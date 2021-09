FC Bayern: Pressekonferenz mit Marcel Sabitzer, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn heute im Liveticker

Am Donnerstag stellt der FC Bayern Neuzugang Marcel Sabitzer offiziell vor. Auf der Pressekonferenz dabei sind außerdem Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Hier im Liveticker begleiten wir Euch durch die Presserunde.

FC Bayern: Sabitzer-Vorstellung heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ist Sabitzer bereits eine Option gegen den Ex-Klub? Am Montag in der vergangenen Woche hatte er die Leistungstests an der Säbener Straße absolviert und war aufgrund einer Adduktorenverletzung erst am Freitag ins therapeutische Laufen eingestiegen. Am Dienstag stand dann das erste Mannschaftstraining an.

Vor Beginn: Ein Lob erhielt Sabitzer zuletzt bereits von seinem alten und neuen Trainer Julian Nagelsmann: "Er ist ein herausragender Bundesligaspieler, der sehr gut zum FC Bayern München passt, der sehr gut in die Mannschaft passen wird", sagte er in einem Q&A auf dem FCB-YouTube-Kanal. "Der kann im Mittelfeld eigentlich alles spielen. Es ist wichtig, einen Spieler gefunden zu haben, der uns kennt, weil der Transfer sehr spät zustande kam."

Vor Beginn: Los geht es um 13 Uhr, zwei Tage vor der Partie gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig stellt sich der österreichische Mittelfeldspieler gemeinsam mit den beiden Vorständen erstmals den Fragen der Presse.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur Vorstellung von Bayern-Neuzugang Marcel Sabitzer.

FC Bayern: PK mit Sabitzer, Kahn und Salihamidzic heute im Livestream

Der FC Bayern bietet Euch auch die Möglichkeit, die PK im Livestream zu verfolgen. Sowohl auf der Homepage des FCB wie auch auf dem YouTube-Kanal des deutschen Rekordmeisters wird ein Stream bereitgestellt.

Außerdem ist die Presserunde im Livestream auf Sky Sport zu sehen.

FC Bayern: Spielplan nach der Länderspielpause