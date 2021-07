FC Bayern - Hasan Salihamidzic dämpft die Erwartungen: Wovon die Transferpläne des FCB abhängen

Nach den Transfers der Verteidiger Dayot Upamecano und Omar Richards sowie der kostspieligen Anstellung von Trainer Julian Nagelsmann plant der FC Bayern in diesem Sommer keine bedeutenden Spielerneuverpflichtungen mehr. An den Absichten der Verantwortlichen würde sich nur bei dem einen oder anderen Verkauf etwas ändern. Ein Überblick.

"Zunächst einmal", antwortete Hasan Salihamidzic in einem klubeigenen Interview auf die Frage nach möglichen Neuzugängen, "haben wir ja einen exzellenten Kader, der nach wie vor Potential hat und den wir weiterentwickeln werden".

Man werde den Markt zwar wie immer beobachten, habe seine Hausaufgaben mit den Transfers von Innenverteidiger Dayot Upamecano (22/kam für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig) und Linksverteidiger Omar Richards (23/kam ablösefrei vom FC Reading) aber "früh erledigt" und sei "top aufgestellt", sagte der Sportvorstand und verwies auf "klare wirtschaftliche Limits" der Münchner im Zuge der Corona-Krise.

Limits, die sich zuletzt vor allem bei der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger zeigten. So führten die Münchner im Frühjahr einige Gespräche mit dem Berater von Real Madrids Profi Lucas Vazquez (30), sahen aber in erster Linie aufgrund dessen Gehaltsforderungen von einer Verpflichtung ab. Mit Achraf Hakimi (22), der medial zuletzt immer wieder als potentieller Neuzugang beim deutschen Rekordmeister gehandelt wurde, gab es nicht einmal ernsthafte Verhandlungsrunden.

Der Ex-BVB-Spieler wäre nach Informationen von SPOX und Goal einer Rückkehr in die Bundesliga alles andere als abgeneigt gewesen, das in Richtung 100 Millionen Euro gehende Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt war den Münchnern aber schlichtweg zu teuer. Hakimi heuert nach einer Saison bei Inter Mailand nun bei Paris Saint-Germain an.

Bayern-Abgänge: Wie geht es mit Tolisso und Coman weiter?

Die Devise an der Säbener Straße ist klar: Top-Transfers sind in diesem Sommer nur dann möglich, wenn der eine oder andere mit einem Wechsel liebäugelnde Spieler wie Corentin Tolisso (26) oder Kingsley Coman (25) gewinnbringend abgegeben wird. Stattdessen soll in der am 7. Juli beginnenden Vorbereitung unter Neu-Coach Julian Nagelsmann zunächst einmal die Jugend vorspielen.

Ein Überblick über die einzelnen Mannschaftsteile.

Tor

Manuel Neuer (35) bleibt gesetzt. Die Besetzung hinter dem Kapitän ist auch klar: Rückkehrer Sven Ulreich (32) vertritt den nach Monaco verliehenen Alexander Nübel (24). Jetzt muss nur noch entschieden werden, wer die Nummer drei wird. Zur Verfügung stehen - Stand jetzt - Ron-Thorben Hoffmann (22) und der von seiner erfolglosen Leihe aus Nürnberg zurückgekehrte Christian Früchtl (21).

Innenverteidigung

An den Gerüchten um eine Verpflichtung von Ex-Real-Star Sergio Ramos (35) ist nach Informationen von SPOX und Goal nichts dran. Der Klub hat Jerome Boateng (32) nicht vor die Tür gesetzt, um einen neuen Routinier zu holen, der sogar noch höhere Gehaltsvorstellungen hat als der Weltmeister von 2014.

Abgesehen davon wäre eine Ramos-Verpflichtung das falsches Signal an Talente wie Tanguy Nianzou (19) und Chris Richards (21), mit denen der Klub mittel- bis langfristig plant. Hohes Potenzial sehen die Verantwortlichen zudem in Justin Che (17), der nach seiner Leihe allerdings vorerst zum FC Dallas in die MLS zurückgekehrt ist und möglicherweise im Winter zurück an die Isar kehren könnte.

Zuletzt gab es auch Gerüchte aus Südamerika um ein mögliches Interesse des FCB am ecuadorianischen Talent Piero Hincapie von Atletico Talleres. Der 19-Jährige ist nach Informationen von SPOX und Goal allerdings überhaupt kein Thema an der Säbener Straße.

Trotzdem könnte unter Umständen noch etwas auf der Innenverteidiger-Position passieren. Das hängt vor allem davon ab, wie es mit Niklas Süle (25) weitergeht. Bisher sind die Verantwortlichen mit den Beratern des Nationalspielers noch nicht auf einen Nenner bezüglich einer Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrages gekommen, ein Verkauf bis Ende August gilt daher nicht als ausgeschlossen. Sollte Süle gehen, hätte Nagelsmann mit Upamecano und Lucas Hernandez (25) nur zwei auf Top-Niveau gestandene Innenverteidiger plus den unter Hansi Flick nur als Rechtsverteidiger agierenden Benjamin Pavard (25).