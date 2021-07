FC Bayern, News und Gerüchte: Julian Nagelsmann will Joshua Kimmich bremsen

Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann will Joshua Kimmichs Ehrgeiz bremsen und spricht Niklas Süle gute Chancen zu, Stammspieler zu werden. Derweil ist der nächste Spieler ins Mannschaftstraining eingestiegen. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum FC Bayern München.

FC Bayern, News: Nagelsmann über Kimmich: "Nicht immer nur am Limit"

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat vom "riesigen Ehrgeiz" von seinem Leistungsträger Joshua Kimmich geschwärmt, sieht darin allerdings auch eine Gefahr: "Der wollte am liebsten sofort wieder einsteigen, gar nicht in den Urlaub. Ich glaube, das ist schon was, was ich ihm immer mitgebe. Dass er sich immer wieder trotzdem mal Ruhephasen gönnt, um dann seine Mega-Mentalität, aber auch Mega-Qualität auf den Platz zu bringen", sagte Nagelsmann bei Sky.

Kimmich brenne, wie er seinem Coach in einem Gespräch nach der EM offenbarte. "Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man nicht immer nur am Limit ist, sondern sich immer wieder auch mal Phasen gönnt im Leben. Er ist ja auch Familienpapa", erklärte Nagelsmann weiter und lobte den Ex-Leipziger dafür, "wie er Fußball spielt, wie er diesen Sport lebt, wie er nach Erfolg strebt und auch vorlebt, die Jungs auf dem Platz führt".

Kimmich, der am 31. Juli wieder ins Training einsteigt, plane er wie bereits mehrfach betont "überwiegend auf der Sechs ein", wolle sich jedoch nicht komplett festlegen. "Er wird in den seltensten Fällen rechts hinten beginnen, das kann ich schon mal sagen."

Für die Tatsache, dass der Ex-Leipziger bei der EM auf der ungeliebten Position auflaufen musste, will Nagelsmann Ex-Bundestrainer Joachim Löw jedoch keinen Vorwurf machen. "Jogi hat die Jungs im Training. Er hat natürlich auch eine Idee und dann auch andere Spieler auf der Position zentral gehabt. Das ist ein sehr erfolgreicher Trainer, der Weltmeister ist, der darf selber entscheiden, wie er aufstellt."

© imago images Süle und Nagelsmann arbeiteten bereits bei der TSG zusammen.

FC Bayern, News: Süle hat "Riesenchance Stammspieler zu werden"

Ein Spieler, dem Nagelsmann wieder in die Spur verhelfen will, ist Niklas Süle. Zu seinem Schützling aus Hoffenheimer Tagen, der eine enttäuschende Saison mit Verletzungen und Formschwächen hinter sich hat, habe er "einen sehr guten Draht", wie er bei Sky erklärte.

Wie bereits zuletzt nahm er den Innenverteidiger in die Pflicht ("Am Ende des Tages ist es schon so, dass natürlich die intrinsische Motivation am größten sein muss"), sieht bei Süle allerdings aufgrund des "Riesenpotenzials" auch eine "Riesenmöglichkeit, eine tragende Rolle zu spielen".

Dies hänge auch mit der personellen Lage zusammen: "Wir haben Veränderungen in der Kette, wir haben zwei Abgänge. Er kennt den Klub, er kennt die Mannschaft, hat keine Eingewöhnungszeit und hat eine Riesenchance bei dem Trainer, der ihn kennt, Stammspieler zu werden. Und am Ende sage ich, liegt es so ein bisschen an ihm, wie er das hinbekommt."

Da Alphonso Davies und Lucas Hernandez noch einige Wochen ausfallen, sei die Situation in der Abwehr "nicht einfach". Tanguy Nianzou habe "nicht den Rhythmus", Süle ebenfalls nicht. Zudem ist Omar Richards neu im Verein und Chris Richards kehrt von der Leihe aus Hoffenheim zurück. Dies brauche Zeit. "Ich weiß, man hat die im Fußball nicht, bei Bayern noch weniger."

Hier gibt es weitere Aussagen von Nagelsmann zu Robert Lewandowski, Taktik, Ambitionen und vielem mehr.

FC Bayern, News: Choupo-Moting wieder im Mannschaftstraining

Während die EM-Teilnehmer sich weiter im Sommerurlaub befinden, ist mit Eric Maxim Choupo-Moting am Mittwoch ein weiterer Spieler ins Mannschaftstraining des FC Bayern eingestiegen. Anfang Juni hatte er noch zwei Länderspiele mit Kamerun bestritten.

In den vergangenen Tagen absolvierte der Angreifer medizinische Tests und die Leistungsdiagnostik, nun standen taktische Spielformen und Steigerungsläufe auf dem Programm des 31-Jährigen, der seinen Vertrag im Vormonat bis 2023 verlängert hatte. In seiner ersten Saison beim FCB traf er in 32 Spielen neunmal.

Das Trio um Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller steigt am 31. Juli als letztes ins Bayern-Training ein, fünf Tage vorher endet die Pause für die restlichen DFB-Spieler sowie die französischen Nationalspieler und Robert Lewandowski.

Von Vokuhila bis He-Man: Kahn im Wandel der Zeit © imago images 1/35 Oliver Kahn hat es mittlerweile zum Vorstandschef des FC Bayern geschafft. Seine Anfänge auf der großen Bühne jedoch hatte er als Talent in Karlsruhe. Und seine Looks haben sich im Laufe der Zeit teils drastisch verändert. SPOX blickt zurück. © imago images 2/35 Anfang der 90er Jahre ließ Kahn seine Haare einfach wachsen. Das war damals eben so, noch dazu als Fußballer. © imago images 3/35 In Diensten des KSC setzte Kahn vor allem auf den altbewährten Vokuhila. © imago images 4/35 Einzig gekürzt wurde dann und wann mal. © imago images 5/35 Ab 1994 spielte er dann für den FC Bayern, wo er zur Legende wurde. Zum Start gab's direkt ein Fotoshooting mit Ikone Lothar Matthäus, bei dem die Frisur meistens saß. © imago images 6/35 Dass Kahn und Ex-Coach Winnie Schäfer in Karlsruhe den gleichen Friseur hatten, dürfte klar sein, oder? © imago images 7/35 In München musste dann freilich bei der Kopfbedeckung nachjustiert werden. © imago images 8/35 Mitte der 90er aber das bekannte Bild. © imago images 9/35 Teilweise kam dann auch ein Cap zum Einsatz, wir hier gegen den späteren Teamkollegen Giovane Elber, damals noch beim VfB tätig. © imago images 10/35 Bei den zahlreichen Titelfeiern allerdings griff auch Kahn dann doch meist zum Kamm - eine klare Linie musste her! © imago images 11/35 Nicht jedoch im Spiel, da stand der mehrfache Welttorhüter stets unter Strom. © imago images 12/35 Gegen Ende der 90er passte sich das Cap dann farblich auch dem Trikot an. Wer's tragen kann ... © imago images 13/35 Volumen ist alles! © imago images 14/35 Nicht viele können von sich behaupten, solch eine Konstanz im Haupthaar zu haben wie Kahn, hier 1997 in Diensten der Nationalelf. © imago images 15/35 "Einmal den He-Man, bitte!", dürfte die Ansage beim Friseur 1998 gewesen sein. Die "Power" hatte er jedenfalls immer, auch ohne Schwert. © imago images 16/35 Ziemlich zerzaust sah Kahn irgendwann im Mai 1999 bei irgendeinem Spiel in Barcelona aus. Mehr wissen Bayern-Fans ohnehin nicht mehr hier von. © imago images 17/35 Zwei Jahre später in Mailand sah man dann die wehende Mähne nach dem letzten Elfmeter im CL-Finale und Kahns größten Triumph als Fußballer. © imago images 18/35 Anders als die heutigen Stars legte Kahn damals im Vorfeld des Spiels offenbar keinen Wert darauf, die Haare zu richten. © imago images 19/35 Anschließend gab es den Bambi im Jahr 2001 und einen völlig neuen Look! Kurze Haare, gestylt und Koteletten! Ganz was Neues! © imago images 20/35 Dieser neue Kahn samt 70er-Jahre Hemd durfte dann auch zusammen mit Sting, Inge Meysel und Eddie Jordan - Killerkombo - zu Tommy Gottschalk aufs Sofa bei "Wetten, dass..?" © imago images 21/35 2003 wurden die Koteletten etwas kürzer, die Haare wieder etwas länger. © imago images 22/35 Ebenfalls 2003 griff Kahn dann auch noch zum Stirnband - wir wissen auch nicht, was da schieflief. © imago images 23/35 2004 etablierte sich dann der etwas kürzere, aber immer noch recht strukturlose Look. © imago images 24/35 2005 dann kam etwas mehr Struktur dazu - an die lockere Haarpracht von Michael Ballack reichte es aber nicht heran. © imago images 25/35 2006 müssen die Friseure zeitweilig zu gehabt haben ... heutzutage kennen wir das aus anderen Gründen. © imago images 26/35 Einfach mal laufen lassen. © imago images 27/35 Mit seinem achten Meistertitel im Jahr 2008 verabschiedete sich Kahn dann etwas verstrubbelt von der großen Bühne. © imago images 28/35 Ein Abschiedsspiel gab es dann aber doch noch für Kahn, der aber auch zu diesem Anlass nicht allzu viel Zeit mit der Friseur verschwendete. © imago images 29/35 Danach ging es dann zum ZDF als TV-Experte, zunächst einige Jahre an der Seite von Johannes B. Kerner. Die Haare der beiden ähnelten sich merklich. Zufall? © imago images 30/35 Von da an setzte Kahn dann mehr oder minder auf Konstanz. © imago images 31/35 Ob beim Pokal mit KMH ... © imago images 32/35 ... oder vor der EM 2012 - wieder mit KMH ... und wenn auch etwas länger, aber die Frisur saß. © imago images 33/35 Dem FC Bayern blieb er aber immer in irgendeiner Form erhalten, speziell, wenn es Titel zu feiern gab. © imago images 34/35 Zur EM 2016 ging es dann mit Moderator Oliver Welke und Kahn sah erstmals etwas gealtert aus. © imago images 35/35 Mittlerweile ist er Vorstandsboss der Bayern und als solcher im Vergleich zur Konkurrenz aber doch noch ziemlich fit.

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22