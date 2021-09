Ex-Bayern-Boss Rummenigge glaubt nicht an Haaland-Verbleib in der Bundesliga

Karl-Heinz Rummenigge, der frühere Vorstandsvorsitzende von Rekordmeister Bayern München, hält einen Verbleib Erling Haalands in der Bundesliga für unwahrscheinlich.

"Er ist neben vielen Bayern-München-Spielern zu einem absoluten Aushängeschild der Liga geworden. Aber die Zahlen, die kursieren, zeigen: Es ist schwierig, ihn in Deutschland zu halten", sagte Rummenigge der Sport Bild: "Ich gehe davon aus, dass man Haaland in Zukunft im Ausland bestaunen wird."

Torjäger Haaland besitzt bei DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2024, verfügt aber auch für den kommenden Sommer über eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro. Gerade Manchester United und Manchester City galten immer wieder als Kandidaten. Auch Paris St. Germain und Champions-League-Sieger FC Chelsea sollen Medienberichten zufolge zuletzt interessiert gewesen sein.

Wie die Sport Bild bereits zuvor berichtet hatte, soll Haalands Berater Mino Raiola in Verhandlungen mit Chelsea zuvor 50 Millionen Euro Jahresgehalt für den Norweger gefordert haben. Die Blues holten in diesem Sommer Romelu Lukaku von Inter Mailand für 115 Millionen Euro und haben in der Sturmspitze kaum noch Bedarf.