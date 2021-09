FC Bayern: Joshua Kimmich schwärmt von Jamal Musiala und Julian Nagelsmann

Joshua Kimmich hat im Interview mit dem FC-Bayern-Vereinsmagazin 51 seine Teamkollegen Jamal Musiala und Tanguy Nianzou geadelt. Auch bei seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann geriet der 26-Jährige ins Schwärmen.

"Wenn ich Jamal Musiala sehe - der ist jetzt schon richtig gut, aber der kann richtig Weltklasse werden", schwärmte Kimmich von seinem 18-jährigen Teamkollegen. Doch nicht nur von Musialas Leistungen zeigte sich der Nationalspieler beeindruckt, auch Defensivspieler Tanguy Nianzou bekam Lob ab. "Tanguy hat ebenfalls großartige Möglichkeiten."

Generell sehe er das Team des deutschen Rekordmeisters für die kommenden Jahre gut aufgestellt. "Wir können hier alle noch einen Schritt gehen und haben auch für die nächsten Jahre eine gute Basis, um die höchsten Ziele erreichen zu können."

Entscheidend dafür sein auch die Handschrift von Julian Nagelsmann. Den neuen FCB-Coach fand Kimmich "schon aus der Ferne beeindruckend, wie er Mannschaften entwickelt und wie viele Spieler er zu Nationalspielern geformt hat", so der 26-Jährige.

Und weiter: "Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, das war ein starkes Zeichen, weil Kontinuität immer von Vorteil ist, um gemeinsam zu wachsen und etwas aufzubauen."

Kimmich: "Nagelsmann nimmt sich ungeheuer viel Zeit"

Er sei sich daher auch sicher, dass man zusammen große Erfolge feiern werde. "Mit Julian bin ich überzeugt, dass hier eine langfristige Entwicklung stattfinden kann. Er nimmt sich ungeheuer viel Zeit für jeden Einzelnen, um seine Idee vom Fußball zu vermitteln."

Kimmich selbst habe aktuell so viel Spaß wie selten in seiner Karriere. Bei den Münchnern sei der freundschaftliche Zusammenhalt unglaublich stark: "Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass man das auf diesem hohen Profiniveau mal so erleben kann."