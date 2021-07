Der FC Bayern München bestreitet heute sein zweites Testspiel der neuen Saison. Die Partie gegen Ajax Amsterdam könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Das erste Testspiel unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann ging gegen den 1. FC Köln mit 2:3 verloren. Der FC Bayern München trifft am heutigen Samstag, den 24. Juli, auf den niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam. Hier bei SPOX bleibt Ihr auf dem Laufenden.

FC Bayern München vs. Ajax Amsterdam: Testspiel heute im Liveticker

Vor Beginn: Nach der Partie gegen Ajax geht es für die Bayern noch in der Vorbereitung gegen Borussia Mönchengladbach und den SSC Neapel.

Vor Beginn: Das Spiel findet im Rahmen des Audi Football Summit statt. Erstmalig werden die Münchner im neuen Trikot auflaufen. Auch Zuschauer werden in der Allianz Arena zugegen sein.

Vor Beginn: Die Partie beginnt heute um 16.30 Uhr, als Austragungsort dient die Allianz Arena.

© getty Unter Trainer Julian Nagelsmann bestreitet der FCB heute sein zweites Spiel.

FC Bayern München vs. Ajax Amsterdam: Testspiel heute im TV und Livestream

Das Duell zwischen Bayern und Ajax lässt sich gleich auf zwei Wegen im TV verfolgen. Im Free-TV läuft das Testspiel live und in voller Länge bei RTL, der dazugehörige Livestream ist beim Streamingdienst TVNOW abrufbar. Alle Informationen zu TVNOW und der dortigen Registrierung gibt es hier.

Neben RTL überträgt auch MagentaTV das Bayern-Testspiels an. Der Pay-TV-Sender lässt sich sowohl am TV-Receiver als auch über mobile Endgeräte oder online per Website abrufen.

FC Bayern München: Nächste Termine im Überblick