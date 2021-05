FC Bayern, News und Gerüchte: Franz Beckenbauer geht bei Manuel Neuer von plötzlichem Karriereende aus

FC-Bayern-Legende Franz Beckenbauer geht davon aus, dass Manuel Neuer seine Karriere "von heute auf morgen" beenden könnte. Der zukünftiger Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird sein FCB-Debüt nicht im Supercup gegen Borussia Dortmund feiern. Außerdem weist der 33-Jährige die Gerüchte um eine Mitschuld am Aus von Hermann Gerland bei den Bayern zurück. Lars Lukas Mai hat wohl mehrere Interessenten aus der zweiten Bundesliga. Alles News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Hier gibt es noch mehr FCB-News.

FC Bayern - News: Beckenbauer geht bei Neuer von plötzlichem Karriereende aus

FCB-Legende Franz Beckenbauer geht von einem plötzlichen Karriereende von Keeper Manuel Neuer aus. Zwar könne der 35-Jährige "im Gegensatz zu Kollegen, die im Abstiegskampf häufiger hechten müssen", länger spielen, "doch der Zeitpunkt kommt, da wird er von heute auf morgen merken, dass es nun genug ist und die Karriere beenden", so Beckenbauer gegenüber der Sport Bild.

Darüber hinaus lobte der "Kaiser" Neuer für dessen außergewöhnliche Leistungen und Spielweise. "Neuer war der erste Torwart der Welt, der wie ein Libero spielte. Mittlerweile ahmen ihn viele nach, auch wenn er bisher unerreicht ist", schwärmte der 75-Jährige vom Münchner Kapitän.

Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern. Dort absolvierte er seitdem 433 Pflichtspiele, in denen er 212 Mal ohne Gegentor blieb. Sei aktueller Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis 2023. Zuletzt hatte er erklärt, "noch eine Weile aktiv auf dem Platz zu stehen. Ich habe noch viele Ziele und bin extrem motiviert. Was danach kommt, können wir dann ja besprechen."

Lewandowskis 41 Tore im europäischen Vergleich: Nur noch neun! © getty 1/14 Robert Lewandowski hat mit seinem 41. Saisontor am letzten Spieltag den Bundesliga-Rekord von Gerd Müller gebrochen. Wir blicken auf die Rekorde der 13 Top-Ligen Europas – sortiert nach der Anzahl der Tore. © getty 2/14 Premier Liga (Ukraine): HENRIKH MKHITARYAN (Shakhtar Donetsk, 2012/13) – 25 Tore © getty 3/14 Premier Liga (Russland): SEYDOU DOUMBIA (ZSKA Moskau, 2011/12) – 28 Tore © getty 4/14 Premier League (England): ALAN SHEARER (Blackburn Rovers, 1994/95) – 34 Tore © getty 5/14 Serie A (Italien): GONZALO HIGUAIN (SSC Neapel, 2015/16, im Bild), CIRO IMMOBILE (Lazio Rom, 2019/20) und GINO ROSSETTI (FC Turin, 1928/29) – 36 Tore © Twitter 6/14 Süper Lig (Türkei): TANJU COLAK (Galatasaray SK, 1987/88) – 39 Tore © imago images 7/14 Jupiler Pro League (Belgien): JULES VAN CRAEN (Lierse SK, 1942/43) und ARTHUR CEULEERS (VAC Beerschot, 1942/43) – 41 Tore (keine Bilder im Archiv) © imago images 8/14 Tipico Bundesliga (Österreich): HANS KRANKL (Rapid Wien, 1977/78) – 41 Tore © getty 9/14 Bundesliga (Deutschland): ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern, 2020/21) – 41 Tore © imago images 10/14 Eredivisie (Niederlande): COEN DILLEN (PSV Eindhoven, 1956/57) – 43 Tore © imago images 11/14 Ligue 1 (Frankreich): JOSIP SKOBLAR (Olympique Marseille, 1970/71) – 44 Tore © getty 12/14 Liga NOS (Portugal): HECTOR YAZALDE (Sporting Lissabon, 1973/74) – 46 Tore © imago images 13/14 Scottish Premiership (Schottland): JIMMY MCGRORY (Celtic FC, 1935/36) – 50 Tore © getty 14/14 Primera Division (Spanien): LIONEL MESSI (FC Barcelona, 2011/12) – 50 Tore

Bayern - News: Nagelsmann gibt FCB-Debüt im DFB-Pokal

Das Supercup-Finale zwischen Meister FC Bayern München und Pokalsieger Borussia Dortmund findet am 17. August im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt. Das gab die DFL am Mittwoch bekannt.

Damit steht fest, dass das erste Pflichtspiel von Neu-FCB-Trainer Julian Nagelsmann nicht das prestigeträchtige Duell zwischen den Bayern und dem BVB ist. Stattdessen muss der 33-Jährige mit dem deutschen Rekordmeister zunächst in der ersten Runde des DFB-Pokals (6.-9. August) antreten. Auch der erste Spieltag der Bundesliga (13.-15. August) ist vor dem Supercup-Finale terminiert.

Die beiden Teams standen sich bisher neun Mal im Supercup gegenüber. 2020 holten sich die Münchner den Sieg, 2019 ging der Titel an Dortmund. Die Bilanz spricht knapp für den BVB, fünfmal verließen die Dortmunder den Platz als Sieger.

FCB - Gerücht: Zweiligisten an Lars Lukas Mai interessiert.

Wie der kicker berichtet hat sich Bayern-Innenverteidiger Lars Lukas Mai ins Blickfeld einiger Zweitligisten gespielt. Demnach haben der FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV Interesse an einer Verpflichtung.

Mai war in der vergangenen Spielzeit an den SV Darmstadt 98 ausgeliehen. Dort absolvierte er 29-Zweitligapartien sowie drei Spiele im DFB-Pokal. Beim FC Bayern kam der 21 Jährige bislang hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

FC Bayern - Nagelsmann: Gerland-Abschied "hat nichts mit mir zu tun"

Der künftige Trainer des FC Bayern Julian Nagelsmann hat die Gerüchte über einen Zusammenhang zwischen seinem Engagement in München und Hermann Gerlands gleichzeitigem Aus beim deutschen Rekordmeister zurückgewiesen. "Dass Hermann nicht bleiben will, hat nichts mit mir zu tun. Das wurde teilweise völlig falsch interpretiert. Ich habe dem Verein gesagt, dass ich gern zwei Co-Trainer und einen Analysten mitbringen würde. Ich habe aber nie gesagt, dass ich für diesen oder jenen Mitarbeiter keinen Platz habe oder, dass jemand nicht gewünscht ist", betonte Nagelsmann gegenüber der Sport Bild.

Zudem gab der 33-Jährige Einblicke in seine Arbeit sowie seine Planungen für die nähere und fernere Zukunft. Was seine generelle Zielsetzung in München betrifft, stellte er klar: "Die Erwartungshaltung bei den Bayern steht ja sowieso immer fest. Man sollte Meister werden, den Pokal gewinnen, und man sollte auch in der Champions League weit kommen. Dieser Herausforderung stelle ich mich."

Allerdings sei auch der Job beim Rekordmeister für ihn nur ein Abschnitt seiner Karriereplanung, so Nagelsmann. Er habe "einen gewissen Lebensplan und gehe deshalb nicht davon aus, dass ich den Job weitere 20 oder 30 Jahre machen werde." Nagelsmann räumte jedoch ein: "Mir ist bewusst, dass ich einen absoluten Traumjob ausüben darf und ich bin jeden Tag dankbar für dieses Privileg. Gleichzeitig hatte ich in meinem Leben selten Zeit für Dinge, die ich neben dem Fußball gern mache. Erst durch meine Karriere als Nachwuchsspieler, dann durch meinen Job als Trainer."

Toni, Ribery und üble Fehlgriffe: Hoeneß-Transfers im Check © getty 1/50 Luca Toni feiert am heutigen Mittwoch seinen 44. Geburtstag. Zu diesem Anlass bewertet SPOX die Transfers vom ehemaligen Bayern-Manager Uli Hoeneß in seinen letzten fünf Spielzeiten (2004/05 bis 2008/09). © getty 2/50 Hoeneß hatte seine Spielerkarriere 1979 aufgrund der Nachwirkungen einer Knieverletzung früh beendet und übernahm noch im selben Jahr das Management des FCB. Mit nur 27 Jahren wurde er so der jüngste Manager der Bundesliga-Geschichte. © getty 3/50 SAISON 2004/2005: Lucio (Innenverteidiger, kam für 12 Mio. Euro von Bayer Leverkusen) – NOTE: 1,5. © getty 4/50 Kam bereits als Weltmeister nach München und steigerte sich dort endgültig zum Weltklasse-Verteidiger. Lucio blieb fünf Jahre und wurde dreimal Meister, ehe es ihn nach Mailand zog. Stets gefürchtet: seine berühmten Ausflüge nach vorne. © getty 5/50 Torsten Frings (Mittelfeldspieler, kam für 9,25 Mio. Euro von Borussia Dortmund) – NOTE: 4. © getty 6/50 Traf bei den Bayern auf seinen ehemaligen Trainer Felix Magath. Frings spielte meist von Beginn an und gewann in seiner Debütsaison gleich das Double, so wirklich passte er jedoch nicht nach München. Wurde nach einem Jahr mit Verlust an Bremen verkauft. © getty 7/50 Andreas Görlitz (Rechtsverteidiger, kam für 2,5 Mio. Euro von 1860 München) – NOTE: 5. © getty 8/50 Riss sich gleich in seiner ersten Saison für die Münchner das Kreuzband und fiel fast zwei Jahre aus. Nach seinem Comeback wurde Görlitz ausgeliehen, bei seiner Rückkehr machte die Ferse Probleme. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. © getty 9/50 Vahid Hashemian (Stürmer, kam für 2 Mio. Euro vom VfL Bochum) – NOTE: 5. © getty 10/50 Der Iraner stieß aus Bochum zum Rekordmeister, es wurde jedoch schnell klar, dass dieser Schritt für ihn eine Nummer zu groß war. Hashemian machte nur 15 Spiele (ein Tor) für die Bayern und wurde nach einem Jahr für 1,3 Mio. an Hannover 96 abgegeben. © getty 11/50 Bixente Lizarazu (Linksverteidiger, kam ablösefrei von Olympique Marseille) – NOTE: 2,5. © getty 12/50 Kehrte nach kurzem Gastspiel in Marseille nochmal für eineinhalb Jahre zurück, um den verletzten Philipp Lahm zu ersetzen. Machte seine Sache gut und gewann zwei weitere Meisterschaften, ehe er wieder für Lahm Platz machte und seine Karriere beendete. © getty 13/50 SAISON 2005/2006: Valerien Ismael (Innenverteidiger, kam für 8,5 Mio. Euro von Werder Bremen) – NOTE: 3. © getty 14/50 War in seiner Debütsaison unumstrittener Stammspieler und gewann mit den Bayern das Double. 2006 zog sich der Franzose aber noch vor Saisonbeginn einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und fand nie mehr in Spur. Wurde im Winter 2008 nach Hannover verkauft. © getty 15/50 Julio dos Santos (Mittelfeldspieler, kam für 2,7 Mio. Euro von Cerros Porteno) – NOTE: 5. © getty 16/50 Kam als möglicher Nachfolger von Michael Ballack aus Paraguay, konnte die Erwartungen aber nie erfüllen. In Wolfsburg sollte er Spielpraxis sammeln, verletzte sich jedoch schwer. Nach zwei weiteren Leihgeschäften wurde er 2008 ablösefrei verkauft. © getty 17/50 Ali Karimi (Mittelfeldspieler, kam ablösefrei von Al-Ahli) – NOTE: 4,5. © getty 18/50 Asiens Fußballer des Jahres konnte sein Potenzial in seiner ersten Saison in Teilen andeuten: Karimi machte 26 Spiele für die Bayern und gewann das Double. Baute dann jedoch stark ab, war nur noch Teilzeitkraft und wurde ablösefrei nach Katar abgegeben. © getty 19/50 SAISON 2006/2007: Lukas Podolski (Stürmer, kam für 10 Mio. Euro vom 1. FC Köln) – NOTE: 4,5. © getty 20/50 Kam mit großen Vorschusslorbeeren zu den Bayern, war dort jedoch stets nur Ergänzungsspieler. Wurde in seiner ersten Saison zum "Absteiger der Saison" gewählt und traf in 106 Spielen 26-mal. Nach drei Jahren kehrte er ohne Verlust zurück nach Köln. © getty 21/50 Daniel Van Buyten (Innenverteidiger, kam für 8 Mio. Euro vom Hamburger SV) – NOTE: 2,5. © getty 22/50 Schwankte seit seinem Wechsel zwischen einer Rolle als Ergänzungs- und Stammspieler, überzeugte aber meist, wenn er gebraucht wurde.. Gewann viermal das Double und 2013 - wenn auch als Teilzeitkraft - die Champions League. Beendete 2014 seine Karriere. © getty 23/50 Mark van Bommel (Mittelfeldspieler, kam für 6 Mio. Euro vom FC Barcelona) - NOTE: 2. © getty 24/50 Avancierte nach zwei Jahren zum ersten ausländischen Spieler, der dauerhaft die Kapitänsbinde bei Bayern trug. Seine Mentalität und Genialität sollten ihn lange zu einem der wichtigsten Spieler machen, ehe er sich mit LvG überwarf und 2011 flüchtete. © getty 25/50 SAISON 2007/2008: Franck Ribery (Mittelfeldspieler, kam für 30 Mio. Euro von Olympique Marseille) – NOTE: 1. © getty 26/50 Publikumsliebling, Vereinsikone und Spaßvogel! Er absolvierte 425 Pflichtspiele für die Bayern und sammelte 306 Scorerpunkte (124 Tore, 182 Assists). Verletzungen verhinderten noch krassere Zahlen. Zweifelsohne der beste Hoeneß-Transfer in dieser Liste. © getty 27/50 Miroslav Klose (Stürmer, kam für 15 Mio. Euro von Werder Bremen) – NOTE: 3,5. © getty 28/50 Nach seinem umstrittenen Wechsel von Bremen fasste er nie richtig Fuß in München. In 98 Bundesligaspielen erzielte der WM-Rekordtorschütze 24 Treffer - die schlechteste Torquote seiner Karriere. Zuletzt war er Co-Trainer von Hansi Flick. © getty 29/50 Marcell Jansen (Linksverteidiger, kam für 14 Mio. Euro von Borussia Mönchengladbach) – NOTE: 3,5. © getty 30/50 Der Linksverteidiger stand nach seinem Wechsel zwar häufig in der ersten Elf und gewann das Double, Bäume riss der damalige Nationalspieler aber nie heraus. Nach nur einem Jahr wechselte er zum HSV, wo er zwischenzeitlich sogar Präsident war. © getty 31/50 Breno (Innenverteidiger, kam für 12 Mio. Euro vom FC Sao Paulo) – NOTE: 5,5. © getty 32/50 Er kam als einer der größten Abwehrtalente und ging vier Jahre später als verurteilter Brandstifter in den Knast. Bereits zuvor hatte er kaum eine Rolle gespielt. Seine vielen Verletzungen waren ein weiterer Faktor. Heute ist er vereinslos. © getty 33/50 Luca Toni (Stürmer, kam für 11 Mio. Euro vom AC Florenz) – NOTE: 2. © getty 34/50 Gleich in seiner ersten Saison wurde der Italiener mit 24 Treffern Torschützenkönig. Eine Achillessehnenverletzung verhinderte die zweite Torjägerkanone, ehe ihn Louis van Gaal in seinem dritten und letzten Jahr meist auf die Bank setzte. © getty 35/50 Jose Sosa (Mittelfeldspieler, kam für 9 Mio. Euro von Estudiantes) – NOTE: 4,5. © getty 36/50 Der FC Bayern war gleich seine erste Station in Europa. Der Argentinier sollte Deisler ersetzen, kam aber nie wirklich zurecht. Nach zwei Jahren als Ergänzungsspieler und einer zwischenzeitlichen Leihe zu Estudiantes ging er 2010 nach Neapel. © getty 37/50 Jan Schlaudraff (Stürmer, kam für 1,2 Mio. Euro von Alemannia Aachen) – NOTE: 5. © getty 38/50 In Aachen spielte er sich noch bis in die Nationalmannschaft hoch, ehe er bei Bayern auf der Bank versauerte. An Toni, Klose und Podolski war einfach kein Vorbeikommen. Er kam nur auf 14 Kurzeinsätze und wechselte ein Jahr später zu Hannover 96. © getty 39/50 Ze Roberto (Mittelfeldspieler, wurde für 1 Mio. Euro von Club Nacional ausgeliehen) – NOTE: 2. © getty 40/50 Kehrte nach einem Jahr Abstinenz zurück und gab sofort wieder den Strippenzieher im Mittelfeld. Nach zwei starken Spielzeiten (32 Torbeteiligungen) konnte er sich mit dem FCB nicht über eine Vertragsverlängerung einigen. Es folgte der Wechsel zum HSV. © getty 41/50 Hamit Altintop (Mittelfeldspieler, kam ablösefrei vom FC Schalke 04) – NOTE: 3. © getty 42/50 Er sollte den zu Juve abgewanderten Hasan Salihamidzic ersetzen und kam trotz starker Konkurrenz regelmäßig zum Einsatz. In 109 Spielen traf der Türke 13-mal und bereitete 16 Treffer vor. 2010 ersetzte er zudem den gesperrten Ribery im CL-Finale. © getty 43/50 SAISON: 2007/2008: Tim Borowski (Mittelfeldspieler, kam ablösefrei von Werder Bremen) – NOTE: 4. © getty 44/50 Der langjährige Bremer wechselte etwas überraschend an die Isar und sollte auch schnell wieder an die Weser zurückkehren. Nach einer Saison mit fünf Toren in 26 Bundesligaspielen war bereits Schluss. Zuletzt Co-Trainer von Florian Kohfeldt. © getty 45/50 Hans Jörg Butt (Torwart, kam ablösefrei von Benfica Lissabon) – NOTE: 2. © getty 46/50 Nach Kahns Karriereende suchte Bayern dringend nach einer neuen Nummer eins - und fand diese in Butt. Als Ersatztorwart gekommen, wurde er noch in seiner ersten Saison Stammkeeper. Auch Rensing und Kraft konnten sich nicht gegen ihn durchsetzen. © getty 47/50 Massimo Oddo (Rechtsverteidiger, wurde ohne Leihgebühr vom AC Milan ausgeliehen) – NOTE: 4,5. © getty 48/50 Aufgrund von großen Sorgen auf den Außenverteidiger-Positionen verpflichtet, war seine Zeit nach 18 meist schwachen Auftritten in Münchnen wieder beendet. Der FCB ließ die Kaufoption verstreichen und Oddo kehrte zu Milan zurück. © getty 49/50 Landon Donovan (Stürmer, wurde ohne Leihgebühr von LA Galaxy ausgeliehen) – NOTE: 5. © getty 50/50 Der Klinsmann-Wunschspieler kam nur auf sechs Kurzeinsätze und zog nach nur drei Monaten weiter zum FC Everton. Der US-Amerikaner gilt wohl als eines der größten Transfer-Missverständnisse des FC Bayern.

Bayern - News: Nübel strebt weiter Leihgeschäft an

Die Personalie Alexander Nübel beschäftigt den FC Bayern weiterhin. Der Spieler strebt eine Leihe an, der Klub jedoch will davon nichts wissen.

Wie Sport Bild berichtet, soll Nübels Vertrag sogar eine schriftlich fixierte Einsatzgarantie beinhalten. Die Nübel-Seite sehe sogar die theoretische Möglichkeit, den bis 2025 gültigen Vertrag anzufechten. Allerdings scheint dies keine ernsthafte Option zu sein, da es sich weder der Keeper selbst noch dessen Berater Stefan Backs mit den Bayern verscherzen wollen. Zu groß sei die Chance, eines Tages die Nachfolge von Manuel Neuer anzutreten.

Den Wunsch nach einem Leihgeschäft gebe es jedoch weiterhin, was Backs auch mehrfach schon bestätigt hatte.

Damit jedoch stößt Nübel bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters auf taube Ohren. "Wir haben in Alexander Nübel eines der größten Torwarttalente Europas geholt. Wir brauchen exzellente Torhüter", hatte der künftige Vorstandsboss Oliver Kahn erst kürzlich wissen lassen: "Auch bei Alexander denken wir im Moment nicht daran, ihn abzugeben."

Laut Sport Bild hänge das auch damit zusammen, dass ein Abgang auf Zeit von Nübel zu weiteren Investitionen in einen anderen Ersatzkeeper führen würde, was angesichts des aktuellen Sparkurses zu Corona-Zeiten unvernünftig sei.

Bundesliga: Die Tabelle nach 34 Spieltagen