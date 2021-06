FC Bayern: Sohn von Trainerlegende Toppmöller will offenbar Nagelsmann nach München folgen

Der ehemalige Assistent von Julian Nagelsmann, Dino Toppmöller, will offenbar seinem ehemaligen Wegbegleiter zum FC Bayern München folgen. Das berichtet die Bild.

Der Sohn von Trainerlegende Klaus Toppmöller habe RB Leipzig demzufolge bereits um eine Freigabe gebeten und möchte erneut Co-Trainer von Nagelsmann werden. Mit den Bayern sei sich Toppmöller bereits einig. Toppmöller besitzt die UEFA-Pro-Lizenz und wurde im Juli 2020 Assistenz-Trainer von Nagelsmann bei den Roten Bullen.

Zuvor arbeitete er bis Ende 2019 als Trainer beim belgischen Klub RE Virton, sein Vertrag in Leipzig ist noch bis 2022 datiert. Neben Toppmöller steht auch ein Wechsel von Xaver Zembrod nach München bevor.

Eine der beiden offenen Co-Trainer-Positionen von Jesse Marsch bei RB ist offenbar schon besetzt. Achim Beierlorzer soll nach Leipzig zurückkehren und dem US-Amerikaner assistieren. Beierlorzer, zuletzt Chefcoach in Mainz und Köln, arbeitete bereits zwischen 2014 und 2107 in Sachsen, in der Saison 2014/15 sogar 15 Spiele als Interimstrainer für die Profis. Die zweite Position könnte mit einem Marsch-Vertrauten besetzt werden, der diesen aus Salzburg begleitet.