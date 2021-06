Justin Che: FC Bayern muss Transfer von US-Talent vom FC Dallas aufschieben

Leihspieler Justin Che (17) von MLS-Franchise FC Dallas hat beim FC Bayern binnen weniger Monate einen positiven Eindruck hinterlassen. Aus einer festen Verpflichtung wird trotzdem nichts - vorerst.

Dallas will das vertraglich noch bis zum 31. Dezember 2023 gebundene Abwehrtalent nicht freigeben und plant Che für die Western Conference der MLS ein. Darüber informierte der Klub aus Texas den Spieler und dessen Familie nach Informationen von SPOX und Goal bereits vor zwei Wochen.

Sowohl Che als auch die Bayern respektieren diese Entscheidung. Einen neuen Anlauf des deutschen Rekordmeisters könnte es im Winter geben.

Klar ist: Der jüngst in die A-Nationalmannschaft der USA berufene Che hofft auf eine Rückkehr nach München, wo er sich in den vergangenen vier Monaten sehr wohl gefühlt hat. Auch am Campus des FCB ist man überzeugt von dem technisch versierten und robusten Innenverteidiger und traut ihm perspektivisch den Sprung in den Profibereich zu.

Talentförderung: FC Bayern kooperiert mit FC Dallas

Che war bereits von Februar bis Juni dieses Jahres Teil der zweiten Mannschaft des FC Bayern und kam in der 3. Liga auf acht Einsätze. "Justin ist ein talentierter junger Bursche und wir erwarten, dass er eine erfolgreiche Karriere hinlegen wird", zitiert die Washington Post Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer.

Seit 2018 hat der FCB eine Kooperation mit MLS-Gründungsmitglied Dallas, die Talentförderung und der Austausch von Trainingsphilosophien ist ein fester Bestandteil der Partnerschaft.

So kam übrigens auch der Transfer von Chris Richards, der zuletzt an die TSG Hoffenheim ausgeliehen war, im Januar 2019 für knapp 1,1 Millionen Euro zustande.

Justin Che im Steckbrief