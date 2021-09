Marc Rocas schwerer Stand beim FC Bayern: "Muss noch Schritte gehen"

Beim Auswärtsspiel des FC Bayern in Fürth schaffte es neben dem schon länger auf dem Abstellgleis stehenden Michael Cuisance auch Marc Roca zum zweiten Mal in Folge nicht in den Kader von Trainer Julian Nagelsmann. Dessen Erklärung dafür dürfte dem spanischen Mittelfeldspieler nicht viel Hoffnung auf regelmäßige Einsätze machen.

Eine Chance ist keine Chance - so lautete das Motto von Marc Roca im Sommer. Nach einer enttäuschenden Premierensaison mit nur sechs Startelfeinsätzen unter Hansi Flick wollte der für acht Millionen Euro von Espanyol Barcelona an die Isar gewechselte Spanier in seinem zweiten Bayern-Jahr für Furore sorgen.

Dafür legte er in der fußballfreien Zeit viele Extraschichten im Kraftraum ein. Eine zusätzliche Motivation für ihn: Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann hatte ihn während seiner Zeit als Coach von RB Leipzig auf dem Zettel. "Ich will hier bleiben und mich durchsetzen", stellte Roca im Juni bei Sport1 klar.

Roca und Cuisance zum zweiten Mal in Folge nicht im Kader

Die Realität drei Monate später: Es reicht nicht einmal für einen Kaderplatz gegen Greuther Fürth. "Marc muss noch Schritte in der Positionsfindung auf der Sechs gehen", sagte Nagelsmann nach dem 3:1-Sieg beim Bundesliga-Aufsteiger. Es war schon das zweite Spiel in Folge, in dem der neue Bayern-Trainer lieber drei Rechtsverteidiger - darunter Bouna Sarr - als den U21-Europameister von 2019 in sein Aufgebot aufnahm.

Roca habe wie der ebenso außen vor gelassene Michael Cuisance zuletzt zwar "nicht schlecht trainiert", stellte Nagelsmann auf Nachfrage von SPOX und Goal klar, "aber eben auch nicht so, dass sie andere hätten verdrängen können".

Von Durchstartern und Fehlgriffen: Die Salihamidzic-Transfers im Check © imago images 1/39 Leroy Sane startet beim FC Bayern derzeit richtig durch - ganz im Gegensatz zu Michael Cuisance. Eine gute Gelegenheit, um die bisherigen Transfers von Sportvorstand Hasan Salihamidzic unter die Lupe zu nehmen und einzuordnen. © getty 2/39 Salihamidzic übernahm erst im Sommer 2017, weshalb die Transfers von Niklas Süle, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso und Serge Gnabry hier nicht beleuchtet werden. De facto konnte Brazzo erst im Winter 2018 wirklich in puncto Kaderplanung eingreifen. © getty 3/39 Sandro Wagner (im Januar 2018 von der TSG Hoffenheim - Ablösesumme: 13 Millionen Euro): Der Stürmer, der bereits in der FCB-Jugend spielte, wurde geholt, um Robert Lewandowski einige Verschnaufpausen zu bescheren. © getty 4/39 Wagner war seine Rolle von Beginn an bewusst und beschwerte sich nur selten über fehlende Einsatzzeiten. In der ersten Saison traf er achtmal in der Liga. Im Winter 2019 zog es ihn nach China. Note: 3. © getty 5/39 Alphonso Davies (im Juli 2018 von den Vancouver Whitecaps - Ablösesumme: 10 Millionen Euro): Nachdem er in seiner ersten Saison in München kaum bei der ersten Mannschaft zum Zug kam, ist er heute Stammspieler. © getty 6/39 Davies rutschte aufgrund vieler Verletzungen in die erste Elf des FC Bayern. Unter Hansi Flick blühte der schnelle Kanadier auf der linken Abwehrseite so richtig auf. Überzeugt auch unter Julian Nagelsmann. Note: 1. © getty 7/39 Leon Goretzka (im Juli 2018 vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Goretzkas Verpflichtung erwies sich als Jackpot für den FCB. Nach anfänglichen Leistungsschwankungen drehte der Mittelfeldspieler spätestens nach der ersten Corona-Pause 2020 richtig auf. © getty 8/39 Der Ex-Schalker ist nicht nur Leistungsträger auf dem Platz, sondern hinterlässt mit Aktionen wie "We Kick Corona" auch daneben einen hervorragenden Eindruck. Kein Wunder, dass der FCB kürzlich mit ihm bis 2026 verlängerte. Note: 1. © getty 9/39 Lucas Hernandez (im Juli 2019 von Atletico Madrid - Ablösesumme: 80 Millionen Euro): Der teuerste Kauf der Bundesliga-Geschichte schien sich zunächst nicht auszuzahlen, weil sich Hernandez mit vielen Verletzungen herumschlug. © getty 10/39 Der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite einsetzbare Franzose überzeugt mitterweile aber jedes Mal, wenn er spielt. Mit ihm in der Startelf hat der FCB in der Bundesliga noch nie verloren. Note: 2. © getty 11/39 Benjamin Pavard (im Juli 2019 vom VfB Stuttgart - Ablösesumme: 35 Millionen Euro): Der Franzose brauchte nicht lange, um sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen. Auf der rechten Abwehrseite war er häufig gefragt. © getty 12/39 Vor allem in der Triple-Saison überzeugte der 25-Jährige, seither baute er aber sowohl defensiv als auch offensiv ein wenig ab. Insgesamt aber ein sehr verlässlicher Spieler. Note: 2,5. © getty 13/39 Jann-Fiete Arp (im Juli 2019 vom Hamburger SV - Ablösesumme: 3 Millionen Euro): Das Talent überzeugte in Hamburg mit seiner Technik und vielen Dribblings, die zu Toren führten. Sobald der Wechsel aber bekannt wurde, blieben weitere Einsätze aus. © getty 14/39 So auch beim FC Bayern. Arp kam lediglich in der 3. Liga für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Für die Profis spielte er nur kurz. Kickt mittlerweile in Kiel. Note: 5. © getty 15/39 Michael Cuisance (im August 2019 von Borussia Mönchengladbach für 12 Millionen Euro): Wurde als "großes Talent" von Brazzo angepriesen. Avancierte allerdings zu einem der größten, wenn nicht sogar dem größten Transfer-Missverständnis der letzten Jahre. © getty 16/39 Cuisance spielt nach einer schwachen Leih-Saison in Marseille keine Rolle mehr bei den Münchnern. Fällt derzeit eher damit auf, Mitspieler im Training zu verletzen. Alles andere als eine Trennung im Winter wäre eine Überraschung. Note: 6. © getty 17/39 Philippe Coutinho (im August 2019 vom FC Barcelona - Leihgebühr: 8,5 Millionen Euro): Notgedrungen ob des geplatzten Wechsels von Leroy Sane aus Barcelona geholt, sollte der Brasilianer den Rekordmeister mit seiner Technik auf die nächste Stufe hieven. © getty 18/39 Coutinho hatte in seiner einzigen Saison einen schweren Stand, kam aber mit besserer Fitness nach der Coronapause immer besser rein. Half mit wichtigen Toren beim CL-Sieg, kehrte danach zu Barca zurück. Note: 3. © getty 19/39 Ivan Perisic (im August 2019 von Inter Mailand - Leihgebühr: 5 Millionen Euro): Nach den Abgängen von Arjen Robben und Franck Ribery wurde der Kroate als Alternative für die Flügel geholt. Perisic füllte seine Rolle perfekt aus. © getty 20/39 Er war immer zur Stelle, wenn Gnabry oder Coman verletzt waren oder eine Pause brauchten. Die Bayern dachten über eine feste Verpflichtung von Perisic nach, am Ende war er ihnen aber doch zu teuer. Note: 2. © getty 21/39 Alvaro Odriozola (im Januar 2020 von Real Madrid - Leihgebühr: keine): Der spanische Rechtsverteidiger kam in Madrid kaum auf Spielminuten. In München sollte er in der Rückrunde 2019/20 Pavard Konkurrenz machen. © getty 22/39 Unterm Strich war Odriozola aber überhaupt kein Faktor und kam nicht über ein paar Kurzeinsätze hinaus. Folgerichtig kehrte er nach Madrid zurück - immerhin als Triple-Sieger. Heute leihweise bei Florenz. Note: 5,5. © FC Bayern München 23/39 Tanguy Nianzou (im Juli 2020 von PSG - ablösefrei): Für die Saison 2020/21 holten die Bayern den jungen Innenverteidiger aus Paris, der bereits Erfahrungen im Profi-Kader von PSG unter Thomas Tuchel gesammelt hatte. © FC Bayern München 24/39 Nianzou kam verletzt, zog sich früh einen Muskelbündelriss zu, fiel dann wegen Oberschenkelproblemen aus. Unter Nagelsmann ist er nach einer guten Vorbereitung aktuell nur Ergänzungskraft. Muss fit bleiben, um endlich beim FCB anzukommen. Note: 4. © FC Bayern München 25/39 Alexander Nübel (im Juli 2020 vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Ein U21-Nationaltorhüter für lau? Klingt gut. Nübel kam allerdings wegen Manuel Neuer überhaupt nicht zum Zug und wurde nach Monaco ausgeliehen. © FC Bayern München 26/39 Beim Klub von Niko Kovac steht er schon früh in der Kritik. Aktuell scheint völlig unklar, ob Nübel überhaupt eine Zukunft in München haben wird. Note: 4. © imago images / Simon 27/39 Leroy Sane (im Juli 2020 von Manchester City - kolportierte Ablösesumme: 49 Millionen Euro): Für diesen Preis ein absolutes Schnäppchen. Schnell war klar: Ein Transfer mit Potenzial zum Coup. © imago images / Simon 28/39 Zeigte immer wieder seine Qualitäten im Dribbling, verbesserte sich defensiv. Startet nach schwierigen Wochen und Monaten derzeit so richtig durch. Muss diese Form aber erst noch bestätigen. Note: 2. © getty 29/39 Bouna Sarr (im Oktober 2020 von Olympique Marseille - Ablösesumme: 8 Millionen Euro): Kam als Backup für Pavard, um Joshua Kimmich dauerhaft ins Mittelfeld zu beordern. Genau wie sein Vorgänger Odriozola überzeugte der Franzose bislang aber auch nicht. © getty 30/39 Im Stellungsspiel teilweise orientierungslos, in den Zweikämpfen nicht robust genug, im Passspiel zu ungenau. Sein Vertrag läuft bis 2024, ein Wechsel kommt für ihn auch aus monetären Gründen derzeit nicht in Frage. Note: 5,5. © getty 31/39 Eric Maxim Choupo-Moting (im Oktober 2020 von Paris Saint-Germain - ablösefrei): Gilt als stets gut gelaunter Zeitgenosse, der sich über sein Reservistendasein nicht beschwert und ohne große Anlaufzeit liefert. Ein super Backup. © getty 32/39 Choupo-Moting lieferte vor allem während Lewandowskis Verletzungspause im April. Erzielte bislang 15 Tore für die Bayern. Note: 1,5. © getty 33/39 Marc Roca (im Oktober 2020 von Espanyol Barcelona - Ablösesumme: 9 Millionen Euro): Salihamidzic soll den spanischen Mittelfeldspieler schon länger beobachtet haben. Ein Wechsel kam jedoch etwas überraschend - nach Rocas Abstieg mit Espanyol - zustande. © getty 34/39 Obwohl er bei seinen wenigen Auftritten phasenweise gutes Passspiel zeigte, schien Flick nicht wirklich überzeugt von Roca zu sein. Verpasste unter Nagelsmann die gesamte Vorbereitung verletzt. Aktuell mit Trainingsrückstand. Note: 4,5. © getty 35/39 Douglas Costa (im Oktober 2020 von Juventus Turin - Leihgebühr: 250.000 Euro): Der Brasilianer spielte schon von 2015 bis 2017 für Bayern. Nicht Salihamidzic exklusiv machte sich für die Leihe stark, sondern auch einige Spieler, die Costa noch kannten. © getty 36/39 Im Herbst setzte er noch vereinzelte Akzente, ehe er im Winter immer weniger Einsatzzeiten bekam und sich schließlich einen Haarriss im Fuß zuzog. Die Bayern verzichteten auf einen Kauf. Costa kickt heute wieder bei Gremio in seinem Heimatland. Note: 5. © getty 37/39 Tiago Dantas (im Oktober 2020 von Benfica Lissabon - Leihgebühr unbekannt): Galt in erster Linie als Wunschspieler von Ex-Coach Flick, der Dantas‘ Karriere schon länger verfolgt hatte. In München konnte sich der Teeanger aber nie durchsetzen. © getty 38/39 Der FC Bayern entschied sich schließlich gegen eine feste Verpflichtung, weshalb Dantas zu Benfica zurückkehrte und anschließend per Leihe zu CD Tondela ging. Note: 5. © getty 39/39 Für eine Bewertung der Neuzugänge in dieser Saison - Sven Ulreich, Dayot Upamecano (im Bild), Omar Richards sowie Marcel Sabitzer - ist es noch zu früh. Auch wenn gerade Upamecano schon zeigt, dass sich die Mühen von Brazzo und Co. um ihn gelohnt haben.

FC Bayern: Nagelsmann hat viele Optionen im Mittelfeld

Für Roca ist das insofern eine schlechte Nachricht, weil mit Corentin Tolisso derzeit noch ein direkter Konkurrent mit Wadenproblemen passen muss. Abgesehen davon tummelt sich im defensiven Mittelfeld mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und dem kürzlich aus Leipzig geholten Nagelsmann-Liebling Marcel Sabitzer ohnehin schon reichlich Qualität - zumal Nagelsmann zuletzt auch Eigengewächs Josip Stanisic als Sechser testete.

Zur Wahrheit gehört zwar auch, dass sich Roca nach nur wenigen Trainingseinheiten unter Nagelsmann das Außenband im linken Sprunggelenk riss und zwischen Mitte Juli und Anfang September sechs Wochen kürzer treten musste.

Seine Chancen auf regelmäßige Spielpraxis stehen angesichts der großen Kokurrenz auf seiner Position trotzdem eher schlecht. Und so wäre es gewiss nicht verwunderlich, würde im Winter das Szenario eintreten, von der die Spielerseite vor der Saison nicht überzeugt war: ein Wechsel auf Leihbasis.

Marc Roca im Steckbrief