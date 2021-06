FC Bayern München: Torwart Früchtl muss bis zu zehn Wochen pausieren - Wechsel geplatzt

Torwarttalent Christian Früchtl vom FC Bayern München ist weiter vom Pech verfolgt. Nach seiner schweren Zeit in Nürnberg muss er nun wohl acht bis zehn Wochen in Folge eines Urlaubsunfalls pausieren. Ein erneuter Wechsel auf Leihbasis ist somit erstmal vom Tisch.

Wie die Bild berichtet, habe sich Früchtl im Urlaub beim Mountainbiken einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und befinde sich deshalb schon wieder in München, um seine Reha zu beginnen.

Für den 21 Jahre alten Schlussmann ist es das nächste Kapitel einer seit einem Jahr andauernden Pechsträhne: Früchtl, der in der Meistersaison der Reservemannschaft 2019/20 noch 27 Spiele absolviert hatte, ließ sich vor Beginn der abgelaufenen Saison vom deutschen Rekordmeister an den 1. FC Nürnberg ausleihen und schlug dafür auch Angebote aus dem Ausland aus.

"Wir hatten sehr, sehr gute Angebote von ausländischen Klubs, bei denen Christian international hätte spielen können und eine ganz klare Zusage hatte, dass er die Nummer eins sein wird", offenbarte Früchtls Berater Christian Rößner im Gespräch mit SPOX und Goal. Früchtl aber entschied sich auch wegen seiner Heimatverbundenheit für den kleineren Schritt zum Zweitligisten Nürnberg.

Dort wurde er zunächst als "talentiertester und bester deutscher Torwart in seiner Altersklasse" vorgestellt, vom neuinstallierten Trainer Robert Klauß aber auf die Bank gesetzt. An seiner Stelle spielte Christian Mathenia und Früchtl machte kein einziges Pflichtspiel in der vergangenen Saison für die Clubberer.

Bayern-Keeper Früchtl: Wechsel wegen Verletzung geplatzt?

"Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass er die Nummer eins werden kann. Ansonsten wäre er nicht gewechselt. Das war im Sommer von allen Seiten anders angedacht", echauffierte sich Rößner bei SPOX und Goal.

Zuletzt soll es nach Bild-Angaben erneut Anfragen für Früchtl aus der 2. Bundesliga und dem Ausland - und dort sogar von Euro-League-Teilnehmern - gegeben haben. Ein Wechsel scheint jedoch angesichts der Verletzung nun zunächst vom Tisch zu sein. Früchtls Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2022.