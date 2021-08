FC Bayern München, News und Gerüchte: Robert Lewandowski baut Rekord-Serie aus

Robert Lewandowski hat beim Bundesliga-Auftakt in Mönchengladbach eine Rekord-Serie ausgebaut. Derweil gelobt Trainer Julian Nagelsmann Besserung und der FC Bayern soll an einem Europameister interessiert sein. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern - News: Robert Lewandowski baut Rekordserie aus

Torjäger Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat zum Auftakt der 59. Bundesliga-Saison in der siebten Saison in Folge ein Tor am 1. Spieltag erzielt. Kein anderer Spieler in der Bundesliga-Historie traf in so vielen aufeinanderfolgenden Spielzeiten.

Im Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach (1:1) erzielte der 32 Jahre alte Pole in der 42. Minute das Tor zum 1:1. Zuvor hatte Alassane Plea (10.) als erster Gladbacher seit 1975 das erste Saisontor einer Spielzeit erzielt.

Bundesliga: Meiste Spielzeiten in Folge mit Treffern am 1. Spieltag

7 in Folge: Robert Lewandowski (2015/16 bis 2021/22)

4 in Folge: Stefan Kießling und Klaas-Jan Huntelaar (beide 2012/13 bis 2015/16)

3 in Folge: Pierre-Emerick Aubameyang (2015/16 bis 2017/18), Patrick Helmes (2006/07 bis 2008/09), Miroslav Klose (2005/06 bis 2007/08), Marcus Feinbier (1999/2000 bis 2001/02), Christian Schreier (1986/87 bis 1988/89) Klaus Allofs (1983/84 bis 1985/86), Klaus Fischer und Jupp Heynckes (beide 1974/75 bis 76/77)

© getty Robert Lewandowski hat zum siebten Mal in Serie am 1. Spieltag in der Bundesliga getroffen.

FC Bayern - News: Nagelsmann will ersten Sieg im Supercup

Trainer Julian Nagelsmann will seinen ersten Sieg als Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München unbedingt im Supercup bei Pokalsieger Borussia Dortmund (Dienstag, 20.30 Uhr im Liveticker) einfahren. "Wir hätten gerne gewonnen. Jetzt müssen wir es am Dienstag richten", sagte Nagelsmann nach dem 1:1 bei Borussia Mönchengladbach.

Ohne zahlreiche Nationalspieler war den Bayern auch in vier Vorbereitungsspielen kein Sieg geglückt (drei Niederlagen). Unzufrieden war Nagelsmann mit dem Saisonauftakt im Borussia-Park aber nicht. "Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung. Beide Teams hatten die Chance, vier oder fünf Tore zu machen", sagte der 34-Jährige.

Verbesserungspotenzial sieht er allerdings in der gegen Gladbach teils wackligen Defensive. "Dass wir uns da verbessern wollen, ist klar", sagte Nagelsmann: "Bei Ballverlust müssen wir eine gute Restverteidigung haben und im Gegenpressing effizienter sein."

FC Bayern - Gerücht: FCB hat Interesse an Nicolo Barella

Der FC Bayern soll sich Gerüchten zufolge auf der Suche nach einem weiteren Mittelfeldspieler befinden und dabei offenbar auch einen Europameister im Visier haben. Wie Corriere dello Sport berichtet, handelt es sich dabei um Nicolo Barella von Inter Mailand.

Dieser sorgte mit starken Vorstellungen bei der Europameisterschaft für Aufmerksamkeit und offenbar auch für Interesse bei zahlreichen anderen Klubs. Allerdings habe Inter einem Wechsel bereits einen Riegel vorgeschoben, während Klubs wie Manchester City oder Liverpool abgesprungen seien und sich anders orientiert hätten.

Nach dem Transfer von Romelu Lukaku zu Chelsea sei die Tür zumindest wieder halbwegs offen, auch wenn das Blatt davon spricht, dass nur ein Mega-Angebot den italienischen Meister zum Umdenken bewegen würde.

Neben den Bayern soll auch Atletico Madrid noch im Rennen sein. Allerdings scheint es ausgeschlossen, dass der FCB ein solches Mega-Angebot machen würde, nachdem die Verantwortlichen schon mehrfach betont hatten, keine großen Ausgaben mehr zu planen in diesem Transferfenster.

FC Bayern - News: Amateure schaffen Kantersieg in Regionalliga

Die zweite Mannschaft des FC Bayern zieht in der Regionalliga Bayern weiter einsam seine Kreise. Beim Heimspiel gegen Pipinsried am Freitag gab es einen spektakulären 6:1-Erfolg fürs Team von Trainer Martin Demichelis.

Für die Tore der kleinen Bayern sorgten Christopher Scott, Gabriel Vidovic sowie Oliver Batista Meier und Nemanja Motika - Letztere trafen jeweils doppelt. Bei den Gästen erzielte Lucas Schaufstetter mit dem zwischenzeitlichen 4:1 den Ehrentreffer.

Für die Amateure ist es der sechste Sieg im siebten Spiel, womit sie die Tabelle der Regionalliga Bayern mit 19 Punkten vor Bayreuth (15 Punkte, ein Spiel weniger) anführen.

