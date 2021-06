FC Bayern, News und Gerüchte: Denzel Dumfries für den FCB zu teuer?

Ein niederländischer EM-Shooting-Star könnte für den FC Bayern zu teuer sein. Der scheidende Co-Trainer Hermann Gerland hat Jerome Boateng verteidigt. Ein ehemaliger Bayern-Spieler hat auf die Last-Minute-Meisterschaft 2001 zurückgeblickt. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Weitere News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: Dumfries für den FCB zu teuer?

Auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger ist Denzel Dumfries in den Fokus des FC Bayern geraten. Der 25-Jährige, der derzeit mit starken Leistungen bei der EM für die Niederlande für Furore sorgt, könnte für die Münchner allerdings zu teuer sein, wie Sky nun berichtet.

Zwar verfüge der PSV-Spieler über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro, doch der FCB sei nach der Verpflichtung von Dayot Upamecano (42,5 Mio.) nicht gewillt, erneut eine zweistellige Millionensumme auszugeben. "Aktuell ist er zu teuer. Aber das Thema ist auf dem Tisch an der Säbener'', erklärte Sky-Reporter Marc Behrenbeck.

Da Neu-Trainer Julian Nagelsmann in Betracht zieht, beim FC Bayern auf eine Fünferkette umzustellen, wäre Dumfries eine bestens geeignete Option, wie er derzeit für die Elftal unter Beweis stellt. Bei der EM steuerte er in der Rolle als offensiver Außenverteidiger im 3-5-2 bereits zwei Treffer bei und holte einen Elfmeter heraus.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport beschäftigt sich allerdings auch Inter Mailand mit einer Verpflichtung von Dumfries, bei den Nerazzurri könnte er Achraf Hakimi beerben, der mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wird. Eindhovens Dagblad nannte den FC Everton als Favoriten. Dumfries ist noch bis 2023 an Eindhoven gebunden.

Was sind Sergio Ramos' Optionen? PSG, City oder doch Miami? © getty 1/25 Sergio Ramos verlässt nach 16 Jahren Real Madrid. Wohin es den 35-Jährigen verschlägt, ist noch offen. SPOX stellt die Optionen des Innenverteidigers vor. © imago images 2/25 "Die Zeit ist gekommen, eine der schwierigsten in meinem Leben, um mich zu verabschieden", sagte Ramos bei einer Ehrung des Klubs am Donnerstag in Madrid, ehe er mit Tränen in den Augen seine Rede kurzzeitig unterbrechen musste. © getty 3/25 Auf der folgenden virtuellen Pressekonferenz griff der 35-Jährige die Vereinsspitze um den nicht mehr anwesenden Real-Präsidenten Florentino Perez und Manager Jose Angel Sanchez an. Im Zentrum seiner Kritik standen die Vertragsgespräche. © getty 4/25 Er habe, sagte Ramos, eigentlich für weitere zwei Jahre verlängern wollen, letztlich aber einem neuen Einjahresvertrag zugestimmt. Diesen habe ihm Real dann aber verweigert. © getty 5/25 "Ich habe dem Angebot zugesagt, dann wurde mir mitgeteilt, dass die Frist abgelaufen ist", berichtete Ramos. Er habe jedoch nichts von einer Frist gewusst und sei "sehr überrascht" gewesen: "Ich wollte Real nie verlassen." Geld habe keine Rolle gespielt. © imago images 6/25 "Eine einzigartige Etappe meines Lebens geht zu Ende. Nichts wird so sein, wie das, was ich hier erlebt habe", sagte Ramos bei seiner Ehrung und versicherte: "Früher oder später werde ich zurückkommen." © imago images 7/25 "Nun werden wir eine gute Option für mich suchen. Eine Rückkehr nach Sevilla ziehe ich nicht in Betracht, sie tun das bestimmt auch nicht. Was Barca betrifft: es ist ein klares Nein. Da könnt ihr beruhigt sein", erklärte er. © getty 8/25 Da sein Vertrag zum Monatsende ausläuft, müssen die interessierten Klubs keine Ablöse zahlen. Welche Optionen hat der Welt-und Europameister nun? © getty 9/25 ITALIEN - AC MAILAND: Paolo Maldini, aktueller Sportlicher Leiter des Klubs, ist das Idol von Ramos und hätte sicherlich eine Chance auf ein Vertragsgespräch. Ramos soll die Geschichte und der Charme von Milan zusagen. © getty 10/25 Allerdings hat Milan erst kürzlich 28 Millionen Euro für Fikayo Tomori ausgegeben. Zusammen mit Simon Kjaer, der womöglich Kapitän wird, soll er das Abwehrduo bilden. Milan könnte wohl auch nicht das Gehalt des Spaniers (12 Mio. Euro) zahlen. © getty 11/25 ENGLAND - MANCHESTER UNITED: Anders als Milan könnte United locker das Gehalt von Ramos stemmen. Bereits 2015 liebäugelte er mit einem Wechsel zu den Red Devils. © getty 12/25 Konkret wurde ein Wechsel aber nie, United-Legende Rio Ferdinand kritisierte ihn dafür stark: "Er hat United nur benutzt, um einen besseren Vertrag bei Real zu erhalten." © getty 13/25 FC CHELSEA: Bei den Blues könnte Bewegung in die Überlegungen rund um Ramos kommen, sobald sich die Situation rund um Antonio Rüdiger und Andreas Christensen geklärt hat. © getty 14/25 Mit beiden Innenverteidigern, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen, würde der Klub gerne verlängern. Sollten diese jedoch die Angebote ablehnen, müsste sich Chelsea mit einem Verkauf beschäftigen. Somit wäre Platz für Ramos im Kader. © getty 15/25 Allerdings will der Klub einen jungen Kader zusammenstellen, ein Innenverteidiger-Duo bestehend aus Ramos und Thiago Silva (36) würde nicht zur Klub-Philosophie passen. © getty 16/25 MANCHESTER CITY: Laut englischen Medienberichten zufolge sollen die Cityzens der Favorit auf die Verpflichtung sein. Demnach soll es bereits Kontakt zwischen dem Klub und dem Ramos-Lager gegeben haben. © getty 17/25 Eric Garcia (Barcelona) wird den Klub verlassen, auch Aymeric Laporte liebäugelt wohl mit einem Abschied. ManCity würde Ramos wohl einen Zweijahresvertrag anbieten. © getty 18/25 FRANKREICH - PARIS SAINT-GERMAIN: Ein Wechsel von Ramos nach Paris scheint ebenfalls möglich. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi baut weiter an einem Starensemble, um die Champions League zu gewinnen. © getty 19/25 Trainer Mauricio Pochettino könnte auf eine Dreierkette bestehend aus Ramos, Kimpembe und Marquinhos umstellen. Auf den Flügeln könnten Bernat und Hakimi, der kurz vor einem Wechsel nach Paris steht, spielen. © getty 20/25 Allerdings ist fraglich, ob sich Pochettino überhaupt von seiner Viererkette lösen möchte. Kimpembe oder Marquinhos müssten somit auf die Bank weichen, was eher unwahrscheinlich erscheint. © getty 21/25 DEUTSCHLAND - FC BAYERN: Vor einigen Monaten soll Ramos dem Deutschen Rekordmeister angeboten worden sein, so die Bild-Zeitung. Die Bayern lehnten aber ab. © getty 22/25 Auf der einen Seite will der Klub nicht das Gehalt zahlen, dass sich Ramos vorstellt. Auf der anderen Seite vertrauen die Bayern auf ihre jungen Innenverteidiger. © getty 23/25 USA - INTER MIAMI: Sollte sich Ramos dazu entscheiden, Europa zu verlassen, ist Miami die wahrscheinlichste Option. Der Klub von David Beckham arbeitet seit Monaten daran, eine Startruppe zusammenzustellen. © getty 24/25 So wechselten im letzten Sommer Blaise Matuidi und Stürmer Gonzalo Higuain von Juventus in die USA. In Miami könnte es sogar zum Wiedersehen mit Cristiano Ronaldo kommen, der ebenfalls mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht wird. © getty 25/25 Allerdings müsste Ramos deutliche Gehalteinbußen hinnehmen, da es in der MLS den Salary Cap gibt. Javier Hernandez ist aktuell mit 6 Mio. US-Dollar der Topverdiener der Liga.

FC Bayern, News: Gerland verteidigt Boateng

Der scheidende Bayern-Co-Trainer Hermann Gerland hat Abwehrspieler Jerome Boateng gegen Kritik in Schutz genommen. "Jerome Boateng wird völlig falsch beurteilt! Er ist ein exzellenter Innenverteidiger. Andere sehen das anders, aber ich bewerte die Leistung und die war top, top im letzten Jahr" sagte der 67-Jährige im Bild-Podcast "Phrasenmäher".

Nach neun Jahren Bayern wird der auslaufende Vertrag des 32-Jährigen nicht verlängert, für diese Entscheidung hat Gerland kein allzu großes Verständnis: "Er ist ein Weltklasse-Mann. Er hat eine überragende Spieleröffnung. Natürlich kommt auch mal ein Fehlpass. Wenn Jerome aber einen spielt, dann geht der nicht über eine, sondern über drei Stationen. Der wird dann aber vom Torwart abgefangen und ist ungefährlich."

Boateng absolvierte in der abgelaufenen Saison 29 Spiele in der Bundesliga, lediglich Manuel Neuer, David Alaba, Thomas Müller und Robert Lewandowski standen länger auf dem Platz als der 76-fache Nationalspieler, der von Joachim Löw nicht für die EM reaktiviert wurde.

Wie Gerland verlässt er den FCB, sein zukünftiger Arbeitgeber steht noch nicht fest. Gleiches gilt für den "Tiger", der sich durchaus eine Zukunft beim DFB an der Seite von Hansi Flick vorstellen kann: "Wenn mich einer fragt: Hermann, willst du da mitmachen? Dann ist die Antwort doch klar. Das ist doch normal", sagte Gerland.

Glücksfall Gerland: Diese Stars entdeckte der Tiger bei Bayern © imago images 1/32 Beim FC Bayern geht eine Ära zu Ende, Hermann Gerland wird den Verein verlassen. Er ist Entdecker zahlreicher Talente, die sich später zu Weltstars entwickeln sollten. Zu seinem 67. Geburtstag zeigt SPOX eine Auswahl. © imago images 2/32 Ab 1990 arbeitete der gebürtige Bochumer für den FCB und dort lange Jahre als Trainer der zweiten Mannschaft. Nach einem Abstecher nach Nürnberg, Berlin, Ulm und Bielefeld ist er den Münchnern seit 2001 treu, ob als NLZ-Leiter oder Co-Trainer der Profis. © getty 3/32 "Ich denke, ich habe ein gutes Auge", bewertete Gerland seine Begabung als Talentespäher. Hansi Flick meinte über seinen Co: "Wenn Hermann ein Urteil abgibt, kann ich es zu 100 Prozent unterschreiben. Mit ihm unterhalte ich mich gern über Talente." © imago images 4/32 THOMAS MÜLLER: 35-mal kam der spätere Star unter Gerland in der U23 zum Einsatz (16 Tore), ehe er zu den Profis befördert wurde und durchstartete. Mit vielen legendären Trainern arbeitete er dort zusammen, der Tiger blieb jedoch stets die Nummer eins. © imago images 5/32 “Am meisten Spaß und Gaudi hatte ich mit Gerland, weil der zu Beginn meiner Spielerkarriere noch ein sehr verbissener Amateurcoach war”, sagte Müller, viele Sprüche hätten sich die beiden in all den Jahren gedrückt. © imago images 6/32 Müller, selbst nicht gerade als Vertreter der leisen Töne bekannt, erklärte zudem über seinen langjährigen Begleiter: "Ich bin mal drei Stunden mit ihm im Auto gesessen, da brauchst du kein Radio mehr." © imago images 7/32 PHILIPP LAHM: "Wenn Lahm kein Bundesliga-Spieler wird, gebe ich meine Lizenz ab und werde Volleyball- oder Was­ser­ball­trainer", kündigte Gerland früh an. Lahm habe bereits im Alter von 15 Jahren wie ein 30-Jähriger gespielt. © imago images 8/32 Seiner Begeisterung verlieh er mit einem ungewöhnlichen Vergleich Ausdruck: "Lahm beim Fußball zuzusehen ist wie eine leckere Bratwurst. Das ist mir viel lieber als Sushi oder Langusten oder sowas." © imago images 9/32 Mit 15 schloss sich der späterer Weltmeister-Kapitän dem FCB an und ging seinen Bayern nur zwei Jahre fremd (2003-2005 in Stuttgart). Gerlands Einfluss? "Ich bin nicht der Entdecker, der war da. Ich habe gesehen, dass er gut war, und der war gut." © imago images 10/32 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Ein weiterer Ur-Bayer, auf den Gerland in jungen Jahren großen Einfluss hatte und begeistert war, es ihn aber nicht immer spüren ließ, unter anderem als dieser sich mit 17 Jahren seine Haare schwarz färbte. © getty 11/32 "Schweini, heute kannst du so lange laufen, bis die Haare wieder blond sind", sagte er zu ihm. "Basti hatte immer den Schalk im Nacken und er hat auch mal Mist gebaut. Er hat dann von mir einen drauf gekriegt." Seitdem hat sich viel geändert. © getty 12/32 Im Herbst seiner Karriere führte ihn der Weg noch nach Manchester und Chicago, die “sportliche und menschliche Entwicklung” sei "unglaublich". Der 121-fache Nationalspieler wurde laut Gerland mit der Zeit "zum Mann und Weltklassespieler". © imago images 13/32 MATS HUMMELS: "Ich habe schon immer gewusst, dass er eine Bombe wird, wir hätten ihn nie abgeben dürfen." Mit Wehmut blickte Gerland auf den Wechsel des Verteidigers zum BVB zurück, erst auf Leihbasis, 2009 dann fest für nur vier Millionen Euro. © imago images 14/32 Das Lob gab Hummels, 42-mal für die kleinen Bayern am Ball, zurück an den Tiger. "Er ist für mich natürlich einer meiner wichtigsten Wegbegleiter und Förderer. Er hat mich damals immer schon gepusht, und klar, er hat mich auch gefordert ohne Ende." © imago images 15/32 Von Hummels' Markenzeichen, den Außenristpässen, war Gerland anfangs überhaupt kein Fan. "Die kannst du schön weglassen", habe er gesagt. 2016 kehrte Hummels für drei Jahre zurück nach München, eine Spielzeit davon unter Co-Trainer Gerland. © imago images 16/32 DAVID ALABA: Nach seinem Wechsel von der Austria wurde der 16-Jährige direkt in die U19 hochgezogen und geriet früh in Gerlands Fokus: "Wenn ich ihn spielen sehe, bekomme ich gute Laune", stellte dieser fest. © imago images 17/32 Der Rest ist Geschichte: Nach halbjähriger Leihe nach Hoffenheim startete der Österreicher bei den Profis durch. Nur in puncto Einbürgerung war Gerland nicht erfolgreich: "Ich habe wirklich alles versucht. Mehrfach. Er ist halt ein Wiener." © getty 18/32 HOLGER BADSTUBER: Gemeinsam mit Badstubers Vater machte Gerland 1985 den Fußballlehrer, daraus entstand eine Freundschaft. So war auch der Weg zu Filius Holger nicht weit, den Gerland 2002 in die Jugendabteilungen des FCB holte. © imago images 19/32 Badstuber habe "schnell für viel Furore gesorgt", wurde dann aber immer wieder von "unvorstellbaren Verletzungen" zurückgeworfen. "Jerome Boateng, Mats Hummels und der Holger - das war ja dieselbe Leistungskategorie." © imago images 20/32 ANDREAS OTTL: Wie Badstuber durchlief der Sechser sämtliche Jugendabteilungen des FCB und gehörte ab 2005 dem Profikader an, ehe er den Klub 2011 zur Hertha verließ. Vorausgegangen war eine Leihe zum FC Augsburg. © getty 21/32 Von Gerland wurde er 2002 in das Aufgebot der Regionalliga berufen, zwei Jahre später gewannen sie gemeinsam die Meisterschaft. Für den FCB, Nürnberg, Berlin und Augsburg lief er 148-mal in der Bundesliga auf, ehe er seine Laufbahn 2004 beendete. © getty 22/32 JAMAL MUSIALA: "Das war mit sein bester Kopfball, den ich in seiner Zeit hier bei uns je gesehen habe", sagte Flick nach Musialas Treffer gegen Wolfsburg im April. Der Dank ging an Gerland, der mit dem Youngster zuvor am Kopfballpendel gearbeitet hatte. © imago images 23/32 "Im Training machen die anderen sich immer ein bisschen über meine Kopfbälle lustig, weil es jetzt nicht meine Stärke ist", erklärte Musiala das spezielle Training. "Der Tiger war dann auch richtig happy und wir haben einfach gelacht." © getty 24/32 CHRISTIAN NERLINGER: Ab 1985 beim FC Bayern, musste er den Weg zu den Profis Anfang der 90er über die Amateure gehen - unter Gerland. 1993 schaffte er dann den Durchbruch und bestritt bis 1998 207 Spiele für den FCB. Später drei Jahre Sportdirektor. © imago images 25/32 DIETMAR HAMANN: Der "lange Dünne" war Gerland bei einem A-Jugendspiel von Wacker München aufgefallen, im Anschluss nahm er Kontakt mit Vater Hamann auf und wollte diesen von einem Wechsel überzeugen. Kein leichtes Unterfangen. © imago images 26/32 Denn auch 1860 München hatte angefragt. Kein Problem für den Tiger, der entgegnete: "Das ist mir scheißegal, was die wollen. Ich will, dass der Junge kommt. Und dann ist er gekommen." Obwohl Uli Hoeneß nicht überzeugt war, sollte Gerland recht behalten. © getty 27/32 MARKUS BABBEL: Vor der Saison 1991/92 empfahl Gerland dem damaligen Profitrainer Jupp Heynckes den Nachwuchsspieler Babbel, der zu Beginn der Saison regelmäßig in der Startelf stand. Nach dessen Entlassung blieben weitere Einsätze aus. © imago images 28/32 Babbel habe Gerland "sehr viel zu verdanken". Nach zwei Spielzeiten beim HSV kehrte er nach München zurück, ehe Stationen in England folgten. Die Karriere beendete der Europameister in Stuttgart und brachte es auf 182 Bundesliga-Partien. © imago images 29/32 SAMY KUFFOUR: Ein halbes Jahr verbrachte der Ghanaer bei Zweitligist Nürnberg, unter Trainer Gerland kam er dort zwölfmal zum Einsatz. In den folgenden Jahren machte er sich auch bei den Bayern unvergesslich, u.a. mit dem Champions-League-Sieg. © getty 30/32 Gerland war in dieser Zeit ein stetiger Ansprechpartner für Kuffour. "Frau Hermann", wie er Gerlands Ehefrau nannte, kochte häufig für ihn, Gerlands Töchter brachten ihm in Österreich das Skifahren bei. Bis 2005 spielte der heute 44-Jährige für den FCB. © imago images 31/32 Ob Piotr Trochowski, David Jarolim, Zvjedan Misimovic, Paolo Guerrero oder Christian Lell: Die Liste der Gerland’schen Entdeckungen ließe sich endlos fortsetzen. "Er ist ein Glücksfall für uns", wurde Ehrenpräsident Hoeneß nie müde zu betonen. © imago images 32/32 Ebenso legendär wie sein Auge für Talente sind seine Sprüche: "Fürs Streicheln sind die Freundinnen zuständig", sagte er über seinen Umgangston, sein Spitzname sei in der Heimat nicht gebräuchlich: "Meine ehemaligen Mitspieler sagen alle Eiche zu mir."

FC Bayern, News: Di Salvo blickt auf Last-Minute-Meisterschaft zurück

Acht Spiele bestritt Antonio di Salvo zwischen 1999 und 2001 für den FC Bayern unter Trainer Ottmar Hitzfeld und erlebte somit auch die legendäre Last-Minute-Meisterschaft 2001 hautnah mit, als Patrik Anderson den FCB in der 94. Minute gegen Hamburg zur Meisterschaft schoss.

"Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns die letzten Minuten neben der Bank aufgehalten haben und hofften, dass das Ding reingeht. Es kam dann zum Freistoß, den Patrik auch reingemacht hat. Danach weiß ich nur noch, wie alle Richtung Platz gestürmt sind und in der Traube versunken sind", erklärte di Salvo im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche".

Obwohl es für den heute 42-Jährigen nicht zum Durchbruch bei den Münchnern reichte, hat er an Hitzfeld nur die "allerbesten Erinnerungen", insbesondere in menschlicher Hinsicht: "Es gibt Menschen, die kommen in die Kabine und dann ist es plötzlich ganz ruhig. Die Aura hat er auf jeden Fall ausgestrahlt. Er war ein Gentleman und wenn er reinkam, war es erstmal still."

Von diesem habe er auch viel für die eigene Trainerkarriere mitgenommen. Nachdem er im weiteren Karriereverlauf vor allem für seine Stationen bei Hansa Rostock und 1860 München in Erinnerung ist, arbeitete er im Anschluss als Co-Trainer bei der U17 des FC Bayern und seit 2016 als Assistent der deutschen U21. In dieser Funktion wurde er an der Seite von Stefan Kuntz jüngst Europameister.

