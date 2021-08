FC Bayern würdigt Müller: "Wir werden dich sehr vermissen und niemals vergessen"

Bayern München hat am Sonntag noch einmal der eine Woche zuvor verstorbenen Vereinslegende Gerd Müller gedacht. "Wir werden dich sehr vermissen und wir werden dich niemals vergessen", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln in einer direkt an seinen ehemaligen Mitspieler gerichteten Rede.

Er würdigte dabei vor allem auch Müllers Witwe Uschi, die ihren an Alzheimer erkrankten Mann über Jahre hinweg und bis zu seinem Tod gepflegt hatte.

Nachdem auf den Videotafeln ein kurzer Film an den im Alter von 75 Jahren verstorbenen Müller erinnert hatte, hob Hoeneß in seiner Rede außerdem hervor, dass "durch Dich und deine Freunde dieses Mia-san-Mia entstanden ist, das den FC Bayern bis heute auszeichnet und um das uns heute die ganze Welt beneidet". Nach seiner aktiven Karriere sei Müller als Trainer für den Nachwuchs "Vorbild und Kümmerer" gewesen.

Dann sei die "mörderische Krankheit" gekommen: "Diese Krankheit hat dich zerstört, wir waren froh, wenn du uns auch nur eine Sekunde angelächelt hast. Am Ende war es für dich und deine Familie ein Segen, dass der Tod dann doch gekommen ist."

Zuvor hatte Präsident Herbert Hainer über den "Bomber der Nation" unter anderem gesagt, dass jeder, der in diesen Tagen über Müller gesprochen habe oder spreche, "ein Lächeln im Gesicht" habe: "So wollen wir ihn in Erinnerung halten. Er hatte all das, was den Fußball ausmacht, auf und neben dem Spielfeld."

Müller: "Einsatz und Identifikation - Eine Legende des FC Bayern"

Weiter sagte Hainer über Müller: "Die Menschen liebten ihn für seine Ruhe, Bescheidenheit und Bodenständigkeit. Er hat sich nie groß gemacht, auch wenn er einer der allergrößten in der Fußballgeschichte war. Er hinterlässt uns ein grandioses Vermächtnis. Müller in seinen Reihen zu haben, das war wertvoller als jede Titelsammlung."

Die Fans erinnerten mit einer Choreographie auf der Südtribüne an Müller, auf der stand: "Einsatz und Identifikation - Eine Legende des FC Bayern - Ruhe in Frieden, Gerd Müller!"