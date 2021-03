Marc Roca beim FC Bayern auf dem Abstellgleis? "Verrückt, darüber zu diskutieren"

Kaum Spielpraxis unter Hansi Flick: Verlässt Marc Roca den FC Bayern im Sommer nach nur einer Saison wieder? Christian Wein, der Berater des spanischen Mittelfeldspielers, bezieht Stellung zur Situation seines Klienten.

"Weder spielt Marc mit dem Gedanken, den FC Bayern zu verlassen, noch hat der FC Bayern uns darüber informiert, Marc nach der Saison abgeben zu wollen", sagt Wein im Gespräch mit SPOX und Goal. "Ein Abgang im Sommer steht überhaupt nicht zur Diskussion."

Zuvor hatte die Bild die Frage aufgeworfen, ob Roca bei Bayern-Coach Hansi Flick aufs Abstellgleis geraten sei und ob er daher in der nächsten Transferperiode per Leihe wechseln wollte. Der Grund dafür: 0 Einsatzminuten in der vergangenen Woche, als die Münchner Lazio Rom und den VfB Stuttgart in der Allianz Arena zu Gast hatten.

"Natürlich wünscht sich jeder Spieler viel Spielpraxis", sagt Wein. "Doch man muss auch bedenken, dass Marc erst im Oktober nach München gekommen ist. Es wäre verrückt und unprofessionell, schon jetzt über eine Leihe zu diskutieren. Marc hat einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern (bis 2025; d. Red.) und ist abgesehen davon kein Typ, der nach nur fünf Monaten das Handtuch wirft. Er ist jemand, der um seinen Platz kämpft."

Roca-Berater: "Kein Grund, den FC Bayern zu verlassen"

An dieser Stelle verweist Wein auf die Konkurrenz im defensiven Mittelfeld: "Kimmich, Goretzka, Tolisso, Javi Martinez, Alaba - das sind keine allzu schlechten Fußballer. Marc wusste von Anfang an, worauf er sich einlässt."

Bislang bestritt der Neuzugang aus Barcelona 481 Einsatzminuten für den deutschen Rekordmeister. Letztmals stand er am 20. Februar bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf, wurde aber bereits zur Pause ausgewechselt. Danach reichte es nur noch zu einem elfminütigen Kurzeinsatz in Bremen. Ein Signal von Flick, ohne den 24 Jahre alten Linksfuß zu planen?

"Ich habe zuletzt nicht mit Hansi gesprochen. Was genau er aktuell über Marc denkt, weiß ich nicht. Aber uns wurde von Anfang an mitgeteilt, dass er langsam an die Mannschaft herangeführt werden soll, sich in Ruhe an den Trainings- und Spielrhythmus in Deutschland gewöhnen soll", berichtet Roca-Berater Wein und stellt abermals klar: "Für Marc gibt es keinen Grund, den Verein zu verlassen. Er fühlt sich in der Mannschaft und auch in der Stadt sehr wohl."

© getty Letztmals stand Marc Roca (l.) vor über einem Monat in der Bayern-Startelf.

FC Bayern: Marc Roca im Steckbrief