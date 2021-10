FC Bayern, News und Gerüchte: Lahm sieht Nagelsmann als künftigen Bundestrainer

Philipp Lahm hat die Arbeit von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern München gelobt. Der frühere Bayern-Spieler traut dem aktuellen FCB-Coach aber auch den Job als Bundestrainer zu. Hier findet ihr News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Lahm traut Nagelsmann Bundestrainer-Job zu

Der langjährige Bayern-Spieler Philipp Lahm hat dem neuen FCB-Trainer Julian Nagelsmann ein positives Zwischenzeugnis ausgestellt. "Der Start war sehr, sehr gut. Das bringt Ruhe rein und gibt dem Trainer auch Sicherheit. Von außen sieht es sehr gut aus, dass er die Mannschaft versteht und sie ihn", sagte Lahm der Bild.

Der Wechsel von RB Leipzig im Sommer zum deutschen Rekordmeister war laut Lahm der "logische Schritt" für den 34-jährigen Nagelsmann. "Nach Hoffenheim, nach Leipzig gibt es nicht mehr so viele Vereine, die einen Fortschritt bedeuten", sagte Lahm. Und Nagelsmanns nächster Schritt? Auf die Frage, ob er glaube, dass Nagelsmann Bundestrainer werde, antwortete Lahm: "Ja, kann ich mir vorstellen. Aber das dauert noch."

Nagelsmann folgte im Sommer bei den Bayern auf Hansi Flick, der beim DFB die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw antrat und dort einen Vertrag bis 2024 unterschrieb. Nagelsmanns Arbeitspapier beim FC Bayern läuft sogar bis 2026.

FC Bayern, News: Neuer wieder fit

Bayern-Torhüter Manuel Neuer steht bei der Nationalmannschaft vor seinem Comeback. Der Keeper, der beim 2:1-Sieg gegen Rumänien am Freitag aufgrund von Adduktorenproblemen fehlte, absolvierte am Sonntag das Abschlusstraining. Am Montag im Duell mit Nordmazedonien kehrt Neuer aller Voraussicht nach wieder zwischen die Pfosten zurück.

FC Bayern: Der Spielplan nach der Länderspielpause