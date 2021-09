VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. Spieltag der Bundesliga trifft der VfL Bochum auf den VfB Stuttgart. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am Sonntag geht's mit einem Match in der Bundesliga weiter, welches für beide Teams extrem wichtig ist. Am 6. Spieltag hat der VfL Bochum den VfB Stuttgart zu Gast. Beide Mannschaften können mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein.

Der Aufsteiger aus dem Revier hat sich in der Vorwoche in München vom Meister wie ein Kreisklassen-Team in alle Einzelteile zerlegen lassen. Die Schwaben indes suchen noch die Form der Vorsaison, sind aber aufgrund der zahlreichen Verletzten extrem gehandicapt. Wer holt sich die eminent wichtigen Punkte? Die Antwort gibt's ab 15.30 Uhr "Vonovia Ruhrstadion" in Bochum.

Bundesliga, VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Datum, Ort, Anpfiff

Wann: 26. September 2021 um 15.30 Uhr

26. September 2021 um 15.30 Uhr Wo: Vonovia Ruhrstadion in Bochum

Vonovia Ruhrstadion in Bochum Liga: Bundesliga 6. Spieltag

Bundesliga, VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Zuschauer

Fußball-Bundesligist VfL Bochum 1848 darf zum nächsten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart insgesamt bis zu 15.500 Fans im Vonovia Ruhrstadion begrüßen. Das Gesundheitsamt Bochum hat den Antrag über die Erhöhung der Gesamtkapazität genehmigt. Dabei dürfen bis zu 4.000 Fans in den Stehplatz-Bereich der Ostkurve.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich um ein Sonntagsspiel handelt, könnt Ihr das Spiel ausschließlich bei DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream, das macht insgesamt 106 Spiele, für die sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert hat.

Bei DAZN erhaltet Ihr in dieser Saison ein großes Paket an Spitzenfußball live. Neben der Bundesliga zeigt das "Netflix des Sports" auch quasi die gesamte Champions League sowie mit der Primera Division, Serie A und Ligue 1 drei europäische Topligen und deren Spiele. Doch Fußball ist nicht alles, auch die im Verlauf dieser Woche begonnene Handball Champions League sowie American Football aus der NFL gehören zu den momentanen Programm-Highlights.

Bei diesen seid Ihr mit einem Abo zum Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) dabei. Neukunden, die DAZN erst einmal testen wollen, können dies noch bis 30. September kostenlos machen.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights von VfL Bochum vs. VfB Stuttgart auf DAZN

DAZN zeigt die Bundesliga nicht nur live , sondern auch in einer linearen Highlightshow. Diese läuft jeden Samstag ab 17.30 Uhr in einer Dauerschleife. Darin enthalten sind die Höhepunkte der bereits beendeten Spiele, ab 20.30 auch die Highlights des Topspiels am Samstagabend.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker

Für den Fall, dass Ihr Euch das Spiel heute Abend nicht live ansehen könnt, empfehlen wir den Liveticker von SPOX. Dort verraten wir Euch bereits weit vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Bundesliga: Die Tabelle am 6. Spieltag