FC Bayern München - News und Gerüchte: FCB-Talent offenbar vor Wechsel zu Werder Bremen

Jann-Fiete Arp spricht über seine Probleme beim Rekordmeister und seinen neuen Verein Holstein Kiel.

FC Bayern: Talent wohl vor Wechsel nach Bremen

Lars Lukas Mai steht offenbar vor einer Leihe zu Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Dort würde der U21-Europameister auf seinen alten Förderer Markus Anfang treffen. Unter dem neuen SVW-Coach hatte der Innenverteidiger in der vergangenen Spielzeit bereits beim SV Darmstadt (ebenfalls Leihe) gespielt.

Demnach sei der Wechsel zwar noch nicht endgültig beschlossen, aber auf einem guten Weg. "Letzte Details" müssten noch geklärt werden. Von Vereinsseite wurde das Gerücht nicht kommentiert.

Mai hatte sich bei den Profis des FC Bayern ob der großen Konkurrenz auf seiner Position nie durchsetzen können. Seine beiden bisher einzigen Spiele für die Bayern-Profis absolvierte der 21-Jährige im April 2018.

Der Vertrag des Defensivspielers an der Säbener Straße ist noch bis 2023 gültig. Neben Werder wurden in den vergangenen Monaten auch der FC Schalke 04, der Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf und der Schweizer Traditionsklub FC Basel als Interessenten gehandelt.

FC Bayern - Arp: "Nie in ein tiefes Loch gefallen"

Jann-Fiete Arp spielt in der kommenden Saison leihweise für Holstein Kiel in der 2. Bundesliga, um ihm "die Chance auf eine Luftveränderung" (Hasan Salihamidzic) zu geben. Nun sprach der 21-Jährige über seine schwere Zeit beim Rekordmeister.

"Gerade in jungen Jahren, wenn es lange nicht bergauf geht, wird es natürlich irgendwann schwer", erklärte Arp bei Sky und fügte an: "Aber trotz der schwierigen Situation hatte ich immer genügend Leute im Umfeld, die mich aufgebaut haben."

Deshalb sei der Stürmer "nie in ein tiefes Loch gefallen". Arp war 2019 vom Hamburger SV für drei Millionen Euro an die Isar gewechselt und blieb seither ohne Einsatz für die Profis. In der vergangenen Saison stieg er mit den Amateuren in die Regionalliga ab.

Bei den Störchen erhofft sich Arp eine Art Neuanfang, als Leihspieler des FC Bayern will er nicht angesehen werden. "Ich bin natürlich froh, dass ich im jungen Alter schon so eine Erfahrung habe. Am Ende des Tages will ich hier aber genauso als normaler Holstein Kiel-Spieler gesehen werden wie jemand anderes auch", sagte Arp, der noch bis 2024 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag steht.

Kiel sei obendrein ein "geiles Projekt", zu dem er seinen Beitrag leisten wolle. Nach den ersten Trainingstagen gab er sich bereits positiv: "Diese ersten Tage helfen brutal, den Optimismus wieder aufleben zu lassen."

© getty Spielt künftig für Holstein Kiel: Jann-Fiete Arp.

FC Bayern: Ulreich spricht über Rückkehr

Nach einem Jahr Abwesenheit ist Sven Ulreich zum FC Bayern München zurückgekehrt. Er kommt nach seiner Vertragsauflösung ablösefrei vom Hamburger SV und unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

"Es war eine tolle Zeit, die ich bisher in München hatte", sagte Ulreich im Interview mit fcbayern.com erfreut über seine Rückkehr: "Daran möchte ich anknüpfen. Der FC Bayern ist einfach ein toller Klub. Ich habe in Hamburg nach dem verpassten Aufstieg meinen Vertrag aufgelöst. Als die Anfrage aus München kam, brauchte ich nicht lange überlegen. Es war eine große Freude, dass der FC Bayern noch einmal an mir interessiert war."

Zwischen 2015 und 2020 hatte Ulreich fünf Jahre lang die Nummer zwei hinter Manuel Neuer gegeben, ehe er nach der Verpflichtung von Alexander Nübel zum HSV ging. Nun ist Nübel für zwei Jahre an die AS Monaco verliehen worden.

Ulreich freut sich auch auf seinen neuen Trainer Julian Nagelsmann. "Ich habe viel Positives über ihn gehört", erklärte Ulreich: "Ich bin gespannt und verspüre Vorfreude. Bei seinen bisherigen Stationen war Julian sehr erfolgreich. Ich hoffe, dass wir mit ihm daran anknüpfen können."

FC Bayern: Davies untersützt Notleidende in Kanada

Alphonso Davies hat auf die Hitzewelle in seinem Heimatland Kanada reagiert und Hilfsmittel gespendet. Auf Instagram postete der Linksverteidiger des FC Bayern ein Bild von sich mit Wasserflaschen, Sonnencreme und Kleidung.

Derzeit wütet eine außergewöhnliche Hitzewelle im Westen Kanadas rund um die Stadt Edmonton. In der kommenden Wochen werden jeden Tag Temperaturen deutlich über 30 Grad erwartet. Berichten zufolge seien das mehr Tage über 30 Grad als in den letzten fünf Jahren. Auch die 40-Grad-Marke könnte geknackt werden.

"Es ist immer wichtig, seiner Gemeinde etwas zurückzugeben! An meine Mitbürger in Edmonton: Das Bissell Centre braucht unsere Hilfe während dieser Hitzewelle. Lasst uns tun, was wir können, um zu helfen", schrieb Davies.

Bissell Centre ist eine Organisation, die auf der Straße Hilfsmittel an die Bedürftigen verteilt.

