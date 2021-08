FC Bayern, News und Gerüchte: Präsident Herbert Hainer übt Kritik an angeblichen UEFA-Plänen

Präsident Herbert Hainer hat Kritik an den angeblichen Plänen der UEFA für einen neue Luxussteuer geübt. Joshua Zirkzee schoss den RSC Anderlecht mit einem Doppelpack zum Sieg. Der Bundesliga-Rekordtorjäger Gerd Müller ist im Alter von 75 Jahren am Sonntag verstorben. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Hier findet Ihr alle Bayern-News und -Gerüchte des Vortages.

FCB, News: Hainer kritisiert angebliche UEFA-Pläne

Laut eines Berichts der englischen Tageszeitung The Times plant die UEFA die Abschaffung des Financial Fair Play und will stattdessen eine Gehaltsobergrenze einführen, die bei Nichteinhalten mit einer Luxussteuer bestraft werden soll. Im Interview mit dem kicker hat FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer die angeblichen Pläne kritisiert. Der 67-Jährige sprach sich dagegen für noch härtere Strafen gegen Finanzsünder im Fußball aus.

"Von dieser Luxussteuer bin ich überhaupt nicht überzeugt. Bei Verstößen zahlt ein Verein 100 Millionen Euro Luxussteuer, die unter den anderen Klubs aufgeteilt werden", kritisierte Hainer. "Dieses Geld hilft denen nicht entscheidend weiter und schmerzt die Geldgiganten nicht wirklich."

Der UEFA-Plan sieht offenbar vor, dass die Vereine ab 2022 (für drei Jahre) nur noch einen festgelegten Anteil ihrer Einkünfte für Spielergehälter ausgeben dürfen. Im Raum stehen 70 Prozent, wie es derzeit schon in der spanischen Liga praktiziert wird.

Wird die Gehaltsobergrenze überschritten, soll die sogenannte Luxussteuer an die UEFA entrichtet werden. Hainer geht dies nicht weit genug. "Wir brauchen für einen fairen Wettbewerb gültige Regularien mit klaren Konsequenzen", forderte der FCB-Chef. "Zarte Versuche für Sanktionen wurden in der Vergangenheit zu oft revidiert oder abgemildert. So klappt es nicht."

Bayern-Transfergerüchte: Ein PSG-Streichkandidat als Lösung auf rechts? © getty 1/27 Der Kader des FC Bayern ist in der Breite in den Augen vieler dünn besetzt, was auch die schleppende Vorbereitung und das 1:1 im Eröffnungsspiel gegen Gladbach aufzeigte. Denkbar, dass der FCB noch einmal aktiv wird. SPOX zeigt die Transfergerüchte. © getty 2/27 Mit Dayot Upamecano (42,5 Millionen Euro), Omar Richards und Sven Ulreich (beide ablösefrei) haben die Bayern zwar drei Spieler geholt, die Abgänge von David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez haben aber Lücken hinterlassen. © getty 3/27 Wie Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gegenüber SPOX und Goal klarstelle, haben der BVB und Leipzig aktuell einen besseren Kader als der FCB. “Ich denke, dass der Bayern-Kader nicht unbedingt besser geworden ist”, sagte er. © getty 4/27 Matthäus weiter: “Es wird nicht einfach für die Bayern, da sich dort noch vieles finden muss. Dies ist eine Chance für die Konkurrenz. Ich gehe aber davon aus, dass die Bayern noch personell nachlegen werden.” © getty 5/27 Zuvor soll aber noch der eine oder andere Spieler den Verein verlassen, um frische Millionen zu generieren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ganz oben auf der Liste der Verkaufskandidaten: CORENTIN TOLISSO. © getty 6/27 Der französische Mittelfeldmann spielt angeblich keine Rolle mehr unter Trainer Julian Nagelsmann. Gerüchte, wonach Tolisso schon aussortiert wurde, dementierte Sportdirektor Hasan Salihamidzic aber. © getty 7/27 Weil Tolissos Vertrag im Sommer 2022 ausläuft, fordere Bayern angeblich zehn Millionen Euro für den 27-Jährigen. Als mögliche Abnehmer wurden zuletzt Manchester United, West Ham United, der FC Arsenal und Juventus Turin gehandelt. © getty 8/27 BOUNA SARR und der in der Vorsaison an Olympique Marseille verliehene MICHAEL CUISANCE sollen ebenfalls verkauft werden. Sarr habe eines Berichts von Sport1 zufolge aber kein Interesse, den Rekordmeister zu verlassen. © getty 9/27 Darüber hinaus habe Sarr nicht das Gefühl, dass die Münchner ihn unbedingt abgeben wollen und soll auch Angebote aus der Türkei abgelehnt haben. Konkrete Angebote für Cuisance gibt es derzeit außerdem nicht. © getty 10/27 Ein Ersatz für das Mittelfeld steht wohl schon bereit. MARCEL SABITZER soll von RB Leipzig kommen. Laut Bild habe der Bayern-Vorstand um Salihamidzic und Oliver Kahn intern einer Zahlung von 18 Millionen Euro zugestimmt. © getty 11/27 Sabitzer, dessen Vertrag bei den Sachsen 2022 ausläuft, hatte in der Vergangenheit unter Julian Nagelsmann eine tragende Rolle in der Zentrale gespielt und erhielt deshalb auch die Kapitänsbinde. © getty 12/27 Trotzdem hatte der kicker berichtet, dass den Bayern-Verantwortlichen bei Sabitzer die "einhellige Überzeugung" fehlen würde. Nagelsmann dränge allerdings auf weitere Verpflichtungen und mache schon intern Druck. © getty 13/27 Besonders im Defensivverbund sehe der 34-Jährige Handlungsbedarf, was auch den Verletzungen von Benjamin Pavard und Lucas Hernandez geschuldet ist. Nagelsmanns großer Wunsch: ein Rechtsverteidiger. © getty 14/27 In Gladbach hatte Youngster Josip Stanisic seine Sache zwar gut gemacht, ob der 21-Jährige den hohen Ansprüchen der Bayern auf Dauer genügt, bleibt aber zumindest fraglich. Deshalb rückt angeblich ein Nationalspieler in den Fokus. © getty 15/27 Wie das Portal fussballtransfers.com erfahren habe, fand im Rahmen des Bundesligaauftakts ein Treffen zwischen Bayern-Verantwortlichen und einem Vertreter von THILO KEHRER statt, um einen möglichen Transfer zu besprechen. © getty 16/27 Der Verteidiger könnte bei Paris Saint-Germain in Zukunft kaum noch eine Rolle spielen. Für die rechte Abwehrseite holten die Franzosen mit Achraf Hakimi für 60 Millionen Euro namhaften Ersatz. In der Innenverteidigung ist die Konkurrenz ebenfalls groß. © getty 17/27 Kehrer hat noch Vertrag bis 2023 und würde wohl bis zu 20 Millionen Euro kosten. Nach der großen Einkaufstour wollen die PSG-Bosse Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Auch Leverkusen, Gladbach und Frankfurt sollen am 24-Jährigen interessiert sein. © getty 18/27 Auch in der Offensive könnte Nagelsmann bald eine weitere Option haben. SPOX und Goal können einen Bericht von RMC Sport bestätigten, dass Bayern Interesse an Amine Adli vom französischen Zweitligisten FC Toulouse hat. © getty 19/27 Die Münchner stehen bereits seit einigen Wochen mit dem 21-jährigen Franzosen in Kontakt und haben ihm einen langfristigen Plan präsentiert, in dem er zunächst als vierte Option für die Außenbahnen eingeplant wäre. © getty 20/27 Allerdings hat Adli, dessen Vertrag 2022 ausläuft, womöglich bereits ein Angebot des FCB abgelehnt. Das suggerieren Aussagen des Klub-Präsidenten Damien Comolli. "Es fällt mir schwer zu verstehen, warum … © getty 21/27 … der Spieler sich weigert, mit einem Verein zu sprechen, der zu den fünf besten in Europa gehört”, sagte Comolli der Zeitung La Depeche. Französischen Medienberichten zufolge präferiere Adli aktuell einen Wechsel zur AC Milan. © getty 22/27 Weiterhin halten sich auch die Gerüchte um FLORIAN NEUHAUS. Der Nationalspieler hatte die Spekulationen über einen Wechsel an die Isar kürzlich selbst befeuert. "Jeder weiß, dass es im Fußball sehr schnell gehen kann", sagte er dem Sportbuzzer. © getty 23/27 Der 24-Jährige fügte jedoch auch an, dass er davon ausgehe, dass er Gladbach in dieser Saison erhalten bleibe. Gleiches gab am Donnerstag Sportdirektor Max Eberl bei einer Pressekonferenz zu Protokoll. © getty 24/27 Mehreren Medienberichten zufolge soll es bereits Kontakt zwischen den Bayern und Neuhaus gegeben haben. Der Ex-Löwe soll laut Sport Bild eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro in seinem Vertrag (bis 2024) haben. © getty 25/27 Außerdem soll Europameister NICOLO BARELLA von Inter Mailand ein Thema sein. Wie die Corriere dello Sport berichtet, beobachte der FC Bayern die Situation des 23-Jährigen ganz genau. Auch Atletico Madrid zeige großes Interesse. © getty 26/27 Allerdings schob Inter einem Transfer des Italieners zuletzt einen Riegel vor. Nur ein unmoralisches Angebot - wie bei Lukaku - könnte zu einem Umdenken führen, weshalb ein Transfer nach München sehr unwahrscheinlich ist. © getty 27/27 Angesichts der finanziellen Situation durch die Corona-Pandemie ist Barella wohl keine Option für diesen Sommer. Stattdessen wird sich der FC Bayern weiterhin um Sabitzer und eventuell Kehrer bemühen.

FCB, News: Zirkzee schießt Anderlecht mit Doppelpack zum Sieg

Joshua Zirkzee hat mit einem Doppelpack den RSC Anderlecht zum 3:1-Sieg gegen Cercle Brügge geführt. Die Leihgabe des FC Bayern traf in der 13. und 29. Minute, nachdem Anderlecht früh in Rückstand gegangene war (1.).

Für Anderlecht war es der zweite Sieg in Folge in der belgischen Jupiler Pro League. Am vergangenen Wochenende gewann das Team von Trainer Vincent Kompany mit 3:0 gegen den RFC Seraing, nachdem man aus den ersten beiden Saisonspielen nur einen Punkt geholt hatte.

Für Zirkzee war es der zweite Startelf-Einsatz im Dress der Belgier. Der 20-jährige Niederländer ist bis Ende der Spielzeit vom FCB an die Violett-Weißen ausgeliehen.

Der Stürmer soll bei Anderlecht Spielpraxis sammeln. Die vorangegangene Leihe in der vergangenen Saison zur AC Parma war wenig erfolgreich. Verletzungen setzten Zirkzee zumeist außer Gefecht. Zudem stieg er mit den Klub aus der Serie A am Ende ab.

Joshua Zirkzee: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Jupiler Pro League 2 2 - 145 CL-Quali 1 - - 28 GESAMT 3 2 - 173

Bayern, News: Buli-Rekordtorjäger Gerd Müller verstorben

Bundesliga-Rekordtorjäger Gerd Müller ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Das teilte der FC Bayern am Sonntag mit. Nach Angaben des Rekordmeisters ist Müller am Sonntagmorgen verstorben. Er verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in einem Pflegeheim und litt unter Altersdemenz, wie seine Frau Uschi vor kurzem der Bild verriet.

"Auch wenn man schon seit Langem die Nachricht befürchten musste: Sie trifft mich wie ein Schock", sagte Bayern Münchens Ehrenpräsident Franz Beckenbauer der Bild. "Er war so ein feiner Kerl und viel feinsinniger, als viele dachten. Gerd und ich - wir waren wie Brüder."

Müller wurde bekannt als "Bomber der Nation" in den 60er und 70er Jahren und gewann mit dem FC Bayern zahlreiche Titel, darunter dreimal in Serie den Europacup der Landesmeister von 1974 bis 1976 sowie den Europacup der Pokalsieger 1967. Mit Deutschland wurde er Europameister 1972 und Weltmeister 1974.

FCB, News: Supercup-Finale gegen Dortmund am Dienstag

Nach dem 1:1 beim Bundesliga-Start gegen Borussia Mönchengladbach sind die Bayern am Dienstagabend gegen Borussia Dortmund gefordert. Im Signal Iduna Park treffen der deutsche Rekordmeister und der BVB im Finale des DFL-Supercups aufeinander.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Borussia Dortmund : Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, Schulz - Dahoud - Reyna, Reus, Bellingham - Hazard, Haaland

: Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, Schulz - Dahoud - Reyna, Reus, Bellingham - Hazard, Haaland FC Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich - Sane, Müller, Goretzka, Gnabry - Lewandowski

FC Bayern vs. BVB im DFL-Supercup