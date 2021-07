FC Bayern - News und Gerüchte: Weltmeister rät FCB zu Federico Chiesa

Geht es nach einem italienischen Weltmeister, sollte sich der FC Bayern mit dem italienischen EM-Helden Federico Chiesa befassen. Derweil sollen die Münchner ein englisches Talent ins Auge gefasst haben. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier geht's zu den vergangenen News über den FC Bayern.

FC Bayern - News: Weltmeister rät FCB zu Federico Chiesa

Der FC Bayern fährt derzeit einen Sparkurs, der größere Transfers sehr unwahrscheinlich macht. Doch das hält Beobachter nicht davon ab, dennoch größere Namen ins Gespräch zu bringen.

Einer davon ist Europameister Federico Chiesa, den Trainer Julian Nagelsmann kürzlich lobend erwähnte, gleichzeitig aber betonte, dass dieser mit einem hohen Preisschild daherkomme. Eines, das jedoch berechtigt sei, wie der 2006er Weltmeister Cristian Zaccardo gegenüber Sport1 verriet.

"Chiesa gibt nie auf, ist schnell, attackiert den Gegenspieler und versucht oft zu schießen. Er hat eine Menge Persönlichkeit. Das für ihn ausgegebene Geld ist gerechtfertigt. Er war dieses Jahr einer der besten Spieler bei Juventus, also könnte er ein Spieler von Bayern München sein, auch wenn er viel kostet."

Nagelsmann sagte vor kurzem gegenüber Bild: "Er ist schon ein super Spieler, weil er unglaublichen Elan und Dynamik verkörpert. Ich kenne ihn schon lange und finde ihn herausragend, weil er so unbekümmert ist, oft ins Dribbling geht, sehr schnell den Abschluss sucht."

Wahrscheinlicher wird dies einen Transfer nach München aber voraussichtlich nicht machen, obgleich italienische Medien erst kurz nach dem EM-Finale am Sonntag, in dem Chiesa stark aufspielte, der FCB habe den 23-Jährigen auf seiner Wunschliste.

© getty Federico Chiesa hat das Interesse von Julian Nagelsmann geweckt.

FC Bayern - Gerücht: FCB streckt Fühler nach England-Talent aus

Größere Transfers scheinen bei Bayern derzeit nahezu ausgeschlossen zu sein, entsprechend liegt der Fokus aktuell offenbar eher auf Talenten. Eines davon könnte aktuell noch auf der Insel spielen.

Wie The Athletic berichtet, soll Thierry Small ein Name sein, den die Münchner nun ins Visier genommen haben. Der 16-Jährige ist Außenverteidiger in der Jugend des FC Everton und soll vor einem Abgang stehen. In der Vorsaison machte er 13 Spiele für die U23 der Toffees.

Allerdings könnten die Münchner in dieser Personalie schon zu spät sein, da sowohl Arsenal als auch Manchester United nach Informationen des Portals großes Interesse hätten und als Favoriten gelten.

FC Bayern - Gerücht: Testspiele vor 20.000 Zuschauern

Vor kurzem noch war die Rede davon, dass für die anstehenden Testspiele des FC Bayern in der Münchner Allianz Arena lediglich 1500 Zuschauer zugelassen seien. Doch laut Bild soll sich das nun geändert haben. Laut dem Blatt dürfen die Münchner bis zu 20.000 Karten verkaufen.

Konkret geht es um die Heimspiele gegen Ajax Amsterdam (24. Juli), Borussia Mönchengladbach (28. Juli) und SSC Neapel (31. Juli).

Das entspricht derweil auch der kürzlich verabschiedeten Verordnung, nach der in Bayern maximal 35 Prozent - oder 20.000 Zuschauer - der Stadionkapazität genutzt werden dürfen. Die Regelung hat Stand jetzt auch in der Bundesliga ab August Gültigkeit. In den anderen Bundesländern liegt die zulässige Gesamtkapazität gar bei 25.000 Zuschauern, was etwa Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn als "Ungerechtigkeit" bewertet hatte.

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22