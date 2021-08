FC Bayern, News und Gerüchte: Nagelsmann holt nächsten Leipziger nach München

Der FC Bayern wird in den kommenden Tagen erneut einen Leipziger in München begrüßen. Der umworbene Denzel Dumfries wechselt dagegen zum Schnäppchenpreis nach Italien. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern vom Vortag findet Ihr hier.

FC Bayern: Nächster Leipziger wechselt nach München

Mit Dayot Upamecano ist bereits ein Spieler Trainer Julian Nagelsmann von Leipzig nach München gefolgt, mit Marcel Sabitzer könnte bald ein weiterer folgen, obwohl der neue Bayern-Trainer versicherte, dass er bei den Bullen nicht wildern wolle. "Ich werde jetzt nicht einen VW T6 mieten, um nach München zu fahren und im Schlepptau noch den einen oder anderen guten Spieler von Leipzig dabei zu haben", sagte Nagelsmann vor einigen Wochen.

Bei seinem Trainerstab sieht das ein wenig anders aus. Gleich drei Co-Trainer nahm der 34-Jährige mit an die Säbener Str., doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wie die Bild berichtet, wird auch der Sport-Psychologe Dr. Maximilian Pelka aus der Messestadt an die Isar wechseln.

Der 33-Jährige war vier Jahre in Leipzig aktiv, Nagelsmann hatte Pelka 2018 zu den Profis der Roten Bullen hochgezogen. Ab 1. September soll Pelka nun für die Bayern arbeiten.

Bayern-Ziel Denzel Dumfries wechselt zu Inter

Denzel Dumfries war eine der Entdeckungen der Europameisterschaft, zahlreiche Top-Klubs umgarnten den Außenspieler der PSV Eindhoven, darunter auch der FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister nahm aber letztlich Abstand von einer Verpflichtung - aus finanziellen Gründen.

Nun hat Inter Mailand das Rennen um den niederländischen Nationalspieler gemacht, die Nerazzurri überweisen rund 14 Millionen Euro nach Eindhoven und statten den 25-Jährigen mit einem Vertrag bis 2025 aus.

© getty Denzel Dumfries wechselt zu Inter.

FC Bayern: Supercup am Dienstag gegen BVB

Nach dem 1:1 in Mönchengladbach geht es bereits am Dienstagabend um den ersten Titel der Saison. Im Supercup sind die Bayern um 20.30 Uhr (im Liveticker) in Dortmund zu Gast, der Rekordsieger aus München greift nach seinem neunten Titel im kleinsten offiziellen deutschen Wettbewerb.

FC Bayern vs. BVB im DFL-Supercup

Seit 2012 trafen der FC Bayern und der BVB bereits ganze siebenmal im Supercup aufeinander, von denen die Münchner vier Spiele für sich entschieden.