FC Bayern München - Jamal Musiala: "Meine Mutter fährt mich zum Training und holt mich ab"

Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala (18) hat in einem Interview mit der BBC verraten, dass ihn seine Mutter immer noch täglich zum Training fährt. Außerdem sprach der Offensivspieler über seine ersten Tage beim Rekordmeister, seine Jugendjahre in England und seine Freundschaft zu BVB-Star Jude Bellingham.

Seit dem 26. Februar 2021 ist Musiala volljährig, für die Fahrt an die Säbener Straße zum Training der Bayern ist aber immer noch das Elterntaxi zuständig. "Meine Mutter fährt mich immer noch zum Training und holt mich auch wieder ab", verriet er der BBC. "Das ist ganz angenehm, aber ich mache auch gerade meinen Führerschein und sollte ihn in ein paar Wochen haben."

2019 war Musiala aus der Jugend des FC Chelsea zur U17 der Bayern gewechselt. Die Eingewöhnung, gerade bei den Profis, habe einige Zeit gedauert: "Am Anfang war ich sehr nervös. Wenn man sich die ganzen Star-Spieler anschaut: Regelmäßig Robert Lewandowski zu sehen, das ist nicht normal. Aber nach einer Weile wird es dann Alltag und mittlerweile sind sie sowas wie meine Freunde geworden."

Im Training habe ihn zunächst Thiago beeindruckt. "Seine Technik im Passspiel war unglaublich zu beobachten", sagte er über den Spanier, der mittlerweile für den FC Liverpool spielt. "Aber es gibt so viele Topspieler. Bei Lewandowski war es sein Abschluss und so, oder auch Joshua Kimmichs Technik. Das ist alles top!"

Musiala! Die jüngsten DFB-Torschützen seit BRD-Gründung © getty 1/26 Jamal Musiala ist mit seinem Tor in Nordmazedonien zum jüngsten DFB-Torschützen der Nachkriegsgeschichte avanciert. Nur Marius Hiller war 1910 noch jünger (17 Jahre, 241 Tage). Wir blicken auf das Ranking seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. © getty 2/26 Platz 25: ROBERT HUTH l Alter: 20 Jahre 10 Monate 11 Tage l Datum: 29.06.2005 l Confed Cup gegen Mexiko © getty 3/26 Platz 25: HANSI MÜLLER l Alter: 20 Jahre 10 Monate 10 Tage l Datum: 06.06.1978 l WM 1978 gegen Mexiko © getty 4/26 Platz 23: BASTIAN SCHWEINSTEIGER l Alter: 20 Jahre 10 Monate 7 Tage l Datum: 08.06.2005 l Freundschaftsspiel gegen Russland © getty 5/26 Platz 22: THOMAS MÜLLER l Alter: 20 Jahre 9 Monate l Datum: 13.06.2010 l WM 2010 gegen Australien © getty 6/26 Platz 21: PER MERTESACKER l Alter: 20 Jahre 8 Monate 17 Tage l Datum: 15.06.2005 l Confed Cup gegen Australien © imago images 7/26 Platz 20: WOLFGANG OVERATH l Alter: 20 Jahre 8 Monate 9 Tage l Datum: 07.06.1964 l Freundschaftsspiel gegen Finnland © imago images 8/26 Platz 19: HELMUT HALLER l Alter: 20 Jahre 8 Monate 2 Tage l Datum: 23.03.1960 l Freundschaftsspiel gegen Tschechien © getty 9/26 Platz 18: SEBASTIAN DEISLER l Alter: 20 Jahre 7 Monate 28 Tage l Datum: 02.09.2000 l WM-Qualifikation gegen Griechenland © imago images 10/26 Platz 17: HEINZ VOLLMAR l Alter: 20 Jahre 7 Monate 27 Tage l Datum: 23.12.1956 l Freundschaftsspiel gegen Belgien © getty 11/26 Platz 16: PAUL BREITNER l Alter: 20 Jahre 6 Monate 24 Tage l Datum: 29.03.1972 l Freundschaftsspiel gegen Ungarn © getty 12/26 Platz 15: ANDRE SCHÜRRLE l Alter: 20 Jahre 6 Monate 23 Tage l Datum: 29.05.2011 l Freundschaftsspiel gegen Unuguay © getty 13/26 Platz 14: FRANZ BECKENBAUER l Alter: 20 Jahre 6 Monate 12 Tage l Datum: 23.03.1966 l Freundschaftsspiel gegen die Niederlande © getty 14/26 Platz 13: THOMAS BERTHOLD l Alter: 20 Jahre 5 Monate 18 Tage l Datum: 30.04.1985 l WM-Qualifikation gegen Tschechien © getty 15/26 Platz 12: PHILIPP LAHM l Alter: 20 Jahre 5 Monate 17 Tage l Datum: 28.04.2004 l Freundschaftsspiel gegen Rumänien © imago images 16/26 Platz 11: OLAF THON l Alter: 20 Jahre 4 Monate 24 Tage l Datum: 24.09.1986 l Freundschaftsspiel gegen Dänemark © imago images 17/26 Platz 10: BERND SCHUSTER l Alter: 20 Jahre 4 Monate 21 Tage l Datum: 13.05.1980 l Freundschaftsspiel gegen Polen © getty 18/26 Platz 9: KAI HAVERTZ l Alter: 20 Jahre 3 Monate 28 Tage l Datum: 09.10.2019 l Freundschaftsspiel gegen Argentinien © getty 19/26 Platz 8: ULI HOENESS l Alter: 20 Jahre 2 Monate 24 Tage l Datum: 29.03.1972 l Freundschaftsspiel gegen Ungarn © getty 20/26 Platz 7: JULIAN DRAXLER l Alter: 19 Jahre 8 Monate 13 Tage l Datum: 02.06.2013 l Freundschaftsspiel gegen die USA © getty 21/26 Platz 6: KARIM ADEYEMI l Alter: 19 Jahre 7 Monate 18 Tage l Datum: 05.09.2021 l WM-Qualifikation gegen Armenien © getty 22/26 Platz 5: LUKAS PODOLSKI l Alter: 19 Jahre 6 Monate 17 Tage l Datum: 21.12.2004 l Freundschaftsspiel gegen Thailand © getty 23/26 Platz 4: MARKO MARIN l Alter: 19 Jahre 5 Monate 7 Tage l Datum: 20.08.2008 l Freundschaftsspiel gegen Belgien © imago images 24/26 Platz 2: CLAUS STÜRMER (rechts) l Alter: 19 Jahre 2 Monate 7 Tage l Datum: 16.10.1954 l Freundschaftsspiel gegen Frankreich © getty 25/26 Platz 2: MARIO GÖTZE l Alter: 19 Jahre 2 Monate 7 Tage l Datum: 10.08.2011 l Freundschaftsspiel gegen Brasilien © getty 26/26 Platz 1: JAMAL MUSIALA l Alter: 18 Jahre 7 Monate 15 Tage l Datum: 11.10.2021 l WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien

Jamal Musiala über die Entscheidung gegen Englands Nationalelf und Jude Bellingham

Musiala ist in Stuttgart geboren und spielte sowohl für deutsche als auch für englische Jugendmannschaften. Im Alter von sieben Jahren zog er von Deutschland auf die Insel, spielte zunächst für Southamptons Jugend und dann für den FC Chelsea. "Es war ein großer Schritt, von Deutschland nach England zu ziehen, aber ich war bereit", erzählte er. "Ich habe nicht gezögert, wollte einfach nur Fußball spielen." Aber auch hier sei er nervös gewesen: "Ich habe die Sprache nicht besonders gut gesprochen. Ich habe dann in sechs Monaten Englisch gelernt."

Trotzdem entschied er sich für die deutsche A-Nationalmannschaft. "Manchmal wollte ich darüber gar nicht nachdenken, weil es eine harte Entscheidung war", verriet er. "Am Ende dachte ich, das sei das Beste für mich und ich würde mich dabei am wohlsten fühlen. Ich habe mich für Deutschland entschieden und kann nicht zurückschauen." Er sei sich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, "obwohl England bei der EM das Finale erreicht hat. Ich bereue es nicht."

Bei den Three Lions ist er bis heute sehr gut mit Jude Bellingham von Borussia Dortmund befreundet: "Wir waren schon immer gute Freunde. Bei jedem England-Camp haben wir ein Zimmer geteilt. Es ist verrückt, wenn man daran denkt, wie weit wir gekommen sind. Bei ihm läuft es ja auch sehr gut, er hat in der Champions League getroffen und auch bei der EM gespielt."

Auf dem Platz habe sich mittlerweile aber eine Art Rivalität entwickelt: "Vor Spielen gegeneinander sagen wir uns hallo und so, aber dabei bleibt es auch, damit wir uns auf das Spiel konzentrieren können."

Musiala hat in der laufenden Saison zehn Pflichtspiele absolviert und dabei vier Tore und drei Assists verbuchen können. Trainer Julian Nagelsmann stellte ihm kürzlich weitere Einsätze von Beginn an in Aussicht.