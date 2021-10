DFB-Team: Rüdiger fehlt im Abschlusstraining - Neuer wieder fit

Bundestrainer Hansi Flick kann im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien wohl wieder auf Kapitän Manuel Neuer bauen, muss aber womöglich auf Antonio Rüdiger verzichten.

Während Torhüter Neuer am Abschlusstraining für die Begegnung am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Skopje teilnahm, musste Rüdiger wegen Rückenproblemen verzichten. Die restlichen 21 Nationalspieler waren bei der Einheit im Millerntorstadion des Zweitligisten FC St. Pauli dabei.

Neuer hatte am vergangenen Freitag in Hamburg gegen Rumänien (2:1) wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich kurzfristig passen müssen. An seiner Stelle spielte Rückkehrer Marc-Andre ter Stegen erstmals seit dem Hinspiel gegen Nordmazedonien im März (1:2) wieder für die DFB-Elf.

Rüdiger ist an der Seite von Niklas Süle im Abwehrzentrum eigentlich gesetzt. Sollte der Chelsea-Profi ausfallen, stünde Rio-Weltmeister Matthias Ginter als Ersatz bereit. U21-Europameister Nico Schlotterbeck wäre eine Alternative, Thilo Kehrer ist auf der linken Seite eingeplant.

Nach der Einheit und der anschließenden Pressekonferenz fliegt Flicks Auswahl am Nachmittag (16.15 Uhr) nach Skopje. "Wir wollen den nächsten wichtigen Schritt Richtung Weltmeisterschaft in Katar machen und uns möglichst schnell qualifizieren", hatte der Bundestrainer als Ziel ausgegeben.

