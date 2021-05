FC Bayern München, News und Gerüchte: Robert Lewandowski angeblich unzufrieden mit der Transferpolitik von Hasan Salihamidzic

Robert Lewandowski ist angeblich unzufrieden mit der Transferpolitik von Hasan Salihamidzic. Das letzte Bundesligaspiel des FC Bayern München in dieser Saison wird vor Fans stattfinden. Julian Nagelsmann hat wohl Abfindungsklauseln in seinem Vertrag verankert und der DFB wird seine Ablöse für Hansi Flick wohl in Form eines Testspiels zahlen. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Lewandowski wohl unzufrieden mit Transferpolitik

Robert Lewandowski ist angeblich unzufrieden mit der Transferpolitik von Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern München.

Einem Bericht der Sport Bild zufolge war der Stürmer verärgert, dass erfahrene Rollenspieler wie Ivan Perisic aufgrund zu geringer finanzieller Möglichkeiten nicht gehalten wurden, dafür aber viel Geld für Durchschnittspieler wie Douglas Costa (30) oder Bouna Sarr (29) ausgegeben wurde.

Die Neuzugänge im Oktober 2020 sehe er nicht als Neuzugänge auf höchstem Niveau an. Damit könne sich Lewy "nur schwer anfreunden", heißt es.

Deshalb soll er die Entwicklung bei den Münchenern genau beobachten, da er bei einem Klub spielen will, mit dem er auch weiterhin die Champions League gewinnen kann.

Bei den Bayern hat Lewandowski noch Vertrag bis 2023 und bekannte sich zuletzt auch klar zum Verein.

Bereits 2019 hatte der Pole seine Unzufriedenheit mit der Transferpolitik des Vereins öffentlich angeprangert.

FC Bayern gegen FC Augsburg vor Fans

Das letzte Bundesligaspiel des FC Bayern München in der Saison 2020/21 gegen den FC Augsburg wird vor Fans stattfinden. Das beschloss die Bayerische Staatskanzlei am Dienstag.

Demnach sind im Freistaat Bayern ab Freitag in Städten und Landkreisen mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100 Sportveranstaltungen im Freien (inkl. Freiluftstadien mit überdachten Zuschauerplätzen) mit 250 Zuschauern erlaubt.

Es gibt feste Sitzplätze und bei einer Inzidenz über 50 auch eine Testpflicht.

In München liegt der Wert seit 5. Mai konstant unter 100, weshalb die Münchener am Wochenende erstmals seit März 2020 wieder Zuschauer begrüßen dürfen.

Dass normale Eintrittskarten verkauft werden, ist laut der Bild allerdings unwahrscheinlich, vielmehr sollen 250 Helfer, Klub-Legenden oder Angehörige die Meisterschaft des FCB in der Allianz Arena bejubeln dürfen.

FC Bayern: Nagelsmann-Vertrag wohl mit Abfindungsklauseln

In dem bis 2026 datierten Vertrag von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München sind offenbar Abfindungsklauseln verankert. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach soll eine vorzeitige Trennung der beiden Parteien ab 2023 finanziell in festgelegten Stufen geregelt werden. Dies wird nötig durch die Rekordablöse, die der FCB an RB Leipzig überweist.

Zunächst sollen 15 Millionen Euro als Sockelbetrag nach Sachsen fließen, insgesamt rechnet RB offenbar sogar mit mindestens 20 Mio. Beispielsweise soll ein Freundschaftsspiel zwischen den beiden Vereinen weitere 2 Mio. garantieren.

© getty Julian Nagelsmann wird neuer Bayern-Trainer.

FC Bayern: Testspiel statt Ablöse für Hansi Flick?

Anstelle einer Ablöse für Hansi Flick soll ein Testspiel zwischen dem FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft stattfinden. Das berichtet die Sport Bild.

Das Testspiel soll noch in diesem Jahr steigen und die Einnahmen daraufhin komplett an die Münchener fließen, bei denen der scheidende Trainer Flick offiziell noch bis Ende Juni 2023 unter Vertrag steht.