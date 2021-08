FC Bayern München, News und Gerüchte: Alphonso Davies wohl fit für Borussia Mönchengladbach

Der FC Bayern kann zum Bundesliga-Start gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr live auf DAZN) wohl auf Alphonso Davies bauen. Lothar Matthäus rät dem FCB zu einer Verpflichtung von Franck Ribery und Gladbach quälen Personalsorgen. Die News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern München: Alphonso Davies wohl fit für Gladbach

Neu-Trainer Julian Nagelsmann kann beim Bundesliga-Auftakt des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach wohl auf Alphonso Davies bauen.

Wie die Bild berichtet, ist der Außenverteidiger nach seiner schweren Verletzung im Gold Cup rechtzeitig für das Eröffnungsspiel fit geworden.

Am Montag hatte Davies erstmals wieder das gesamte Teamtraining bei den Münchnern absolviert, nachdem er viereinhalb Wochen mit einem Bänderriss im linken Sprunggelenk gefehlt hatte.

Neben Davies war auch Kingsley Coman ins Training zurückgekehrt, der Franzose hatte sich in der Vorbereitung gegen Neapel eine Rippen-Prellung zugezogen und konnte daraufhin fast zwei Wochen nur individuell trainieren.

FC Bayern: Matthäus rät FCB zu Ribery-Verpflichtung

Lothar Matthäus hat dem FC Bayern dazu geraten, Ex-Star Franck Ribery wieder unter Vertrag zu nehmen.

"Sollten die Bayern keinen Flügelspieler finden, den sie verpflichten wollen und können, würde ich übrigens auf jeden Fall über einen Einjahres-Vertrag für Franck Ribery nachdenken", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

"Dass man dann natürlich nicht jede Woche zwei Spiele über 90 Minuten bestreiten kann, ist klar", meint Matthäus, der selbst mit 39 Jahren noch für die Bayern auflief. "Aber Franck ist noch fit, wäre in der Kabine ein sehr positiver Faktor und wer in Italien in 29 Ligaspielen zum Einsatz gekommen ist, der kann auch in der Bundesliga noch eine gute Rolle spielen."

Zuletzt machten Gerüchte um eine Ribery-Rückkehr nach München die Runde, die Verantwortlichen sollen sich jedoch uneinig sein.

Ist Kimmich der erste Dominostein? Die Verträge der Bayern-Profis © getty 1/34 Laut Bild steht Joshua Kimmich unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bis 2026. Er ist nicht der einzige Bayern-Star, dessen Vertrag bald in den nächsten zwei Jahren ausläuft. Wir werfen einen Blick auf die Vertragslaufzeiten der FCB-Profis. © getty 2/34 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 3/34 Sven Ulreich (TW, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 4/34 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 5/34 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 6/34 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 7/34 Niklas Süle (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 8/34 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 9/34 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 10/34 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 11/34 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell spielt Mai auf Leihbasis für Zweitligist Bremen. © imago images 12/34 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 13/34 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 14/34 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 15/34 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 16/34 Josip Stanisic (RV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © imago images 17/34 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 18/34 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 19/34 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 20/34 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 21/34 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 22/34 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 23/34 Corentin Tolisso (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 24/34 Michael Cuisance (ZM, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 25/34 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 26/34 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 27/34 Thomas Müller (OM, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 28/34 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 29/34 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 30/34 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 31/34 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 32/34 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © getty 33/34 Robert Lewandowski (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © imago images / Poolfoto 34/34 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an RSC Anderlecht verliehen.

FC Bayern: Gladbach-Quartett könnte zum Auftakt fehlen

Beim Eröffnungsspiel am Freitag muss Bayern-Gegner Borussia Mönchengladbach unter Umständen gleich auf vier Spieler verzichten.

Auf jeden Fall fehlen werden Breel Embolo (Muskelsehnenverletzung) und Denis Zakaria (Corona), sagte Trainer Adi Hütter nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokal über Kaiserslautern.

"Bei Marcus Thuram und bei Ramy Bensebaini ist noch ein großes Fragezeichen. Wir werden schauen müssen, welche Spieler wir am Freitag zur Verfügung haben", fügte der neue Coach der Fohlen an.

© getty Marcus Thuram und Breel Embolo werden Gladbach wohl gegen den FC Bayern fehlen.

FC Bayern München: Nächste Termine im Überblick