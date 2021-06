FC Bayern München, News und Gerüchte: Nächster Trainer verlässt offenbar FCB

Offenbar verlässt ein weiteres Mitglied aus dem Trainerstab von Hansi Flick den FC Bayern. Kinsgley Coman ist von Frankreichs Nationalmannschaft abgereist und Michael Cuisance möchte unter Neu-Coach Julian Nagelsmann wohl neu angreifen. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

Die News und Gerüchte zum FC Bayern vom Vortag findet Ihr hier.

FC Bayern: Folgt Röhl Flick zum DFB?

Co-Trainer Danny Röhl verlässt den FC Bayern München trotz seines laufenden Arbeitspapiers bis 2022 (Option bis 2023) offenbar vorzeitig. Das berichten Sport1 und die Bild-Zeitung übereinstimmend.

Der 32-Jährige hatte demnach über einen längeren Zeitraum intensive Gespräche geführt - auch mit dem künftigen Trainer Julian Nagelsmann.

Röhl war vor zwei Jahren nach München gekommen und gewann als Teil des Trainerteams von Hansi Flick sieben Titel. Seinem Förderer könnte er nun zur deutschen Nationalmannschaft folgen.

Wie die Bild erfahren haben will, strebe Röhl einen Job als Co-Trainer vom neuen Bundestrainer Flick an. "Er ist für mich ein sehr wichtiger Mann an meiner Seite. Was die Spielphilosophie angeht, haben wir die gleiche Idee. Das ist wichtig", sagte Flick über den Zwickauer einst.

Röhl hatte vor seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister als Assistent von Ralph Hasenhüttl in Southampton und Leipzig sowie als Videoanalyst gearbeitet. Letzteren Job übte er auch erst bei den Bayern aus, ehe ihn Flick förderte.

Nach der Bekanntgabe des Flick-Abschieds hatten dem FCB bereits Co-Trainer Hermann Gerland, der ebenfalls beim DFB im Gespräch ist, und Miroslav Klose (Thrombose verhindert vorerst einen neuen Job) den Rücken gekehrt.

Nagelsmann nimmt dafür aller Voraussicht nach seine engsten Helfer aus Leipzig mit an die Isar. So sollen ihm Videoanalyst Benjamin Glück (35) sowie die Co-Trainer Xaver Zembrod (54) und Dino Toppmöller (40) folgen.

© getty Julian Nagelsmann darf seine Assistenten wohl mit nach München nehmen.

FC Bayern: Coman reist von Frankreichs Nationalmannschaft ab

Kingsley Coman hat die französische Nationalmannschaft verlassen, kehrt allerdings zurück in den Kader. Der Grund für die Abreise des 25-Jährigen ist allerdings keine Verletzung, sondern ein erfreulicher. Coman wird Vater und möchte bei der Geburt seines Kindes dabei sein.

Trainer Didier Deschamps und auch die UEFA erlaubten dem Flügelspieler des FC Bayern die Abreise. Laut dem französischen Verband seien zudem alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Gesundheit getroffen worden.

Coman soll bereits am kommenden Samstag wieder im französischen Lager in Budapest eintreffen, um für die Partie gegen Ungarn zur Verfügung zu stehen.

Der Offensivmann war beim Auftaktspiel der Equipe Tricole gegen Deutschland (1:0-Sieg) nicht zum Einsatz gekommen. Auch Schweiz-Keeper Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) hatte sein Team aus diesem Grund verlassen.

FC Bayern: Cuisance will wohl unter Nagelsmann angreifen

Der zuletzt an Olympique Marseille ausgeliehene Michael Cuisance will unter Julian Nagelsmann offenbar neu beim FC Bayern angreifen. Wie Sport1 berichtet, wolle der Mittelfeldspieler die gesamte Vorbereitung auf die anstehende Saison in München absolvieren, um sich dem Nachfolger von Hansi Flick zu präsentieren.

Der 21-Jährige war bei den Franzosen in der abgelaufenen Saison auf 23 Ligaspiele mit drei Scorerpunkten in der Ligue 1 gekommen. Die Kaufoption in Höhe von kolportierten 18 Millionen Euro wollte Marseille aber nicht ziehen.

Trotz seines Ehrgeizes, unter Nagelsmann durchzustarten, gelte Cuisance dem Bericht zufolge weiterhin als Verkaufskandidat.

© getty Kehrt vorerst nach München zurück: Michael Cuisance.

