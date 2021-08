Zum Tod von Bayern-Legende Gerd Müller: Auch für seine Rivalen der Beste

Gerd Müller war nicht nur für Franz Beckenbauer der "wichtigste Spieler in der Geschichte des FC Bayern München". Über einen unerreichten Torjäger, der sich seinen Mythos nicht anmerken ließ. Ein Nachruf.

Lange bevor Robert Lewandowskis Torquote stratosphärische Höhen erreichte, gehörte der Gang zu Gerd Müller an die Säbener Straße in München bis ungefähr 2011 zu einer Art Initiationsritus für junge Bayern-Reporter.

Irgendein Stürmer des FC Bayern München traf das Tor über die Jahre ja immer mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Wenn sich die Toranzahl des jeweiligen Angreifers langsam Richtung Zweistelligkeit bewegte (sogar Lewandowski reichten 2013/2014 noch 20 Treffer für die Torjägerkanone), wenn den Chefs nichts Besseres einfiel oder wenn man ihm zufällig am Trainingsgelände über dem Weg lief - Gerd Müller war ja praktisch immer an der Säbener - fragte man ihn halt: "Herr Müller, ist Luca Toni einer wie Sie?" - "Herr Müller, kann Miroslav Klose ihren Rekord brechen?" - "Gerd, dieser junge Müller-Thomas da - ist er der Rückennummer 13 gewachsen?"

Und Gerd Müller, der sich solche und ähnliche unsinnige Fragen wirklich sehr oft anhören musste im Laufe seines Lebens, antwortete immer zurückhaltend, schüchtern und höflich: "Ich würde es ihm gönnen, er soll mich ruhig überholen."

Dabei ist klar, dass Gerd Müller einmalig und unerreicht ist. Ebenso klar ist, dass ihm nicht einmal Lewandowski das Wasser reichen kann. Als der in der vergangenen Saison Müllers Fabelrekord von 40 Toren pro Saison knackte, huldigte er dem Bomber mit einem Shirt mit der Aufschrift "4EVER Gerd".

Gerd Müller: Die Welt-Karriere des Bombers der Nation © imago images 1/20 Die Fußball-Welt trauert um Gerd Müller! Im Alter von 75 Jahren ist der beste deutsche Stürmer aller Zeiten am Sonntagmorgen verstorben. Wir blicken zurück auf die Karriere des Ausnahmestürmers, dem der FC Bayern und der DFB so viel zu verdanken hat. © imago images 2/20 Gerd Müller kommt 1964 aus Nördlingen zum FC Bayern. Schnell wird klar: Der Mann hat den ultimativen Torriecher © imago images 3/20 Müller erzielt in 427 Bundesligaspielen 365 Tore, Rekord! 1971/72 gelingen ihm 40 Tore, diese Marke knackt erst Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 © imago images 4/20 Müllers wichtigste Titel: Weltmeister, Europameister, drei Mal Europapokalsieger der Landesmeister, vier Mal deutscher Meister © imago images 5/20 Bei Weltmeisterschaften trumpft der Bomber der Nation besonders auf. 1970 wird er mit zehn Treffern Torschützenkönig © getty 6/20 Müller und Portugals Idol Eusebio posieren mit dem Goldenen und Silbernen Schuh © getty 7/20 Die Mutter aller Müller-Tore! Im WM-Finale gegen Oranje dreht er sich um die eigene Achse und erzielt den 2:1-Siegtreffer © imago images 8/20 Weltmeister! Gerd Müller präsentiert die Trophäe © imago images 9/20 Natürlich liegen auch die Damen dem Bomber der Nation zu Füßen © imago images 10/20 1979 wechselt Müller vom FCB zu den Fort Lauderdale Strikers. Zunächst kann er das Leben genießen © imago images 11/20 Es kommt zum Wiedersehen mit Franz Beckenbauer, der in New York für Cosmos spielt © imago images 12/20 Doch mit Müllers Restaurant "The Ambry" beginnt ein dunkles Kapitel seines Lebens © imago images 13/20 Am 20.09.1983 bestritt Gerd Müller sein Abschiedsspiel im Olympiastadion © imago images 14/20 Er bekommt Alkoholprobleme und gerät aus der Bahn. Uli Hoeneß eilt ihm zur Hilfe © getty 15/20 Fortan arbeitete Müller bei seinen Bayern © getty 16/20 Unter anderem als Co-Trainer der Amateure unter Mehmet Scholl © getty 17/20 Thomas und Gerd: Bei den Bayern müllerte es gewaltig © imago images 18/20 Die größten Bayern aller Zeiten? Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus. © imago images 19/20 Müllers Frau Uschi stand dem Bomber in seinen letzten Jahren immer an seiner Seite. Müllers Auftritt beim BILD-Award 2013 war der Letzte des Rekordtorjägers. © imago images 20/20 Nun ist der Bomber mit 75 Jahren, inzwischen dement, leise eingeschlafen. Wir verneigen uns vor dem größten deutschen Torjäger aller Zeiten. Möge er in Frieden ruhen!

Gerd Müller: Der wichtigste Spieler der Bayern-Geschichte

Das sagte zwar noch mehr aus über den Kommerz-Fußball unserer Zeit, aber es wirkte trotzdem aufrichtig. Denn Gerd Müller, das ist das Besondere an ihm, wurde auch zu aktiven Zeiten von seinen Konkurrenten als Bester der Besten bezeichnet.

Es gibt diese Legenden, die ihren eigenen Mythos wie eine Monstranz vor sich hertragen, deren Anwesenheit man irgendwie schon spürt, ehe man sie bewusst wahrnimmt. Wenn Franz Beckenbauer bis vor wenigen Jahren einen Raum betrat, wurde es schlagartig leiser.

Gerd Müller, den nicht nur Beckenbauer als "wichtigsten Spieler in der Geschichte des FC Bayern" bezeichnete, betrat eher ungern Räume mit zu vielen Menschen. Der Bomber der Nation - Europameister und Europameistermacher, Weltmeister und Weltmeistermacher, mehrmaliger Meister, Meistermacher, Europapokalsieger und Europapokalsiegermacher, Bundesligaspieler des Jahrhunderts, 365 Tore in 427 Bundesligaspielen, 68 Länderspieltore in 62 Länderspielen, siebenmal Torschützenkönig - stand schon zu Spielerzeiten ungern im Mittelpunkt. Er war außerhalb des Spielfelds eher unsicher und schüchtern.

Freundlich und schüchtern - das war Gerd Müller

Wer Gerd Müller erst als Co-Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern München (1992-2014) kennenlernen durfte, erlebte eine Legende, die sich ihren Mythos und Status nicht anmerken ließ. Bis auf das Lächeln erinnerte bei diesem freundlichen wie schüchtern auftretenden Herrn mit dem grauen Vollbart nichts an "kleines, dickes Müller", an den wohl explosivsten und treffsichersten Torjäger in der Geschichte der Bundesliga, Hintern raus, kurze Drehung, Schuss, Bumm.

Bekannt waren die überstürzten, unglücklichen und beleidigten Abschiede des gebürtigen Nördlingers von der Nationalmannschaft unmittelbar nach dem WM-Gewinn 1974 und von Bayern München 1979.

Bekannt, oft erzählt und in Echtzeit dokumentiert wurden auch der Absturz nach seiner Zeit bei Bayern, die finanziellen Sorgen nach der Zeit in Florida bei den Fort Lauderdale Strikers, die Flucht in den Alkohol und die von seinem früheren Mannschaftskameraden Uli Hoeneß initiierte Rückkehr in die Familie des FC Bayern München nach Müllers erfolgreichem Alkoholentzug. Müller, ohne den es den heutigen FC Bayern nicht geben würde, musste sich erst selbst retten, ehe er bei Bayern wieder zu sich selbst finden konnte.

Reaktionen zum Tod von Müller: "Benennt die Torjägerkanone um" © getty 1/32 Gerd Müller ist im Alter von 75 Jahren verstrorben. Der "Bomber der Nation" erzielte für den FC Bayern in 607 Pflichtspielen insgesamt 566 Treffer und ist mit 365 Toren Rekordtorschütze der Bundesliga. Entsprechend fielen die Reaktionen aus ... © getty 2/32 © getty 3/32 Martin Volkmar (Chefredakteur bei SPOX und Goal) © getty 4/32 Sebastian Weißling (Funkesport) © getty 5/32 © getty 6/32 © getty 7/32 © getty 8/32 © getty 9/32 © getty 10/32 Bastian Schweinsteiger: "Ohne diesen Mann wäre der FC Bayern nicht das, was er heute ist - und die meisten unserer Karrieren wären wahrscheinlich nicht möglich gewesen. (...) Ich bin dankbar, ihn einen meiner Trainer nennen zu dürfen." © getty 11/32 Gary Lineker: "Es tut mir sehr leid zu hören, dass Gerd Müller verstorben ist. Ich habe ihm als Kind gerne zugesehen und dabei so viel gelernt. Der beste Strafraumstürmer, den ich je gesehen habe." © getty 12/32 © getty 13/32 © getty 14/32 Karl Lauterbach (SPD) © getty 15/32 © getty 16/32 © getty 17/32 Herbert Hainer (Präsident Bayern München): "Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat - und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs." © getty 18/32 Hainer weiter: "Wir sind in tiefer Trauer vereint mit seiner Frau Uschi sowie seiner Familie. Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben." © getty 19/32 Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender Bayern München): "Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden ... © getty 20/32 ... auf ewig Teil der großen FCB-Geschichte und des deutschen Fußballs sein. Gerd steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FCB und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein." © getty 21/32 Rainer Koch (DFB-Co-Interims-Präsident): "Wir sind traurig, von dieser Ikone unseres Sports Abschied nehmen zu müssen und mit den Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Was bleibt ist die Erinnerung an einen großartigen Fußballer und ... © getty 22/32 ... die Dankbarkeit von ganz Fußballdeutschland für unglaublich viele großartige Tore und ganz besonders den für immer unvergesslich bleibenden Siegtreffer zum 2:1 im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in München gegen die Niederlande." © getty 23/32 Reinhard Rauball (Präsident Borussia Dortmund): "Ich habe Gerd Müller als absolut vorbildlichen Sportler kennengelernt, dessen 365 Tore in 427 Bundesligaspielen unübertroffen sind. (...) Seiner Familie gilt unser aufrichtiges Beileid." © getty 24/32 Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Gerd Müller war eines der größten Idole meiner Kinder- und Jugendzeit. Ich hatte die große Ehre, ihn persönlich als einen sehr bescheidenen und angenehmen Menschen kennenlernen zu dürfen. ... © getty 25/32 ... Er war ein außergewöhnlicher Spieler, dem der FC Bayern und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unendlich viel zu verdanken haben." © getty 26/32 Markus Söder (Bayerns Ministerpräsident): "Er war der wohl beste deutsche Stürmer aller Zeiten. Ohne ihn hätten der FCB und der DFB nie diesen Erfolgsweg beschreiten können. Ich war großer Fan. Ganz Bayern trauert um diesen bescheidenen Erfolgsmenschen." © getty 27/32 Stefan Effenberg (Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Kapitän bei t-online): "Ob für den FC Bayern, den deutschen Fußball oder den Weltfußball: Mit Gerd Müller ist ein ganz Großer gegangen. Es ist schwer, Worte zu finden. ... © getty 28/32 Rudi Völler (Geschäftsführer Sport Bayer Leverkusen): "Gerd Müller war einer der größten Torjäger aller Zeiten, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Natürlich war er ein Vorbild für mich. Es ist ein trauriger Tag für den Fußball." © getty 29/32 ... Für mich persönlich war es immer eine riesige Ehre, mich beim FC Bayern mit ihm austauschen zu dürfen. Er war auch menschlich und einfach in jeder Hinsicht ein ganz, ganz Großer." © getty 30/32 Hansi Flick (Bundestrainer): "Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht mich unendlich traurig. Er hat ganze Fußballer-Generationen geprägt. Gerd Müller bleibt ein Vorbild an Bescheidenheit und Bodenständigkeit. Er bleibt unerreicht." © getty 31/32 Oliver Bierhoff (DFB-Direktor): "Gerd Müller war einer der größten Spieler, die jemals das Trikot der Nationalmannschaft getragen haben. Er hat Deutschland 1974 zum Weltmeister geschossen und wurde beim EM-Sieg 1972 Torschützenkönig, ... © getty 32/32 ... seine Zielstrebigkeit und Treffsicherheit bleiben unerreicht. Gerd Müller war eine Legende, um die die Nationalmannschaft trauert. Wir sind in Gedanken bei seiner Frau und Familie."

Gerd Müller bis 2014 Co-Trainer der zweiten FCB-Mannschaft

Als Müller 2011 während eines Trainingslagers der zweiten Mannschaft in Italien aus dem Mannschaftshotel verschwand und erst nach 15 Stunden verwirrt von Carabinieri aufgegriffen wurde, hatte er die bittere Diagnose Demenz bereits erhalten. Die Pressestelle des FC Bayern bat mit Nachdruck, das Wort Alzheimer nicht zu verwenden.

Man wollte Müller so lange wie möglich ein weitgehend normales Leben mit seinen geliebten Routinen ermöglichen. So gut wie alle eingeweihten Journalisten entsprachen der Bitte, übten sich höchstens in vagen Umschreibungen. Wäre es nicht um Gerd Müller gegangen, die Diskretion wäre vielen sicher schwerer gefallen.

Bis 2014 konnte Müller noch als Co-Trainer der zweiten Mannschaft arbeiten, die letzten Jahre verbrachte er in einem Pflegeheim. "Er schläft langsam seinem Ende entgegen", sagte seine Frau Uschi, die ihn bis zuletzt pflegte, anlässlich Müllers 75. Geburtstag am 2. November 2020.

Am frühen Sonntagmorgen ist Gerd Müller für immer eingeschlafen. Er hinterlässt seine Frau und eine Tochter.

Gerd Müller: Leistungsdaten der Karriere