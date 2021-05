FC Bayern München, News und Gerüchte: Auszeichnung für Corentin Tolisso

Bayern Münchens Mittelfeldspieler Corentin Tolisso ist in seiner Heimat mit dem Fußball-Oscar ausgezeichnet worden. Vor dem Bundesliga-Saisonfinale des FCB gegen den FC Augsburg gibt es Kritik an den wenigen zugelassenen Zuschauern. Außerdem geht der Rekordmeister eine Kooperation mit der Stadt München ein. Alle News und Gerüchte zu den Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News: Tolisso erhält Fußball-Oscar in Frankreich

Große Ehre für Corentin Tolisso: Der Mittelfeldspieler des FC Bayern ist in Frankreich für sein Engagement für Menschen mit Behinderung ausgezeichnet worden. Er erhielt bei den als Fußball-Oscars bekannten "Trophees UNFP du Football" einen Sonderpreis. Die Auszeichnungen werden jedes Jahr von der französischen Gewerkschaft der Berufsfußballer vergeben.

Tolisso (26) bedankte sich bei der digitalen Preisverleihung für die Ehrung. "Meine Mutter hat früher in einer Einrichtung für behinderte Menschen gearbeitet. Ich habe mir damals gesagt, dass ich, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, diesen Menschen helfen werde", erklärte er sein Engagement. Tolisso setzt sich seit Jahren für Menschen mit Handicap ein. Im letzten Jahr jubelte er nach seinem Treffer in der Champions League sogar in Zeichensprache.

Womöglich erhält er auch bei der EM in wenigen Wochen wieder die Gelegenheit dazu. Obwohl er nach Sehnenriss und monatelanger Pause erst am 15. Mai gegen den SC Freiburg (2:2) sein Comeback feierte, wurde er von Didier Deschamps in den französischen Kader berufen. Ob er in der nächsten Saison weiter für Bayern aufläuft, ist dagegen fraglich.

© getty Jubel in Zeichensprache: Tolisso nach seinem Tor in der Champions League gegen den FC Chelsea.

FC Bayern, News: Zu wenige Zuschauer gegen Augsburg?

Am Samstag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) sind beim Saisonfinale des FCB nur 250 Besucher erlaubt. 100 Tickets gehen an Personen aus dem Gesundheitswesen, 100 weitere sind für Mitglieder von Bayern München vorgesehen, und die restlichen verteilen sich auf den "Kids Club" der Münchner sowie das private Umfeld von Trainer Flick, seiner Assistenten und der Spieler, die den Verein verlassen.

Eigentlich fasst die Allianz Arena 75.000 Zuschauer - warum also nur 250? "Ich halte diese Zahl von 250 Zuschauern in einer Arena mit einem Fassungsvermögen von 75 000 für lächerlich", ärgerte sich Bernd Hofmann, Präsident des "FC Bayern Fanclub Nabburg/Oberpfalz" gegenüber der Bild. "Am Dienstag heißt es plötzlich, es wären Fans von Regierungsseite gestattet, aber weniger als bei einem guten Spiel in der Landesliga in Nicht-Pandemie-Zeiten. Das ist doch absurd!"

Der Klub habe "meines Wissens ein gutes Hygienekonzept ausgearbeitet für die Wiederzulassung von uns Fans", so Hofmann weiter. "Jetzt dürfte sich der Verein von der Regierung richtig verarscht fühlen." Sein Fazit: "Diese Lockerung hätte man sich gleich sparen können!"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte sich zuvor versöhnlicher gezeigt: "Selbst, wenn es nur 250 Zuschauer sind, ist es ein erster, kleiner Schritt zurück in eine Normalität, wie wir sie uns alle wünschen. Wir freuen uns sehr, einigen unserer Fans das Saisonfinale im Stadion ermöglichen zu können."

FC Bayern, News: Sepp Maier kritisiert Umgang mit Hermann Gerland

Bayern Münchens Torhüterlegende Sepp Maier (77) hat den Rekordmeister für den Abschied von Co-Trainer Hermann Gerland (66) hart kritisiert. Außerdem zeigte sich Maier skeptisch, was den zukünftigen Trainer Julian Nagelsmann angeht - und attestierte dem Klub, die "Mia san mia"-Mentalität verloren zu haben.

Hier geht es zur ausführlichen News.

FC Bayern: Kooperation mit der Stadt München

Die Bayern haben ihr Auswärtstrikot für die neue Saison vorgestellt. Nicht nur die Farben Schwarz und Gold überraschten: Im Nacken ist das Jersey zudem mit dem "Münchner Kindl" geschmückt, der offiziellen Wappenfigur und gleichzeitig Wahrzeichen der Stadt. "Dass wir das Münchner Kindl auf unser Trikot, auf unser Heiligtum, nehmen, verdeutlicht, wie eng die Verbundenheit mit der Stadt München ist", sagte FCB-Vorstand Jörg Wacker.

Applaus gab es dafür von Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Wir sind froh, dass sich der FC Bayern zur Stadt München bekennt und immer bekannt hat. Es gibt genau drei Faktoren, die weltweit mit München in Verbindung gebracht werden: das Oktoberfest, ein Autohersteller und der FC Bayern München."

