Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich nach dem Spiel der Münchner gegen die TSG Hoffenheim (4:0) seine fehlende Corona-Impfung öffentlich gemacht hat, haben einige seiner Klub-Kollegen Stellung zu den Aussagen des 26-Jährigen bezogen.

"Ich habe für mich persönlich noch ein paar Bedenken, was fehlende Langzeitstudien angeht", hatte Kimmich bei Sky seine Haltung begründet.

"Man muss sagen, dass es Privatsache ist. Ich habe mich impfen lassen", sagte FCB-Keeper Manuel Neuer im Anschluss an den Münchner Sieg gegen Hoffenheim bei Sky. "Ich denke, dass es für uns alle unabdingbar ist, dass wir heute hier so viele Zuschauer in der Arena gehabt haben. Aber das ist die Sache von ihm selbst."

Er selbst werde Kimmich aber nicht davon überzeugen, sich impfen zu lassen. "Wir haben ja Mediziner und Ärzte, denen wir natürlich vertrauen. Die leisten natürlich ihre Arbeit dafür."

Co-Trainer Dino Topmöller, der gegen die TSG den immer noch an Corona erkrankten Cheftrainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie vertrat, stärkte seinem Spieler den Rücken. "Jeder Spieler hat die Möglichkeit gehabt, mit unserem Internisten darüber zu reden, wie da die Risiken sind und wurde über alles aufgeklärt", so Topmöller.

Letztlich habe sich Kimmich dafür entschieden, "das erstmal nicht zu machen. Das respektiere ich und damit ist das Thema für mich auch erledigt. Zu allem anderen sollten dann vielleicht auch andere Offizielle des Vereins Stellung beziehen. Aber Julian hat es schon getan, Joshua hat es eben getan und für mich ist das Thema erledigt", führte Topmöller weiter aus.

Christian Streich über Kimmich: "Jeder ist frei"

Auch Christian Streich bezog zu Kimmichs Aussagen Stellung. Zwar wünsche sich der Freiburg-Trainer "dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen, weil ich weiß, was es für Auswirkungen haben kann, wenn man sich nicht impft", dennoch respektiere er die Entscheidung des Nationalspielers: "Jeder ist frei und das ist grundsätzlich gut so."

Zuvor hatte Kimmich einen Bericht der Bild-Zeitung bestätigt, wonach er noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sei. Er sei sich "seiner Verantwortung bewusst. Ich halte mich an die Hygienemaßnahmen und die nicht geimpften Spieler im Verein werden auch alle zwei bis drei Tage getestet. Es nicht so, dass ich ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin."