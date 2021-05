FC Bayern, News und Gerüchte: Georginio Wijnaldum in Liverpool verabschiedet - Weg zum FCB frei?

Georginio Wijnaldum ist beim FC Liverpool verabschiedet worden. Der Weg für einen Transfer zum FC Bayern wäre damit frei. Der FCB bekommt einen Eintrag ins goldene Buch Münchens. Manuel Neuer klagt über die Abschiede von Miroslav Klose und Hermann Gerland. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Die FCB-News des Vortages findet Ihr hier.

FC Bayern: Wijnaldum in Liverpool verabschiedet

Nach dem Abgang von Georginio Wijnaldum beim FC Liverpool könnten die Gerüchte über einen möglichen Transfer zum FC Bayern wieder laut er werden. Nach dem 2:0-Heimsieg zum Saisonabschluss gegen Crystal Palace wurde der 30-Jährige mit einem Spalier und einer langen Ehrenrunde vor den 10.000 zugelassenen Fans verabschiedet. Er verlässt die Reds ablösefrei.

"Ich wäre gerne noch viele Jahre bei Liverpool geblieben", schrieb er am Sonntag bei Twitter, "aber leider haben sich die Dinge anders entwickelt. Ich muss ein neues Abenteuer beginnen." Zum Schluss kündigte er kryptisch an, noch einmal Revue passieren zu lassen, "wie alles gelaufen ist", weil es die Fans "verdient" hätten, "die Geschichte dahinter zu erfahren".

Noch habe er bei keinem Klub unterschrieben, betonte er. Gerüchte um einen Wechsel zum FC Barcelona gibt es schon seit Monaten, inzwischen gilt aber auch der FC Bayern als aussichtsreicher Kandidat. Dort muss Javi Martinez ersetzt werden, der die Münchner ebenfalls ablösefrei verlässt. "Wir werden sehen, was ich in den nächsten Wochen mache", so Wijnaldum, der bei seinem letzten Spiel "mit den Tränen kämpfen" musste.

Sein Trainer Jürgen Klopp ist sich indes "sehr sicher", dass Wijnaldum einen "großartigen" Klub finden werde: "Jeder Klub, der an ihm interessiert ist, soll mich anrufen und mich nach ihm fragen. Dann wird man ihn definitiv nehmen", so der LFC-Coach.

Georginio Wijnaldum: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Gespielte Minuten Premier League 38 2 - 2.947 Champions League 9 - - 719 FA Cup 2 1 - 152 Community Shield 1 - - 90 EFL Cup 1 - - 14 Gesamt 51 3 - 3.922

FC Bayern: Frauenmannschaft vor dem Meistertitel

Die Fußballerinnen beim FCB haben vor dem letzten Spieltag bereits eine Hand an der Schale. Am Sonntag gab es ein 4:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen. Der Vorsprung auf Leverkusen beträgt vor dem Saisonabschluss damit zwei Punkte, zudem ist die Tordifferenz eine deutlich bessere.

"Es ist ein letzter Schritt, ein Riesenschritt", sagte Abwehrchefin Marina Hegering: "Wir müssen auf Sieg spielen. Alles oder nichts." Auch wenn schon ein Remis reicht, will auch Trainer Jens Scheuer mit dem 20. Liga-Sieg "eine grandiose Saison krönen". Am letzten Spieltag geht es am 6. Juni gegen Eintracht Frankfurt

