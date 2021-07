Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: "Habe keine Taktiktafel zu Hause"

Bayern Münchens neuer Trainer Julian Nagelsmann (33) hat sich im Interview mit Sky zu Robert Lewandowski und Leon Goretzka geäußert und zu den aktuell schwierigen Bedingungen auf dem Transfermarkt. Trotz unterschiedlicher Spielsysteme findet sich bei ihm zu Hause allerdings keine Taktiktafel.

"Da kann ich jeden beruhigen. Bei mir zu Hause gibt es keine", versicherte Nagelsmann in Bezug auf die allseits berühmte Taktiktafel. Trotz seiner jungen Jahre gilt er als versierter Taktiker und betonte schon mehrfach, mit den Bayern mehrere Systeme einstudieren zu wollen. Dennoch versuche er, "mein Privatleben schon noch zu trennen von meinem Beruf. Ich weiß, dass hier bei Bayern genügend Taktiktafeln stehen, auf denen ich mich austoben kann."

Zum Thema Taktik an sich sagte Nagelsmann: "Ich finde, dass eine gewisse Variabilität einfach wichtig ist, dass wir auch mal anpassen können. Das hat aber auch damit zu tun, dass man vielleicht auch mal auf Verletzungen reagieren muss oder auf Belastungszeiten." Leistungsträger wie Thomas Müller oder Robert Lewandowski hätten "extrem viele Spielminuten gesammelt", betonte Nagelsmann: "Und wenn du da einfach noch eine zweite, dritte Grundordnung hast, kannst du das vielleicht auch mal ein bisschen besser kompensieren, ihnen mal eine Pause geben."

Bei den vor einigen Wochen aufgeflammten Gerüchten um einen möglichen Abgang von Lewandowski gab sich sein Trainer entspannt: Es sei "ein Stück weit normal, wenn einer so viele Tore schießt, dass nahezu jeder Klub da irgendwie die Fühler mal ausstreckt und abklopft, was passiert." Der Pole habe sich "sehr gut und top motiviert angehört", was die Urlaubs- und Trainingsplanung angehe.

Die Tatsache, dass die Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka noch nicht in trockenen Tüchern ist, sei ebenfalls kein Problem. Er würde gerne noch einige Jahre mit dem Mittelfeldspieler zusammenarbeiten, aber es sei "normal, dass ein Spieler ein bisschen nachdenkt und seinen Wert abklopft."

Nagelsmann: Bayern kann nächstes Jahr die Champions League gewinnen

In puncto Transfermarkt halten sich die Bayern auch aufgrund der Corona-Pandemie derzeit eher zurück. "Wir haben einfach vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten wie die Engländer mit den Fernsehgeldern", sagte Nagelsmann, nach der Pandemie könne sich das aber wieder ändern, "dann wird der FC Bayern auch Spieler holen können."

Auf hohe Ziele will man in München aber nicht verzichten. "Trotzdem hat Bayern vor zwei Jahren die CL gewonnen. Dann ist es auch möglich, dass im nächsten Jahr zu tun", betonte Nagelsmann. In Sachen Titel sei ihm Hansi Flick ein Vorbild: "Das Bild, das Hansi zum Abschied bekommen hat, mit schwarzem Hintergrund und den 1000 Titeln drauf - es sah schon sehr beeindruckend aus. Und das ist natürlich ein erstrebenswertes Ziel." Bayern München stehe dafür, "nach dem Maximalen zu streben."

