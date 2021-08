FC Bayern - News und Gerüchte: Rückkehr von Franck Ribery ein Thema?

Befasst sich der FC Bayern tatsächlich mit einer Rückkehr von Franck Ribery? Derweil hat Nachwuchstrainer Danny Schwarz eine neue Aufgabe gefunden. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum FC Bayern.

FC Bayern - Gerücht: Rückkehr von Franck Ribery ein Thema?

Der FC Bayern sucht dem Vernehmen nach immer noch nach einer weiteren Alternative für die offensiven Flügel. Aktuell stehen für diese Rolle mit Leroy Sane, Serge Gnabry und dem offenbar wechselwilligen Kingsley Coman nur drei Spieler im Kader.

Ein möglicher vierter Mann könnte nun offenbar ein alter Bekannter sein - Franck Ribery. Der 38-Jährige, der zuletzt für ACF Fiorentina in der Serie A aktiv war und nach zwei Jahren keinen neuen Vertrag erhielt, ist derzeit vereinslos, soll aber beim Rekordmeister zumindest auf dem Zettel stehen. Das berichtet die Gazzetta dello Sport, verweist aber darauf, dass die Münchner erst Ende August, wenn das Transferfenster schließt, diese Personalie konkret angehen wollen - wenn überhaupt.

Schon zuvor kursierte dieses Gerücht, wobei sich die Bayern-Bosse intern uneins sein sollen, ob der Franzose tatsächlich noch eine sinnvolle Alternative darstelle.

© getty Franck Ribery soll offenbar tatsächlich ein Thema beim FC Bayern sein.

FC Bayern - News: Ribery und Boateng halten sich an der Säbener Straße fit

Franck Ribery und Jerome Boateng wurden auf dem Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße gesichtet. Am Samstag hatten die beiden Ex-Spieler des Klubs sich auf einem Nebenplatz zusammen mit Fitnesscoach Holger Broich fit gehalten. Dabei ging es vor allem ums Lauftraining.

Wie die Abendzeitung berichtet, handelte es sich dabei allerdings nur um einen Freundschaftsdienst des FC Bayern. Sowohl Ribery als auch Boateng sind derzeit in Wartestellung und haben noch keinen Verein für die kommende Saison gefunden. Beiden wird das Interesse nach einem Top-Klub nachgesagt, der möglichst in der Champions League aktiv sein solle.

Ribery spielte in der Vorwoche am Rande der Teampräsentation des FCB auch für die Legendenelf des Klubs und wusste zu überzeugen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte anschließend: "Franck ist topfit, es macht Spaß, ihm zuzuschauen."

FC Bayern - News: Danny Schwarz betreut ab sofort die Leihspieler

Danny Schwarz (48) hat eine neue Aufgabe beim FC Bayern gefunden. Der ehemalige Bundesligaspieler hatte zuletzt gemeinsam mit Martin Demichelis die zweite Mannschaft des Klubs trainiert, wurde nun jedoch intern versetzt.

Wie der kicker berichtet, kümmert sich Schwarz künftig um die Betreuung der zahlreichen verliehenen Profis des FC Bayern.

"Das Thema gab es beim FC Bayern schon seit einem Jahr, viele europäische Top-klubs haben einen Beauftragten für Leihspieler", wird Schwarz vom Fachmagazin zitiert und versicherte: "Ich werde diese Aufgabe nun mit Leben füllen."

In Schwarz' Zuständigkeit fallen dabei aber nicht nur die verliehenen Profis, sondern auch Spieler, die vornehmlich in der zweiten Mannschaft unterwegs sind wie etwa Sarpreet Singh, der derzeit an Regensburg ausgeliehen ist.

Konkret soll Schwarz die Spieler beobachten, ihnen als Kontaktperson zur Verfügung stehen und generell dafür sorgen, dass Leihen künftig wieder erfolgreicher ablaufen als zuletzt bei Leuten wie Joshua Zirkzee (Parma, jetzt Anderlecht) oder Michael Cuisance (zuletzt Marseille). "Wir wollen Gespräche führen und auch für sie da sein, wenn es bei ihnen nicht so läuft", sagte Schwarz, der in seiner neuen Rolle dem technischen Leiter Marco Neppe sowie Campus-Chef Jochen Sauer unterstellt sein wird - aber auch Salihamidzic im Profibereich.

FC Bayern - die aktuellen Leihspieler im Überblick