FC Bayern - Salihamidzic: "Ich bin nicht bereit, auch nur einen Millimeter nachzulassen"

Hasan Salihamidzic ist seit genau einem Jahr Sportvorstand des FC Bayern. Im Interview auf der Vereinshomepage äußerte sich der 44-Jährige zu seinen Zielen, seinem Alltag, zum neuen Trainer Julian Nagelsmann und möglichen Transfers.

Er wolle "so erfolgreich bleiben, wie wir in der Vergangenheit waren", sagte Salihamidzic, der vor seinem Amt als Sportvorstand bereits drei Jahre als Sportdirektor beim Rekordmeister fungierte.

"Bei mir ist das so: In dem Augenblick, in dem wir einen Titel gewonnen haben, freue ich mich natürlich. Wir trinken ein Bier zusammen, man freut sich, genießt - aber gleichzeitig rattert bei mir schon wieder der Kopf: Was machen wir, um diesen Erfolg zu bestätigen? Ich bin nicht bereit, auch nur einen Millimeter nachzulassen", erklärte der ehemalige FCB-Profi und schob nach: "Hier geht es um Titel, Titel, Titel - dafür arbeiten wir Tag für Tag, das sind wir unseren Fans auch schuldig. Unser Klub steht für erfolgreichen, attraktiven Fußball. Das ist der FC Bayern München. Das ist unser Anspruch - und mein Antrieb, auch für die Zukunft."

Salihamidzic gewährte zudem Einblicke in seinen Alltag. Das Handy stünde nur "selten" still. "Dazu Textnachrichten, E-Mails. Ich habe einen 24/7-Job, keine Frage", führte er aus.

Kein Tag sei für ihn planbar: "Ich habe einen Kalender, da steht alles drin, und jeden Abend nimmt man sich dazu drei Aufgaben für den nächsten Tag vor. Dann gehst du ins Büro, und du musst feststellen, dass über Nacht plötzlich sieben andere Aufgaben auf deinem Tisch gelandet sind. Man muss also flexibel sein. Einen geregelten Alltag in dem Sinne gibt es selten. Und wenn abends ein Spiel ansteht, ist noch einmal alles anders. Da knistert es dann. Das mag ich am liebsten."

Salihamidzic: "Der FC Bayern freut sich auf Nagelsmann"

In der neuen Saison wolle der FC Bayern wieder neu angreifen und auch wieder um die Champions League spielen. Mit Julian Nagelsmann hat Salihamidzic bereits einen neuen Trainer, der diese Ziele erfüllen soll, verpflichtet (25 Millionen Euro von RB Leipzig).

Der 33-Jährige, der die Nachfolge von Hansi Flick in der kommenden Wochen offiziell antritt, sei "ein junger, sehr innovativer Trainer", erklärte Salihamidzic und fügte an: "Julian ist außerdem ein Trainer, den viele europäische Top-Vereine gerne verpflichtet hätten, und daher sind wir sehr glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, hier bei uns seine und unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Der FC Bayern freut sich sehr auf ihn."

Salihamidzic: Transfers? "Wir sind bereits top aufgestellt"

Ob Nagelsmann neben den bisher feststehenden Transfers weitere Spieler zur Verfügung gestellt werden, ließ Salihamidzic indes offen. "Zunächst einmal haben wir ja einen exzellenten Kader, der nach wie vor Potential hat und den wir weiterentwickeln werden. Das heißt, wir sind bereits top aufgestellt, und unsere Hausaufgaben haben wir diesmal früh erledigt, indem wir Dayot Upamecano und Omar Richards für die Defensive geholt haben", sagte er.

Trotzdem werde man "den Transfermarkt wie immer bis zum Schluss sehr genau beobachten", sagte der Bosnier und schränkte ein: "Allerdings haben wir wegen Corona in diesem Sommer klare wirtschaftliche Limits und können uns auch nur innerhalb dieser Limits bewegen."

Neben der Ablöse von Nagelsmann hat der Rekordmeister weitere 42,5 Millionen Euro für Upamecano an Leipzig überwiesen. Richards (FC Reading) und Sven Ulreich (Hamburger SV) kommen ablösefrei.