FC Bayern München, News und Gerüchte: Jamal Musiala zum Spieler des Monats August gewählt

Die Fans des FC Bayern München haben Jamal Musiala in der vom Klub selbst ausgerichteten Wahl zum Spieler des Monats August gekürt - einen Spitzenplatz belegte kurioserweise auch Leroy Sane. Durch den Punktverlust des bisherigen Spitzenreiters VfL Wolfsburg am Sonntagabend sind die Münchner neuer Tabellenführer der Bundesliga. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Jamal Musiala zum Spieler des Monats August gewählt

Die Fans des FC Bayern München haben Jamal Musiala in der vom Klub selbst ausgerichteten Wahl zum Spieler des Monats gekürt. In fünf Pflichtspieleinsätzen waren dem erst 18-Jährigen in jenem Monat drei Tore und eine Vorlage gelungen, außerdem glänzte er immer wieder mit tollen Dribblings. Nach April 2021 ist es für ihn der zweite Sieg bei dieser Wahl.

Musiala setzte sich mit 50 Prozent vor Robert Lewandowski (28 Prozent) und Thomas Müller (5 Prozent) durch. Auf Platz vier landete durchaus kurioserweise Leroy Sane (3 Prozent). Er war beim vorletzten Pflichtspiel des FC Bayern im August gegen den 1. FC Köln (3:2) nach einer wiederholt schwachen Leistung zur Halbzeit ausgewechselt und von eigenen Fans ausgepfiffen worden. Beim darauffolgenden 5:0-Sieg wurde er nur eingewechselt, lieferte dann aber immerhin einen Assist.

Sanes beachtlicher Formanstieg setzte tatsächlich erst mit der Länderspielpause Anfang September ein.

FC Bayern München neuer Tabellenführer

Durch den Punktverlust des bisherigen Spitzenreiters VfL Wolfsburg am Sonntagabend (1:1 gegen Eintracht Frankfurt) ist der FC Bayern neuer Tabellenführer der Bundesliga. Beide Klubs liegen mit 13 Punkten gleichauf, die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verfügt aber über eine deutlich bessere Tordifferenz (+16 statt +5).

Der FC Bayern hatte sich bereits am Samstag mit 7:0 gegen den VfL Bochum durchgesetzt. Das nächste Spiel steigt am Freitag bei der SpVgg Greuther Fürth.

Motor, Dirigent und Sane! Die Noten der Bayern-Stars © getty 1/17 Der FC Bayern spaziert gegen einen völlig überforderten VfL Bochum lässig zum nächsten Sieg. Ein halbes Dutzend Bayern-Spieler dreht auf - und zwei Spieler ganz besonders. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars ... © imago images 2/17 MANUEL NEUER - Neuer hätte fast auch zu Hause bleiben können, war im Prinzip ohne jede Beschäftigung. Musste einen Fernschuss halten, den Rest schoss Ganvoula am Bayern-Tor vorbei - das war‘s. Note 3 © getty 3/17 JOSIP STANISIC – Durfte rechts hinten ran, hatte den schnellen Holtmann defensiv gut im Griff. Offensiv aber immer mal mit leichten Fehlern und ein bisschen schlampig im Passspiel. Chance nur halb genutzt. Note 3 © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE - Hatte Polter sauber im Griff und fand immer wieder Zeit für ein paar offensive Ausflüge und Flugbälle. Von Ganvoula etwas mehr beschäftigt und dann nicht immer eng genug am Mann. Note 3 © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ - Ähnlich wie Süle auch in seinem Kerngeschäft kaum gefordert. Lief zwei-, dreimal einen Bochumer Konter zu und hatte nette Ideen im Aufbau. Solide und zuverlässig. Note 3 © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES - Hatte ein paar kleinere Probleme, ins Spiel zu finden. Dann aber wie immer: Schlicht viel schneller als seine Gegenspieler, guter Zug nach vorne. Durfte zur Pause gleich duschen gehen. Note 3 © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH - Dirigent fast ohne jeden Gegnerdruck. Kimmich durfte von hinten aufbauen wie in der E-Jugend, nach vorne Akzente setzen und zwei Tore erzielen - ohne sich dabei groß anzustrengen. Nach 72 Minuten ausgewechselt. Note 1,5 © imago images 8/17 LEON GORETZKA - Der Motor im Bayern-Spiel, unermüdlich im Pensum, immer gierig auf den nächsten Zweikampf, die nächste Grätsche, ein Laufduell. Einziges Manko: Kein eigenes Tor von Goretzka. Note 2 © imago images 9/17 LEROY SANE – Brachte das Spiel nach einer schläfrigen Startphase der Bayern in die Spur. Ein Tor, ein Assist, stark im Pressing und Gegenpressing und im Kombinationsspiel. Wird langsam zur Gewohnheit. Note 1,5 © getty 10/17 THOMAS MÜLLER - Im Abschluss nicht immer glücklich, selbst ein klassisches Müller-Stolpertor wollte nicht zählen. Aber als Vorbereiter und Einfädler von Angriffen und Torschüssen mal wieder eine Klasse für sich. Note 2 © imago images 11/17 SERGE GNABRY – Nicht nur in der Offensive stark, auch in der Arbeit gegen den Ball sehr fleißig. Mit einem kleinen Aussetzer am eigenen Strafraum, der fast ein Gegentor bedeutet hätte. Ansonsten aber stark. Note 2 © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI – Nicht sein bestes Spiel, aber natürlich trotzdem ein Treffer vom Polen, damit im 13. Liga-Heimspiel in Folge mit einem Tor - mal wieder ein Bundesligarekord für Lewandowski. Was auch sonst?! Nach 68 Minuten ausgewechselt. Note 2,5 © imago images 13/17 OMAR RICHARDS (ab 46.) - Kam zur Pause zu seinem Bundesliga-Debüt. Zeigte ein paar nette Drehungen und Akzente, schob gut an. Ein paar Mal aber noch zu überhastet. Note 3 © imago images 14/17 BOUNA SARR (ab 62.) - Ersetzte als Backup Nummer drei den Backup Nummer zwei Stanisic und machte seine Sache rechts in der Kette gut. Schöne Tacklings und auch das eine oder andere Dribbling. Wird dem viel gescholtenen Franzosen gut tun. Note 2,5 © imago images 15/17 MARCEL SABITZER (ab 62.) - Nach der Einwechslung auf der ungewohnten linken Angriffsseite platziert, wo er doch ein wenig fremdelte. Ein paar gute Ansätze, aber ohne Torgefahr. Note 3 © getty 16/17 ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 68.) - Benötigte nur elf Minuten - und drei Torschüsse in drei Sekunden - für sein Tor. Wie immer also schnell drin im Spiel und eine ständige Gefahr für den Gegner. Note 2,5 © imago images 17/17 TANGUY NIANZOU (ab 72.) - Durfte auch noch 18 Minuten ran und das im defensiven Mittelfeld. Paar gute Ballgewinne und Zweikämpfe. Offensiv unscheinbar. Keine Bewertung.

